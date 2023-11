Balneari, Cassazione accoglie ricorso Abruzzo e Sib, Marsilio esulta

“La Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo, insieme al Sindacato italiano balneatori (Sib), in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la proroga delle concessioni Balneari”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolineando che “si tratta di una sentenza molto importante: sono orgoglioso perché siamo l’unica regione italiana ad aver difeso i diritti dei balneatori”.

In una nota della Regione si sottolinea che la Corte “ha riconosciuto fondate le ragioni della Regione Abruzzo che ha voluto costituirsi in giudizio anche per valorizzare il ruolo degli enti territoriali come soggetti esponenziali degli interessi della comunità. Adesso il Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi nuovamente, si trova davanti a un nuovo scenario che comprende le leggi che nel frattempo sono state licenziate dal Parlamento e dal Governo”.

