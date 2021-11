Colpo Spezia, 1-0 al Torino, decide Sala

Nel secondo anticipo della 12a giornata di Serie A, lo Spezia ha battuto 1-0 in casa il Torino tornando al successo dopo tre giornate. Partita chiusa al Picco e avara di occasioni da gol, sbloccata da una prodezza di Sala al 58′ con un destro dalla distanza che ha sorpreso Milinkovic-Savic. La reazione granata non è arrivata, limitandosi solamente a un diagonale di Sanabria. Per lo Spezia di Motta scatto salvezza a quota 11 punti.

Risultati (dodicesima giornata): Empoli-Genoa 2-2, Spezia-Torino 1-0, Juventus-Fiorentina ore 18, Cagliari-Atalanta ore 20.45, Venezia-Roma, domenica 7 ore 12.30 , Sampdoria-Bologna, domenica 7 ore 15, Udinese- Sassuolo, domenica 7 ore 15, Lazio-Salernitana, domenica 7 ore 18, Napoli-Hellas Verona, domenica 7 ore 18, Milan-Inter, domenica 7 ore 20.45

Classifica: Napoli, Milan 31, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio, Fiorentina 18, Empoli 16, Verona, Juventus, Bologna 15, Torino, Sassuolo 14, Udinese, Spezia 11, Sampdoria, Venezia, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6

13esima giornata (da sabato 20 novembre a lunedì 22 novembre): Atalanta-Spezia, sabato 20 ore 15, Lazio-Juventus, sabato 20 ore 18, Fiorentina-Milan, sabato 20 ore 20.45, Sassuolo- Cagliari, domenica 21 ore 12.30, Bologna-Venezia, domenica 21 ore 15, Salernitana- Sampdoria, domenica 21 ore 15, Inter-Napoli, domenica 21 ore 18, Genoa-Roma, domenica 21 ore 20.45, Hellas Verona-Empoli, lunedì 22 ore 18.30, Torino-Udinese, lunedì 22 ore 20.45

