Trump entra in Nord Corea e invita Kim negli Usa, storico incontro tra i due leader

Il presidente Usa, Donald Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un

Storico incontro tra Donald Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, alla frontiera intercoreana: insieme hanno anche attraversato la linea di demarcazione e Trump e’ entrato per pochi minuti in territorio nordcoreano, diventando il primo presidente Usa a mettere piede nel Paese. Non solo: il 35enne dittatore a Washington ha ricevuto un invito alla Casa Bianca, anche se non c’e’ alcuna data e serviranno probabilmente ulteriori progressi. E’ stata la prima volta che i leader di Usa e Corea del Nord si sono incontrati alla frontiera, nella zona cuscinetto al 38mo parallelo che fu un simbolo della Guerra fredda. Panmunjom, il ‘villaggio della pace’, e’ il punto della zona demilitarizzata dove venne firmato l’armistizio che pose fino alla guerra di Corea (1950-53).

L’incontro e’ durato un’ora e dovrebbe far ripartire il dialogo tra le due Coree e sulla denuclearizzazione. I colloqui riprenderanno nel giro “di due, tre settimane”, ha detto Trump, precisando che non ci sara’ un allentamento delle sanzioni. Il nuovo disgelo con Pyongyang offre al presidente americano un assist in chiave interna, nella corsa per la rielezione alla Casa Bianca. Trump ha spiazzato tutti e ha vinto la scommessa: ha lanciato l’invito a sorpresa da Osaka, durante il vertice del G20, via Twitter. Un invito fuori da tutte le regole diplomatiche, che pero’, dopo qualche ora di silenzio, e’ stato accolto a Pyongyang. “Good to see you again”, bello rivederti, gli ha detto Kim in inglese, quando si sono stretti la mano, aggiungendo che non si sarebbe “mai atteso” di rivederlo “in questo luogo”. “Volevo incontrarti di nuovo, soprattutto per le due Coree”, ha proseguito dopo, seduto accanto a Trump, quando si sono seduti insieme a un tavolo nella Freedom House, in un breve incontro dopo la storica stretta di mano.

“Questo luogo e’ un simbolo della sfortunata storia del passato. Per le due Coree, avere l’opportunita’ di incontrarti di nuovo qui e’ molto significativo. Significa che possiamo sentirci a nostro agio e incontrarci con una positiva disposizione di spirito. Credo -ha continuato ancora Kim – che questo possa avere una positiva influenza in tutte le nostre discussioni future”. Trump si e’ detto “orgoglioso”e ha parlato di “grande onore, grandi progressi, grandi amicizie. Ci siamo incontrati e ci siamo piaciuti dal primo giorno”. Il presidente americano ha ringraziato Kim per essersi reso disponibile con cosi’ poco preavviso e poi, chiaramente rivolto al fronte interno, ha ricordato che quando e’ diventato presidente degli Stati Uniti, c’era “un grande grande conflitto, una situazione molto brutta, pericolosa per la Corea del Nord, la Corea del Sud, per il mondo. Il rapporto che abbiamo sviluppato e’ stato importantissimo per cosi’ tante persone”.

L’incontro e’ destinato a finire nei libri di storia ed e’ e’ sicuramente un grande colpo di immagine per il presidente-miliardario, che non ha mai nascosto il sogno di ottenere il Nobel per la Pace. Resta da vedere se portera’ qualche sollievo alle condizioni di vita dei nordcoreani, ai dissidenti, agli oppositori e a quanti si battono per la democrazia e il rispetto dei diritti umani in Corea del Nord. A Trump sarebbe stato anche rivolto un invito a recarsi a Pyongyang, ma ovviamente tutto e’ legato ai progressi sulla denuclearizzazione. Anche il Papa plaude a Trump in NordCorea. “Nelle ultime ore abbiamo assistito in Corea a un buon esempio di cultura dell’incontro. Saluto i protagonisti con la preghiera che tale gesto significativo costituisca un passo ulteriore nel cammino della pace, non solo su quella Penisola ma a favore del mondo intero”, ha detto oggi Papa Francesco all’Angelus sulla storica stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un al confine tra le due Coree, con Trump primo presidente Usa ad aver messo piede in Nord Corea.

