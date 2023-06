Autonomia divide i due governatori, scintille tra Fontana e Schifani

Attilio Fontana e Renato Schifani

Botta e risposta sull’autonomia tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al convegno dei Giovani di Confindustria in corso a Rapallo. “Schifani parte già dall’autonomia: si tengono tutte le tasse e in più a fine anno il governo integrano con altre risorse”, ha detto il Governatore leghista. “L’Autonomia speciale siciliana non c’è più – ha replicato il Governatore di Forza Italia -, è stata devastata dai precedenti governi”. “Datemi l’autonomia devastata della Sicilia e non rompo più le scatole a nessuno”, ha attaccato Fontana.

“Per 70 anni nessuno ne ha parlato, adesso sembra che sia colpa dell’autonomia che non ci siano i livelli essenziali di prestazioni – ha proseguito Fontana -. I cittadini dovrebbero quindi dire grazie all’autonomia, non ci si è mai preoccupati che l’Italia andasse a due velocità. Non rompete le scatole all’autonomia”. “Quando si cambia il sistema bisogna verificare che ci siano alcune garanzie”, ha concluso Schifani.

