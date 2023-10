Arriva in aula Camera la pdl per l’istituzione della settimana Stem

Arriva in aula alla Camera la proposta di legge per l’istituzione della settimana delle discipline Stem, presentata dalla deputata di Fratelli d’Italia, Marta Schifone. Per domani è fissato infatti l’avvio della discussione generale.

Obiettivo della legge, come si legge nella proposta, è quello di “promuovere maggiormente in ambito nazionale l`orientamento, l`apprendimento, la formazione e l`acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l`ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese Stem, per favorire l`innovazione e la prosperità della nazione”.

