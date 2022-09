Cingolani: ho finito il mio lavoro, ora devo trovarmene un altro

Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha ribadito di non pensare affatto di continuare a svolgere il suo ruolo attuale anche dopo le elezioni politiche. Cingolani lo ha detto oggi a Bruxelles, al termine della riunione del Consiglio Ue straordinario dei ministri dell’Energia, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se fosse disponibile a restare come ministro tecnico anche nel prossimo governo.

“Io – ha affermato – ho finito il mio lavoro. Dovevo fare quello che ho fatto col governo Draghi, ero un tecnico del governo Draghi. Adesso la politica deve riprendere il suo predominio e il Parlamento anche; e io devo trovarmi un lavoro. Vi saluto, grazie infinite per tutto questo periodo”, ha concluso il ministro.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA