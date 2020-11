Biden presenta la sua task force contro il Covid-19. Cosa accadrà da oggi all’insediamento del neo presidente Usa

L’amministrazione di transizione Biden-Harris ha annunciato la formazione del Comitato consultivo COVID-19 per la transizione, un team di esperti di salute pubblica che forniranno consigli al presidente eletto Biden, al vicepresidente eletto Harris e allo staff COVID-19 della transizione. Il comitato consultivo per la transizione COVID-19 sarà guidato dai co-presidenti Dr. David Kessler, Dr. Vivek Murthy e Dr. Marcella Nunez-Smith. La Dott.ssa Beth Cameron e la Dott.ssa Rebecca Katz stanno servendo come consulenti per la transizione su COVID-19 e lavoreranno a stretto contatto con il Comitato consultivo. ‘Affrontare la pandemia di coronavirus è una delle battaglie più importanti che la nostra amministrazione dovrà affrontare e sarò informato dalla scienza e dagli esperti’, ha affermato il presidente eletto Biden. “Il comitato consultivo contribuirà a definire il mio approccio alla gestione dell’ondata di infezioni segnalate; garantire che i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modo efficiente, equo e gratuito; e proteggere le popolazioni a rischio ‘.

I nuovi casi di Covid 19 stanno aumentando negli Usa in almeno 40 stati, con oltre 9,3 milioni di infezioni totali e oltre 236.000 decessi. Il presidente eletto Biden si è impegnato a concentrare gran parte delle lavoro iniziale della sua amministrazione sulla lotta alla pandemia che continua a mietere migliaia di vite ogni settimana, frenando la diffusione della malattia, fornendo cure gratuite a chi ne ha bisogno ed elevando la voce di scienziati ed esperti di salute pubblica. Il COVID-19 Advisory Board aiuterà a guidare l’amministrazione di transizione Biden-Harris nella pianificazione della solida risposta federale del Presidente eletto. Questi scienziati ed esperti di salute pubblica si consulteranno con i funzionari statali e locali per determinare la sanità pubblica e le misure economiche necessarie per tenere il virus sotto controllo, per fornire sollievo immediato alle famiglie che lavorano, per affrontare le disparità razziali ed etniche in corso e per riaprire il nostro scuole e aziende in modo sicuro ed efficace. Il comitato consultivo per la transizione COVID-19 è composto da un gruppo diversificato ed esperto di medici e scienziati. I membri del comitato consultivo hanno prestato servizio in precedenti amministrazioni e hanno esperienza nel coinvolgimento e nella guida della risposta del nostro paese alle crisi di salute pubblica a livello nazionale e mondiale. Co-presidenti e membri del comitato consultivo:

CO-PRESIDENTI

Dottor David Kessler, MD, è professore di pediatria ed epidemiologia e biostatistica presso l’UCSF. Il dottor Kessler è stato commissario della FDA dal 1990 al 1997, nominato dal presidente George H.W. Bush e riconfermato dal presidente Bill Clinton.

Dottor Vivek Murthy, è stato il diciannovesimo Surgeon General degli Stati Uniti dal 2014 al 2017. In qualità di Vice Ammiraglio del Corpo del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti, ha comandato un servizio in uniforme di 6.600 ufficiali della sanità pubblica a livello globale. Gli ufficiali si sono concentrati nell’aiuto alle popolazione più svantaggiate in crisi come le epidemie di Ebola e Zika, o la crisi idrica di Flint e disastri naturali come gli uragani.

Dott.ssa Marcella Nunez-Smith, MD, MHS, è Professore Associato di Medicina Interna, Salute Pubblica e Management alla Yale University e Associate Dean for Health Equity Research presso la Yale School of Medicine. La ricerca del Dr. Nunez-Smith si concentra sulla promozione della salute e dell’equità sanitaria per le popolazioni strutturalmente emarginate.

MEMBRI

Dott.ssa Luciana Borio, MD, è VP, Technical Staff di In-Q-Tel. È anche senior fellow per la salute globale presso il Council on Foreign Relations. Il dottor Borio è specializzato in difesa biologica, malattie infettive emergenti, sviluppo di prodotti medici e complesse emergenze sanitarie. Ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello presso la FDA e il Consiglio di sicurezza nazionale, tra cui assistente commissario per la politica antiterrorismo e capo scienziato in carica presso la FDA e direttore dell’ufficio della FDA per l’antiterrorismo e le minacce emergenti.

Dottor Rick Bright, PhD, è un immunologo americano, virologo ed ex funzionario della sanità pubblica. Il dottor Bright è stato direttore della Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) dal 2016 al 2020 e vice segretario aggiunto per la preparazione e la risposta presso il dipartimento della salute e dei servizi umani. In precedenza è stato anche consulente dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. La sua carriera si è concentrata sullo sviluppo di vaccini, farmaci e strumenti diagnostici per affrontare le malattie infettive emergenti e le minacce alla sicurezza nazionale.

Il dottor Ezekiel J. Emanuel, MD, PhD, è un oncologo e vicepresidente per le iniziative globali e presidente del Dipartimento di etica medica e politica sanitaria presso l’Università della Pennsylvania. Da gennaio 2009 a gennaio 2011 è stato consigliere speciale per la politica sanitaria del direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca. Dal 1997 è presidente del Dipartimento di Bioetica presso The Clinical Center of the National Institues of Health.

Il dottor Atul Gawande, MD, MPH, è il Professore Distinto di Chirurgia di Cyndy e John Fish al Brigham and Women`s Hospital, Samuel O. Thier Professore di Chirurgia presso la Harvard Medical School e Professore di politica sanitaria e gestione presso Harvard T.H. Chan School of Public Health. Il dottor Gawande è anche il fondatore e presidente di Ariadne Labs, un centro congiunto tra Brigham and Women`s Hospital e l’Harvard T.H. Chan School of Public Health per l’innovazione dei sistemi sanitari e di Lifebox, un’organizzazione senza scopo di lucro che rende la chirurgia più sicura a livello globale. In precedenza ha lavorato come consulente senior presso il Dipartimento della salute e dei servizi umani nell’amministrazione Clinton.

Dottoressa Celine Gounder, MD, ScM, FIDSA è una Clinical Assistant Professor presso la NYU Grossman School of Medicine e si prende cura dei pazienti al Bellevue Hospital Center. Dal 1998 al 2012, il dottor Gounder ha studiato TB e HIV in Sud Africa, Lesotho, Malawi, Etiopia e Brasile. Durante la facoltà presso la Johns Hopkins, il dottor Gounder è stato il direttore per le consegne per il consorzio finanziato dalla Fondazione Gates per rispondere efficacemente all’epidemia di AIDS / TB. Successivamente è stata assistente commissaria e direttrice dell’Ufficio per il controllo della tubercolosi presso il Dipartimento di salute e igiene mentale di New York.

La dottoressa Julie Morita, MD, è vicepresidente esecutivo della Robert Wood Johnson Foundation (RWJF). Morita in precedenza ha ricoperto il ruolo di Commissario per la salute della città di Chicago per quasi due decenni. È membro dell’American Academy of Pediatrics e ha prestato servizio in molti comitati sanitari statali, locali e nazionali, tra cui il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione del CDC e il Comitato delle soluzioni basate sulla comunità dell’Accademia nazionale delle scienze per promuovere l’equità sanitaria in gli Stati Uniti.

Il dottor Michael Osterholm, PhD, MPH, è Regents Professor, McKnight Presidential Endowed Chair in Public Health e direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) presso l’Università del Minnesota. Il dottor Osterholm in precedenza era stato inviato scientifico per la sicurezza sanitaria per conto del Dipartimento di Stato. Per 24 anni (dal 1975 al 1999) ha lavorato nel Minnesota Department of Health; negli ultimi 15 anni come epidemiologo di stato.

Loyce Pace, MPH, è il direttore esecutivo e presidente del Global Health Council. Nel corso della sua carriera, Loyce ha sostenuto politiche per l’accesso ai farmaci essenziali e ai servizi sanitari in tutto il mondo. La signora Pace ha lavorato con Physicians for Human Rights e Catholic Relief Services, e in precedenza ha ricoperto posizioni di leadership presso la LIVESTRONG Foundation e l’American Cancer Society.

Il dottor Robert Rodriguez si è laureato alla Harvard Medical School e attualmente è professore di medicina d’urgenza presso la UCSF School of Medicine, dove lavora in prima linea nel dipartimento di emergenza e in terapia intensiva di due importanti centri traumatologici. È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e ha guidato gruppi di ricerca nazionali che esaminano una serie di argomenti in medicina, compreso l’impatto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale dei fornitori in prima linea. Nel luglio 2020, il dottor Rodriguez si è offerto volontario per aiutare con un’ondata critica di pazienti COVID-19 in terapia intensiva nella sua città natale di Brownsville, in Texas.

Il dottor Eric Goosby, MD, è un esperto riconosciuto a livello internazionale di malattie infettive e professore di medicina presso la UCSF School of Medicine. Durante l’amministrazione Clinton, il dottor Goosby è stato il direttore fondatore del Ryan White CARE Act, il più grande programma per l’HIV / AIDS finanziato dal governo federale. Ha continuato a diventare il direttore ad interim dell’Ufficio per la politica nazionale contro l’AIDS della Casa Bianca. Nell’amministrazione Obama, il dottor Goosby è stato nominato ambasciatore in generale e ha implementato il piano di emergenza del presidente degli Stati Uniti per l’AIDS Relief (PEPFAR). Dopo aver prestato servizio come coordinatore globale per l’AIDS degli Stati Uniti, è stato nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite come inviato speciale per la tubercolosi.

COSA ACCADRA’ DA OGGI ALL’INSEDIAMENTO DI BIDEN

Di seguito una scheda su quel che accadra negli Usa da oggi – giorno in cui Biden ha vinto le elezioni presidenziali – al 20 gennaio giorno del suo insediamento alla casa bianca.

8 dicembre: in base alla legge sul conteggio elettorale, questa è la data entro la quale gli stati dovrebbero aver contato i voti, risolto le controversie e determinato il vincitore dei voti dei loro collegi elettorali. I governatori dovrebbero creare certificati di accertamento che elencano il vincitore delle elezioni e la lista degli elettori.

14 dicembre: vengono espresse le votazioni elettorali. Per legge questa data è il primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre. Quest’anno cade il 14 dicembre.

23 dicembre: i voti elettorali devono arrivare a Washington. I voti elettorali certificati hanno nove giorni per arrivare dai loro stati a Capitol Hill.

3 gennaio: i membri della Camera e i nuovi membri del Senato prestano giuramento a mezzogiorno. Questo è l’inizio ufficiale del 117 ° Congresso.

6 gennaio: i membri della Camera e del Senato si incontrano tutti nella camera della Camera. Il presidente del Senato (che è il vicepresidente Mike Pence) presiede la sessione e le votazioni elettorali vengono lette e contate in ordine alfabetico da due nominati ciascuno dalla Camera e dal Senato. Quindi danno i loro conteggi a Pence, che annuncia i risultati e ascolta le obiezioni. Ci sono 538 voti elettorali – uno per ogni membro del Congresso e senatore più tre per Washington, DC. Se nessun candidato ottiene 270, i 435 membri della Camera decidono l’elezione. La Camera ha tempo fino a mezzogiorno del 20 gennaio per scegliere il presidente.

20 gennaio: un nuovo presidente presta giuramento a mezzogiorno del giorno dell’inaugurazione.

