Coppa Italia, Milan soffre ma batte il Genoa 3-1

Rafael Leao

Il Milan ha battuto 3-1 il Genoa ai supplementari qualificandosi per i quarti di Coppa Italia. La gara contro il grande ex Shevchenko non è stata per nulla facile per gli uomini di Pioli. Il Milan, infatti, ha dovuto inseguire i genoani nel punteggio per buona parte del match, ed è riuscito solo nei supplementari ad avere la meglio sui rossoblù. Gli uomini allenati da Shevchenko hanno trovato la rete del vantaggio al 17′ grazie al nuovo acquisto Ostigard bravo a svettare di testa su un calcio d’angolo di Portanova. I rossoblù hanno giocato con aggressività in mezzo al campo sfruttando la superiorità numerica studiata dal proprio tecnico. Di contro, il Milan non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso dalle parti di Semper.

I rossoneri solo nella ripresa sono riusciti a trovare il gol del pari. Pioli ha dovuto richiamare in causa i pezzi grossi. Il triplo cambio del 60′ ha cambiato il volto al Milan, soprattutto per merito di Rafael Leao sulla sinistra. Proprio da quella parte i rossoneri hanno trovato il modo di sfondare e di rimettere in piedi la gara, trovando il pareggio al 74′ con un colpo di testa perfetto di Giroud su cross di Theo Hernandez. Nei supplementari i rossoneri sono riusciti a ribaltare la gara al 102′ grazie ad un gran gol di Rafael Leao. Al 112′ c’è gloria anche per Saelemaekers che servito ancora da Theo Hernandez non ha avuto difficoltà a depositare in rete la palla del definitivo 3-1 in favore dei suoi. Nei quarti di finale i rossoneri affronteranno la vincente della sfida tra Lazio e Udinese.

