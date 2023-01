Bollette, taglio prezzo gas del 40% dal 3 febbraio

Il taglio del prezzo del gas di circa il 40% dovrebbe arrivare il prossimo 3 febbraio, secondo quanto si apprende. A decidere sarà l’Arera. La riduzione del 40% riguarderà il prezzo del gas per gli utenti del mercato tutelato sui consumi di questo gennaio. Intanto, il governo Meloni lavora a prezzi “politici” per le bollette del gas fino a una certa percentuale di consumo, “quello in più viene messo ai prezzi di mercato”. E’ “l’idea” da attivare entro il primo di aprile, annunciata a Milano dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

“Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi politici fino a una percentuale di consumo della famiglia, ancorati ai valori del 2020. Il consumo in più viene messo ai prezzi di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia di non avere gli aumenti. E’ molto complicato, ci stiamo lavorando e speriamo di arrivare in tempo per marzo”, ha detto. Giorgetti ha poi detto: “Mi sembra che le cose vadano un po’ meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas e il mercato si è un po calmato”, ha concluso.

