Liverpool, s’è corsa la mezza maratona: in 3.000 al via

Oltre 3000 runners hanno raggiunto Liverpool per l’edizione 2020 della Mezza Maratona e 10 miglia. Qualche giorno fa gli organizzatori avevano affermato che la situazione del Covid-19 stava mettendo a dura prova gli organizzatori di tutto il mondo ma che il locale staff medico dopo un attenta valutazione non aveva reputato necessaria la cancellazione dell’evento. Alcuni runners hanno preso parte alla gara “a distanza” grazie all’opzione “run virtually” che in ogni caso era stata offerta lo stesso indipendentemente dal Coronavirus. Per la cronaca la 21.097km è stata vinta da Alistair Rutherford in 1h09’50” e da Charlotte Mason in 1h21’52”.

