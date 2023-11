Atp Finals, successo record: oltre 300 milioni di euro di impatto economico

Torino ha ospitato la più grande manifestazione sportiva indoor nella storia dello sport italiano, le Atp Finals, che hanno visto un’affluenza straordinaria e un impatto economico significativo. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha condiviso dati impressionanti durante la conferenza stampa di chiusura dell’evento. Le 15 sessioni continue delle Atp Finals sono state tutte esaurite, con un totale di 174mila biglietti venduti. Degli 124mila spettatori unici, oltre il 40% proveniva da paesi stranieri, mentre il restante 60% includeva due terzi provenienti da altre regioni d’Italia e un terzo dal Piemonte. La permanenza media è stata di 3 giorni, contribuendo a generare un impatto economico di oltre 300 milioni di euro.

Binaghi ha sottolineato che la crescita del movimento tennistico italiano non è stata influenzata solo dall’effetto positivo di talenti emergenti come Sinner, ma anche dalle ragazze che hanno ottenuto il titolo di vicecampionesse del mondo a Siviglia. Durante la conferenza stampa, il presidente ha espresso il suo affetto e sostegno a Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana femminile, che si sta preparando a sottoporsi a una nuova operazione per combattere un tumore raro diagnosticato alcuni mesi fa. “La crescita del movimento tennistico italiano” negli ultimi mesi passa non solo dall’effetto Sinner, ma “anche dalle ragazze che a Siviglia sono diventate vicecampionesse” del mondo. “E il mio pensiero va a Tathiana Garbin con la quale vinceremo la battaglia più importante del prossimo anno” ha detto Binaghi.

Binaghi ha annunciato inoltre misure ambiziose per stimolare ulteriormente l’interesse nel tennis italiano. Ha dichiarato l’abolizione completa delle tasse per i campionati giovanili e a squadra, consentendo alle società di organizzare attività gratuitamente. Le società virtuose godranno di esenzioni sia dalla tassa campo che da quella di affiliazione, con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile e popolare. In termini di investimenti, Binaghi ha dichiarato un aumento delle risorse economiche nelle scuole, con un investimento previsto di 8 milioni di euro per insegnare il tennis a oltre 400mila ragazzi che altrimenti non avrebbero avuto l’opportunità di avvicinarsi a questo sport.

Guardando al futuro, Binaghi ha annunciato con fiducia che le Atp Finals in Italia non si fermeranno nel 2025. Ha affermato che il Consiglio federale si impegnerà a mantenere l’evento nel paese, nonostante la concorrenza internazionale, enfatizzando la necessità di presentare un’offerta economica competitiva per assicurare la continuità dell’evento in Italia. Binaghi ha concluso la conferenza stampa sottolineando l’importanza del momento e la responsabilità di garantire il successo continuato del tennis italiano a livello internazionale.

