Champions League, da martedì ultimo turno. Il programma

Torna martedì e mercoledì la Champions League. Ultima giornata e passaggio del turno in palio. Il Napoli scende in campo martedì 12 dicembre (ore 21). Un pareggio con il Braga per il passaggio del turno. Martedì di coppa anche per l’Inter che si gioca contro la Real Sociedad (ore 21) il passaggio del turno. Mercoledì 13 in campo il Milan a Newcastle in un turno complicatissimo in cui deve vincere necessariamente e la Lazio a Madrid contro l’Atletico per provare l’assalto al primo posto ai danni degli spagnoli. Questo il programma completo:

GRUPPO A

Classifica: BAYERN 13, Galatasaray, Copenhagen 5, Manchester United 4.

Prima giornata (20 settembre): Galatasaray – Copenhagen 2-2, Bayern Monaco – Manchester United 4-3 Seconda giornata (3 ottobre): Manchester United – Galatasaray 2-3, Copenhagen – Bayern Monaco 1-2 Terza giornata (24 ottobre): Galatasaray – Bayern Monaco 1-3, Manchester United – Copenhagen 1-0 Quarta giornata (8 novembre): Bayern Monaco – Galatasaray 2-1, Copenhagen – Manchester United 4-3 Quinta giornata (29 novembre): Galatasaray – Manchester United 3-3, Bayern Monaco – Copenhagen 0-0 Sesta giornata (12 dicembre): 21:00 Manchester United – Bayern Monaco, Copenhagen – Galatasaray

GRUPPO B

Classifica: ARSENAL 12, PSV Eindhoven 8, Lens 5, Siviglia 2 Prima giornata (20 settembre): Siviglia – Lens 1-1, Arsenal – PSV Eindhoven 4-0 Seconda giornata (3 ottobre): Lens – Arsenal 2-1, PSV Eindhoven – Siviglia 2-2 Terza giornata (24 ottobre): Siviglia – Arsenal 1-2, Lens – PSV Eindhoven 1-1 Quarta giornata (8 novembre): Arsenal – Siviglia 2-0, PSV Eindhoven – Lens 1-0 Quinta giornata (29 novembre): Siviglia – PSV Eindhoven 2-3, Arsenal – Lens 6-0 Sesta giornata (12 dicembre): 18:45 Lens – Siviglia, PSV Eindhoven – Arsenal

GRUPPO C

Classifica: REAL MADRID 15, Napoli 7, Braga 4, Union Berlin 2 Prima giornata (20 settembre): Real Madrid – Union Berlin 1-0, Braga – Napoli 1-2 Seconda giornata (3 ottobre): Union Berlin – Braga 2-3, Napoli – Real Madrid 2-3 Terza giornata (24 ottobre): Braga – Real Madrid 1-2, Union Berlin – Napoli 0-1 Quarta giornata (8 novembre): Napoli – Union Berlin 1-1, Real Madrid – Braga 3-0 Quinta giornata (29 novembre): Real Madrid – Napoli 4-2, Braga – Union Berlin 1-1 Sesta giornata (12 dicembre): 21:00 Napoli – Braga, Union Berlin – Real Madrid

GRUPPO D

Classifica: INTER, REAL SOCIEDAD 11, Salisburgo 4, Benfica 1, Prima giornata (20 settembre): Benfica – Salisburgo 0-2, Real Sociedad – Inter 1-1 Seconda giornata (3 ottobre): Salisburgo – Real Sociedad 0-2, Inter – Benfica 1-0 Terza giornata (24 ottobre): Inter – Salisburgo 2-1, Benfica – Real Sociedad 0-1 Quarta giornata (8 novembre): Real Sociedad – Benfica 3-1, Salisburgo – Inter 0-1 Quinta giornata (29 novembre): Benfica – Inter 3-3, Real Sociedad – Salisburgo 0-0 Sesta giornata (12 dicembre): 21:00 Inter – Real Sociedad, 21:00 Salisburgo – Benfica

GRUPPO E

Classifica: ATLETICO MADRID 11, LAZIO 10, Feyenoord 6, Celtic 1 Prima giornata (19 settembre): Feyenoord – Celtic 2-0, Lazio – Atletico Madrid 1-1 Seconda giornata (4 ottobre): Atlético Madrid – Feyenoord 3-2, Celtic – Lazio 1-2 Terza giornata (25 ottobre): Feyenoord – Lazio 3-1, Celtic – Atlético Madrid 2-2 Quarta giornata (7 novembre): Atlético Madrid – Celtic 6-0, Lazio – Feyenoord 1-0 Quinta giornata (28 novembre): Lazio – Celtic 2-0, Feyenoord – Atlético Madrid 1-3 Sesta giornata (13 dicembre): 21:00 Atlético Madrid – Lazio, Celtic – Feyenoord

GRUPPO F

Classifica: BORUSSIA DORTMUND 10, Paris SG 7, Milan, Newcastle 5.

Prima giornata (19 settembre): Milan – Newcastle 0-0, Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund 2-0 Seconda giornata (4 ottobre): Borussia Dortmund – Milan 0-0, Newcastle – Paris Saint-Germain 4-1 Terza giornata (25 ottobre): Paris Saint-Germain – Milan 3-0, Newcastle – Borussia Dortmund 0-1 Quarta giornata (7 novembre): Borussia Dortmund – Newcastle 2-0, Milan – Paris Saint-Germain 2-1 Quinta giornata (28 novembre): Paris Saint-Germain – Newcastle 1-1, Milan – Borussia Dortmund 1-3 Sesta giornata (13 dicembre): Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain, Newcastle – Milan

GRUPPO G

Classifica: MANCHESTER CITY 12, LIPSIA 9, Young Boys 4, Stella Rossa 1 Prima giornata (19 settembre): Young Boys – Lipsia 1-3, Manchester City – Stella Rossa 3-1 Seconda giornata (4 ottobre): Lipsia – Manchester City 1-3, Stella Rossa – Young Boys 2-2 Terza giornata (25 ottobre): Lipsia – Stella Rossa 3-1, Young Boys – Manchester City 1-3 Quarta giornata (7 novembre): Manchester City – Young Boys 3-0, Stella Rossa – Lipsia 1-2 Quinta giornata (28 novembre): Manchester City – Lipsia 3-2, Young Boys – Stella Rossa 2-0 Sesta giornata (13 dicembre): 18:45 Lipsia – Young Boys, Stella Rossa – Manchester City

GRUPPO H

Classifica: BARCELLONA 12, Porto, Shakhtar Donetsk 9, Anversa 0 Prima giornata (19 settembre): Barcellona – Anversa 5-0, Shakhtar Donetsk – Porto 1-3 Seconda giornata (4 ottobre): Anversa – Shakhtar Donetsk 2-3, Porto – Barcellona 0-1 Terza giornata (25 ottobre): Barcellona – Shakhtar Donetsk 2-1, Anversa – Porto 1-4 Quarta giornata (7 novembre): Shakhtar Donetsk – Barcellona 1-0, Porto – Anversa 2-0 Quinta giornata (28 novembre): Shakhtar Donetsk – Anversa 1-0, Barcellona – Porto 2-1 Sesta giornata (13 dicembre): 21:00 Porto -Shakhtar Donetsk, Anversa – Barcellona

