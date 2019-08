“The Irishman”, prime immagini del nuovo film di Martin Scorsese

Ecco il primo trailer dell’atteso “The Irishman”, il nuovo film di Martin Scorsese, targato Neflix, con un cast stellare di protagonisti: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Il film è un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran, un imbroglione e un sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20esimo secolo.

“The Irishman” sembra richiamare nelle atmosfere e nel cast “Quei bravi ragazzi”; ripercorre uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, accompagnando lo spettatore in un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale. Il film debutterà sulla piattaforma streaming in autunno dopo essere passato al New York Film Festival come film d’apertura.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it