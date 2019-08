Versilia, tutto pronto per il “Premio Fabrizio Frizzi”

Fabrizio Frizzi

Si avvicina sempre di più la serata solidale ‘Ciao Fabri’ dedicata a Fabrizio Frizzi che si svolgerà il 25 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale il cui ricavato verrà devoluto alla ‘Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro Onlus di Candiolo’. Il Premio Fabrizio Frizzi per lo Sport è stato assegnato a Giancarlo Antognoni, grande campione della Fiorentina negli anni 80 ancora oggi amatissimo dai tifosi come capitano storico di quella squadra. Con 341 presenze in serie A è ancora il giocatore con il maggior numero di partite giocate nella Fiorentina.

Campione del Mondo in Spagna nel 1982 oggi è dirigente della squadra toscana al fianco del nuovo presidente Commisso. I Premi Fabrizio Frizzi saranno assegnati, tra l’altro, dalla Giuria presieduta dallo storico capostruttura di Rai Uno Mario Maffucci a Valeria Solarino (Cinema), Franco Di Mare (Tv), Mirkoeilcane (Musica), Edy Angelillo (Teatro). Ospiti, ad oggi, confermati alla serata condotta da Paolo Belli, accompagnato dalla sua Big Band, e Daniele Battaglia saranno Paolo Vallesi con la sua band, Samanta Togni e Samuel Peron, Andrea Mingardi, Federico Moccia, Roberto Ciufoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Giorgio Borghetti, Gianni Ippoliti, Cecile e Alys. Nei prossimi giorni previste nuove sorprese.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it