Ad Avola un mese di 44 Gatti, eventi e incontri con i Buffycats

Bambini esultanti che ballano sulle notte dei brani dello Zecchino d’oro con i palloncini in mano e le coroncine in testa con i loro beniamini disegnati. E ancora locandine sui negozi, menu dedicati nei ristoranti, gadget di ogni tipo, proiezioni, laboratori e giochi in strada a tema e incontri con i protagonisti Lampo, Pilou, Mylady e Polpetta. 44 gatti, popolarissima serie animata di Rai yoyo, prodotta da Rainbow, ha invaso Avola, in provincia di Siracusa. L’intera città è stata letteralmente “gattizzata” per celebrare i Buffycats e lo sarà fino al 26 settembre. Un mese di 44 Gatti Summer con tanto di “Gattaporto” rilasciato ai bambini che possono ottenere timbri prendendo parte al ricco calendario di iniziative.

Tanti i piccoli intervenuti con le loro famiglie all’inaugurazione al Centro Culturale Giovanile Falcone-Borsellino. Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, tra distanziamento e numeri contingentati. Molti i bambini anche piccolissimi con le mascherine all’aperto ancor prima del passaggio della Sicilia in giallo. Il sindaco di Avola Luca Cannata. “La famiglia al centro con i piccoli, una città a portata di famiglia e che vuole vivere al meglio i suoi spazi, sarà infatti coinvolta tutta la città: il centro storico, il lungomare, le aree attrezzate e verdi, il Centro giovanile e culturale”.

La festa per 44 Gatti è stata inserita nel contesto e nella tradizione culturale di Avola, coinvolgendo artisti, cantanti e ballerini locali e facendo sfilare i Buffycats sui caratteristici carri; un anticipo del carnevale avolano che quest’anno festeggia i suoi 60 anni. Ma un modo anche per dare una spinta in più al turismo in un anno difficile. “Puntiamo sul destagionalizzare, allungare il periodo estivo con un mese di eventi che ci portano all’inizio della scuola, è un motivo per dare ancora opportunità alle attività turistiche e all’economia”. 44 Gatti dal 2018 a oggi è un successo mondiale e inarrestabile. Il segreto? Per il suo ideatore, Iginio Straffi, presidente e fondatore di Rainbow, è questo: “Il segreto è che sono storie molto comprensibili, personaggi divertenti e raccontano una quotidianità simile a quella dei bambini, con le loro problematiche e sono piene di canzoncine orecchiabili e anche molto divertenti che appartengono alla nostra tradizione”.

