Centrodestra ricandiderà Bardi, Cirio e Tesei

Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni

“I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali”.

Così una nota congiunta di Fratelli d`Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc in vista delle prossime elezioni regionali. Si tratta della conferma dell’attuale presidente Vito Bardi (Forza Italia) per la Lucania, del presidente Alberto Ciro (Forza Italia) per il Piemonte e della presidente Donatella Tesei (Lega) per l’Umbria.

