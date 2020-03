Anche il governatore del Piemonte Cirio positivo al Coronavirus

Alberto Cirio

Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. “Le sue condizioni di salute – si legge in una nota della Regione – sono buone e il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia”. Alberto Cirio, dopo la notizia della positività al Coronavirus, ha diffuso un videomessaggio. “Siamo lucidamente sul pezzo, non ci sono problemi sulla gestione della Regione – ha detto il presidente del Piemonte -. Il lavoro che abbiamo fatto questa notte io continuo a farlo, da qui posso lavorare in contatto diretto su tutta l’attività della Regione”. “Sono a casa isolato – ha aggiunto Cirio – vivo con la mia famiglia e due bambini. Sto bene, non ho nessun tipo di sintomo, se non ci fosse stato l’incontro di martedì a Roma non mi sarei sottoposto al tampone, perché non ho sintomi. La malattia non mi distoglie dal lavoro alla guida della Regione”.

“Un augurio di pronta guarigione al collega e amico Cirio, positivo al coronavirus. Questa è la battaglia di ciascuno di noi, non possiamo sottovalutarla né farci dividere da polemiche insensate. Forza Alberto, insieme ce la faremo!”, così scrive il Presidente della LIguria Toti sulla sua pagina Facebook.

