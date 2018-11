In tv il sindaco di Casteldaccia smentito in diretta dal Tar

“Il comune di Casteldaccia nel 2008 su quell’immobile ha emesso un’ordinanza di demolizione, che è stata impugnata puntualmente dal proprietario dell’immobile e da 10 anni noi ancora aspettiamo che quella sentenza venga emessa dal tribunale amministrativo. Oggi ci ritroviamo a piangere 9 morti che probabilmente, se quell’immobile fosse stato abbattuto nel 2008 oggi non piangeremmo quei morti”.

Ad affermarlo, nel corso della trasmissione “Non è l’arena” su La7 il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto. L’abitazione abusiva in questione è quella travolta dall’esondazione del fiume Milicia, dove sabato sono morte 9 persone. Il conduttore Massimo Giletti ha letto una nota arrivata in diretta dall’Ufficio Stampa della Giustizia Amministrativa, secondo la quale “dai primi accertamenti, non risulta che Tar Sicilia abbia mai sospeso l’ordinanza di demolizione, comunque nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l’ordinanza di demolizione non è stata annullata, quindi in questi anni, dice il Tar, poteva e doveva essere eseguita”.

