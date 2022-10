Amazon vince al Tar: annullata decisione Agcm su caso Apple/Amazon

Il TAR Lazio, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha interamente annullato il provvedimento dell`AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) con il quale erano state sanzionate – per quasi 200 milioni di Euro – Amazon ed Apple per una presunta intesa anticoncorrenziale volta a limitare l`accesso di rivenditori non autorizzati di prodotti Apple e Beats al marketplace Amazon.it.

La sentenza – rende noto in un comunicato lo studio Chiomenti, che ha difeso Amazon – è particolarmente importante perché pone al centro della decisione i diritti di difesa delle società coinvolte nei procedimenti antitrust. Amazon è stata difesa da Chiomenti, con il Prof. Cristoforo Osti, Alessandra Prastaro e Caterina Migani e i legali interni Avv.ti Pierpaolo di Lorenzo, Andrea Tel e Luca Peretti, assistiti dal Prof. Marcello Clarich, Giuliano Fonderico e Chiara Carli per gli aspetti di diritto amministrativo.

