“The Marvelous Mrs. Maisel”: le curiosità della terza stagione

“The Marvelous Mrs. Maisel” la pluripremiata serie creata da Amy Sherman-Palladino torna con la terza stagione su Amazon Prime Video dal 6 dicembre. Nel trailer, girato sulle note della canzone “Perfectly Marvelous” dal musical “Cabaret”, in una versione originale di Sutton Foster, qualche assaggio di quello che ci aspetterà: Midge, interpretata da Rachel Brosnahan, ormai lanciata nel mondo della standup comedy, e Susie, Alex Borstein, sono in tour con Shy, durante il quale impareranno qualche lezione su come funziona lo show business. Nel frattempo Joel cerca di aiutare Midge, con qualche difficoltà, mentre il padre Abe si lancia in una nuova missione e la madre Rose scopre di avere lei stessa dei talenti. Una chicca: il poster della terza stagione è stato realizzato con una foto scattata da Annie Leibovitz.

