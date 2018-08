Vasco Rossi, sorpresa in spiaggia in Puglia: selfie con bagnanti

Vasco Rossi

Sorpresa su di una spiaggia in Puglia: arriva Vasco Rossi e scattano i selfie con i bagnanti. Dopo la chiusura del suo tour a fine giugno “Non stop live 2018”, il Komandante ha scelto le spiagge del Salento per godersi le sue vacanze. Ieri mattina, sulla spiaggia di di Castellaneta Marina, Vasco Rossi si è concesso un bagno di folla, tra selfie e video delle persone in spiaggia.

Lo stesso Blasco ha pubblicato su Facebook un video dell’incontro a sorpresa: “E all’arrivo in spiaggia sono stato pescato. Tanti festanti ..bagnanti e fotografanti”, si legge sulla bacheca con il video che immortala il momento.

