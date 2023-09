Berlusconi day ‘raddoppia’. Il partito a Paestum, la famiglia e amici a Milano

Silvio Berlusconi

In più di un occasione si è definito “un napoletano nato a Milano”, a simboleggiare l’attaccamento alla città in cui era nato e quella alla quale si sentiva così affine. Domani Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni e le celebrazioni avranno il loro epicentro proprio in Lombardia e in Campania. Forza Italia si ritroverà a Paestum per una tre giorni che comincia nel pomeriggio con il Berlusconi day – omaggio al fondatore nel giorno della sua nascita – che proseguirà sabato e domenica con dibattiti che coinvolgeranno parlamentari e ministri azzurri, ma anche esponenti del mondo dell’economia e dello spettacolo.

A Milano, invece, in mattinata si svolgerà la cerimonia in cui verrà intitolato all’ex premier il Belvedere al 39mo piano di Palazzo Lombardia. A rappresentare la famiglia ci sarà certamente il fratello Paolo ma non viene esclusa nemmeno la presenza di qualcuno dei figli. Proprio oggi Barbara ha dedicato al padre un post suoi social. “La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro”, dice la terzogenita del Cavaliere. A ricordare Berlusconi nella sua città ci sarà poi il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ma anche l’amico di una vita Fedele Confalonieri, presidente di Mfe, e l’ad del Monza, Adriano Galliani, che corre per conquistare il collegio al Senato che apparteneva all’ex premier.

Assente Marta Fascina

A Paestum è invece chiamato a raccolta tutto il partito, anche se non ci sarà “l’inconsolabile” Marta Fascina che aveva già disertato la kermesse dei giovani a Gaeta spiegando di sentire ancora “troppo forte il dolore” per la sua perdita. La tre giorni “Una grande storia, un futuro di libertà” già dal titolo indica la complicata sfida di fronte a cui si trova Forza Italia in questo momento: rimanere legata al ricordo e alla unicità del fondatore ma allo stesso tempo cercare una strada per andare avanti. D’altra parte, due tappe cruciali sono già all’orizzonte: il congresso, per il quale unico candidato al momento resta l’attuale segretario nazionale, Antonio Tajani, e – soprattutto – le elezioni europee, con quella soglia del 4% che va superata a tutti i costi.

A Giancarlo Giannini sarà affidata la lettura del discorso pronunciato da Berlusconi al congresso americano mentre a celebrare il rapporto tra l’ex premier e la musica ci saranno Katia Ricciarelli e Al Bano. Sarebbe tramontata invece l’idea di proiettare un ologramma del Cavaliere per accogliere i partecipanti all’evento. Nella giornata finale di domenica si svolgerà anche un consiglio nazionale per varare una modifica statutaria proposta da Tajani, ovvero l’elezione di quattro vice segretari. Una ‘collegialità’ che è condivisione delle scelte (e dei rischi) e che più di tutto è segno dei tempi per quello che finora è stato il partito personale per eccellenza.

