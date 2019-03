Svelata la prima foto del “Pinocchio” di Matteo Garrone con Benigni

Ecco la prima foto di “Pinocchio” il nuovo film di Matteo Garrone con Roberto Benigni che appare nel ruolo di Geppetto. Lo scorso 18 marzo sono iniziate le riprese che proseguiranno tra Toscana, Lazio e Puglia per un totale di 11 settimane. Nei panni di Pinocchio ci sara’ Federico Ielapi (il bambino gia’ visto nella parte moderna di ‘Moschettieri del Re’ di Giovanni Veronesi). Gli altri ruoli e relativi interpreti sono i seguenti: Geppetto, come detto, e’ Roberto Benigni, Mangiafuoco e’ Gigi Proietti, il Gatto e’ Rocco Papaleo, la Volpe e’ Massimo Ceccherini, la Fata adulta e’ Matilda De Angelis, la Fatina bambina e’ Alida Baldari Calabria, Lucignolo e’ Alessio Di Domenicantonio, la Lumaca e’ Maria Pia Timo, il Grillo parlante e’ Davide Marotta, Mastro Ciliegia e’ Paolo Graziosi, la Civetta e’ Gianfranco Gallo, il Corvo e’ Massimiliano Gallo, il Pappagallo e’ Marcello Fonte, il Gorilla e’ Teco Celio, la Faina e’ Enzo Vetrano, l’Omino di burro e’ Nino Scardina.

La regia e’ di Matteo Garrone che e’ anche autore della sceneggiatura, mentre la fotografia e’ affidata a Nicolaj Bruel, le scenografie a Dimitri Capuani, i costumi a Massimo Cantini Parrini, il montaggio a Marco Spoletini e il suono a Maricetta Lombardo. Tutti vincitori del David di Donatello per ‘Dogman’, a parte Capuani che era comunque in nomination. ‘Pinocchio’, una coproduzione internazionale Italia/Francia, e’ prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del Mibac – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film sara’ distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.

