Vendola colpito da infarto, non è in pericolo di vita. “Forza Nichi ti aspettiamo”

E’ in buone condizioni e l’intervento che ha subito si e’ concluso come previsto. Secondo quanto si e’ appreso, Nichi Vendola, l’ex governatore della Regione Puglia e fondatore di Sinistra, ecologia e liberta’, e’ stato operato dal professor Antonio Rebuzzi, direttore dell’Unita’ intensiva cardiologica del Gemelli. Vendola dovra’ restare, come avviene in questi casi, qualche giorno in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. L’ex leader di Sel, lunedì scorso, accusando un malessere, è stato ricoverato presso l’Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato un infarto. A Vendola sottoposto a intervento chirurgico è stato applicato uno stent.

GLI AUGURI

“Nichi Vendola e’ una delle figure piu’ importanti di tutta la storia politica pugliese e personalmente ho sempre apprezzato la grande passione che ha guidato il suo impegno politico. Oggi pomeriggio ci siamo presi un bello spavento, ma la cosa piu’ importante e’ che non sia in pericolo di vita. E allora forza Nichi, guarisci presto, ti aspettiamo!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il deputato barese del PD, Alberto Losacco.

Auguri di pronta guarigione e un grande in bocca al lupo a Nichi Vendola, avversario politico che rispetto e stimo pur non condividendo nulla delle sue idee o proposte. Torna presto in battaglia Nichi, ti aspettiamo, per criticarti come abbiamo sempre fatto, senza sconti. Lo afferma Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

“A Nichi, che ho appena sentito, un grandissimo abbraccio. E l’augurio di tornare al piu’ presto a casa con Ed e Tobia. E poi, al lavoro con tutti e tutte noi. #Vendola”. Lo scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

“Caro @NichiVendola, sono certo che ti riprenderai presto. Un grande abbraccio, Piero”. Lo scrive su twitter il senatore di Leu Pietro Grasso.

“Forza Nichi, la Puglia e’ con te”. Cosi’ in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo, augura una pronta guarigione all’ex governatore della Puglia, Nichi Vendola, ricoverato a Roma dopo un infarto e ora in buone condizioni. “Le notizie che giungono dalla capitale sullo stato di salute del presidente – evidenzia Longo – mi rassicurano”. “Sono certo – rileva il consigliere – che Vendola potra’ presto riprendere a dare il giusto e attento contributo alla ripartenza democratica del Paese”. “Nichi – conclude Longo – e’ un politico con la schiena dritta che continuera’ a ben rappresentare le istanze di tutti in un momento storico in cui e’ indispensabile il mantenimento della coesione sociale a difesa della stabilita’”.

“Siamo sempre stati su schieramenti politici opposti, ci siamo scontrati anche aspramente sulle idee e sui valori. Ma oggi ho appreso con dispiacere la notizia del malore di @NichiVendola…gli faccio un grande in bocca al lupo e gli auguro una pronta e completa guarigione”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

