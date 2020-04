Coronavirus, calano ancora i positivi. E sempre meno ricoveri nelle terapie intensive

Prosegue ancora il calo dei contagiati e allo stesso tempo migliora il dato delle terapie intensive. E’ quanto emerge dal bollettino della Protezione civile sullo stato coronavirus del 28 aprile 2020. Cifre che vedono l’Italia superare la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Al 28 aprile, sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a lunedì di 2.091. Si conferma però il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.205, 608 meno sempre di lunedì. La diminuzione allora era stata di 290 mentre domenica c’era stato un incremento di 256 malati.

Sono 382 le persone decedute nelle ultime 24 ore e risultate positive al coronavirus. Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 27.359. Da lunedì si sono registrati zero decessi in Umbria, Sardegna, Basilicata e Molise. Meno ricoveri in terapia intensiva: sono 1.863 (93 in meno), diminuiscono i ricoverati con sintomi 19.723 (630 in meno); in isolamento domiciliare restano in 83.619 (+115), il 79% degli attualmente positivi. Circa i tamponi, a ieri 28 aprile, ne sono stati effettuati 1.846.934 e che hanno riguardato complessivamente 1.274.871 persone. L’incremento del numero dei tamponi rispetto a lunedì è di 57.272.

I POSITIVI PER REGIONE

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 35.744 i malati in Lombardia (303 in più rispetto a ieri), 12.003 in Emilia-Romagna (-222), 15.506 in Piemonte (-2), 8.601 in Veneto (-259), 5.896 in Toscana (-87), 3.571 in Liguria (-9), 3.334 nelle Marche (+)24, 4.562 nel Lazio (+0), 2.802 in Campania (-75), 1.565 nella Provincia di Trento (-142), 2.919 in Puglia (+7), 1.239 in Friuli Venezia Giulia (-19), 2.143 in Sicilia (+20), 1.990 in Abruzzo (-40), 910 nella provincia di Bolzano (-30), 275 in Umbria (-12), 772 in Sardegna (-4), 764 in Calabria (-18), 209 in Valle d’Aosta (-26), 205 in Basilicata (-12), 195 in Molise (-5).

SCARICA DATI PER PROVINCIA

LE VITTIME PER REGIONI

Le vittime regione per regione Quanto ai deceduti, se ne registrano 13.575 in Lombardia (+126), 3.472 in Emilia-Romagna (+41), 2.936 in Piemonte (+58), 1.408 in Veneto (+64), 811 in Toscana (+16), 1.141 in Liguria (+13), 893 nelle Marche (+9), 414 nel Lazio (+17), 358 in Campania (+6), 412 nella provincia di Trento (+5), 407 in Puglia (+2), 278 in Friuli Venezia Giulia (+7), 232 in Sicilia (+1), 310 in Abruzzo (+11), 272 nella provincia di Bolzano (+2), 65 in Umbria (+0), 109 in Sardegna (+0), 85 in Calabria (+2), 135 in Valle d’Aosta (+2), 25 in Basilicata (+0), 21 in Molise (+0).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it