Coronavirus, contagiati tornano sotto mille (ma calano tamponi). Allarme migranti

Dopo giorni in cui i nuovi positivi superano quota mille, oggi piccola discesa (anche se calano i tamponi): i nuovi positivi sono 953, in diminuzione rispetto ai +1210 registrati ieri. Mentre sono 4 i morti, ieri erano sette. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. E’ di 19.195 il numero degli attualmente positivi, 205.662 dimessi/guariti, 35.441 deceduti, 260.298 casi totali. In particolare, rispetto a ieri, i positivi aumentano di 757 persone (+4,11%), i guariti aumentano di 192 (0,09+%). Riguardo alle persone ricoverate, le terapie intensive sono 65 (-4 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 1.045 (+74) e le persone in isolamento domiciliare 18.085. I tamponi effettuati sono 8.053.551 (+45.914), su 4.773.326 casi testati. Dei 260.298 casi totali 227.128 sono stati identificati dal sospetto diagnostico e 33.170 identificati da attività di screening. La Regione Sicilia ha comunicato che dei 65 nuovi casi positivi, 58 sono immigrati ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

E’ di 110 i nuovi positivi (di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico) su 7.722 tamponi effettuati, un decesso e 27 pazienti guariti e dimessi il bilancio riportato nel report quotidiano sul Covid-19 stilato dalla Regione Lombardia. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 15 (+1), e a 153 (+5) quelli in terapia non intensiva. I nuovi casi di positività al Coronavirus sono cosi suddivisi: 53 a Milano (di cui 31 in città); 16 a Bergamo, 6 a Brescia, 10 a Como, 2 a Cremona, 2 a Lecco, 14 a Monza, 2 a Pavia e 4 a Varese, mentre non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.

PIEMONTE

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.616 (+10 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3315 (+2) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2520 (+1) Cuneo, 2381 (+1) Novara, 13.675 (+3) Torino, 1119 (+0) Vercelli, 980 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 529 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo.

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale rimane quindi di 4143 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1833 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono 32.383 (+40 rispetto a ieri, di cui 34 asintomatici. Dei 40 casi, 27 screening, 11 contatti di caso, 2 con indagine in corso. I casi importati sono 30 su 42) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4148 Alessandria, 1910 Asti, 1066 Biella, 3057 Cuneo, 2916 Novara, 16.214 Torino, 1468 Vercelli, 1166 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 278 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 160 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 83 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1007. I tamponi diagnostici finora processati sono 560.823 di cui 310.514 risultati negativi.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 302 (una più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e 11 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 2 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.642: 1.455 a Trieste, 1.140 a Udine, 798 a Pordenone e 242 a Gorizia, alle quali si aggiungono 7 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.992, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 278. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 15 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In provincia di Bolzano i casi complessivi salgono a 2.884 con un deciso aumento di positività nell’ultima settimana (+85). In Alto Adige i decessi restano fermi da quasi tre mesi a quota 292 totali. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali altoatesini sono 8, uno di essi si trova in terapia intensiva. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare sono 1.649, 287 delle quali sono rientrata da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

VENETO

Il numero dei tamponi positivi continua a salire in Veneto. Sono 116 in più nelle ultime 24 ore, passando da 21.955 a 22.071.Immutati i decessi, fermi a quota 2.104. I casi attualmente positivi sono cresciuti di 59, passando da 1989 a 2048. I negativizzati virologici sono attualmente 17.919 contro i 17.862 di ieri (+57).

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.031 casi di positività, 116 in più rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 116 nuovi casi, 42 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 36 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 25 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 26. Su 59 nuovi asintomatici, 14 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 41 grazie all`attività di contact tracing mentre 1 caso è emerso dai test pre-ricovero e 1 non è ancora noto.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Modena (25), Bologna (21), Reggio Emilia (18) e Ravenna (15). In provincia di Modena su 25 casi, 11 sono stati individuati grazie all`attività di tracciamento collegata a positività già note. Sono 7 i contagi rilevati in pazienti al ritorno da vacanze fuori regione (Sardegna), mentre sono 3 i casi di rientro dall`estero (Grecia, Spagna e Pakistan). È risultato positivo anche l`ospite di una Casa residenza per anziani, strutture nelle quali sono periodici i controlli, purtroppo deceduto. Infine 3 casi sono stati classificati come sporadici. Nel territorio di Bologna su 21 nuovi contagi, più della metà (12) sono ricondotti al rientro da vacanze in Sardegna: in 7 occasioni si tratta di nuovi focolai, mentre 5 casi sono contatti di pazienti già noti. Dei rimanenti casi, uno è di rientro dall`estero (Spagna), 2 sono contatti familiari, 3 sono stati classificati come sporadici (di cui uno proveniente da un`altra regione) mentre per 3 casi sono ancora in corso accertamenti.

A Reggio Emilia e provincia su 18 casi, la metà (9) sono legati alle vacanze in Italia: 5 nuovi positivi erano di ritorno dalle vacanze in Sardegna, 2 dalla Liguria e 2 dalla Riviera romagnola. Sono invece 4 i rientri dall`estero, e riguardano Spagna, Usa, Ucraina e Grecia. Dei rimanenti casi, 2 sono contatti di positivi già noti, uno è legato a un focolaio familiare, uno è stato individuato grazie agli screening per le categorie più a rischio e uno infine per la presenza di sintomi. In provincia di Ravenna su 15 casi, di cui 9 asintomatici, quasi la metà (7) sono riconducibili a un unico focolaio, noto, relativo a una serata in una discoteca di Cervia: 6 dei nuovi positivi vi hanno partecipato, uno è un loro contatto. Un ulteriore caso è stato classificato come contatto di un positivo ricondotto a un altro locale della zona, mentre un caso è un contatto familiare e 2 hanno eseguito il tampone su richiesta del medico di famiglia alla presenza di sintomi. Sono infine 4 i rientri dall`estero: 3 dall`Albania e uno dal Giappone. I tamponi effettuati ieri sono 5.019, per un totale di 832.101. A questi si aggiungono anche 2039 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.139 (105 in più di quelli registrati ieri). Si registrano purtroppo due decessi: uno a Modena (di cui si è detto) e uno a Bologna.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.049 (+100 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Restano stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 82 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+5 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 24.434 (+9 rispetto a ieri): 27 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all`infezione, e 24.407 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.746 a Piacenza (+3, tutti sintomatici), 3.886 a Parma (+7, di cui 6 sintomatici), 5.320 a Reggio Emilia (+18, di cui 9 sintomatici), 4.308 a Modena (+25, di cui 9 sintomatici), 5.555 a Bologna (+21, di cui 15 sintomatici), 459 casi a Imola (+1, sintomatico), 1.171 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 1.283 a Ravenna (+15, di cui 5 sintomatici), 1.034 a Forlì (+8, di cui 4 sintomatici), 886 a Cesena (+9, di cui 5 sintomatici) e 2.383 a Rimini (+7, nessun sintomatico).

TOSCANA

In Toscana, fa sapere la Regione, oggi sono 11.219 i casi di positività al Coronavirus, 44 in più rispetto a ieri (23 identificati in corso di tracciamento e 21 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 44 casi odierni è di 36 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 56% è risultato asintomatico, il 25% pauci-sintomatico. Delle 44 positività odierne, 7 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 2 per motivi di vacanza (1 Spagna, 1 Messico). 7 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 1 Basilicata). Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.065 (80,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 499.767, 3.059 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.015, +3,6% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.469 i casi complessivi ad oggi a Firenze (9 in più rispetto a ieri), 600 a Prato (3 in più), 794 a Pistoia, 1.132 a Massa (8 in più), 1.496 a Lucca (6 in più), 1.012 a Pisa (5 in più), 532 a Livorno (6 in più), 762 ad Arezzo (4 in più), 473 a Siena (2 in più), 442 a Grosseto (1 in più). Sono 507 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 12 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 25 nella Nord Ovest, 7 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 301 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 430 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 581 casi x100.000 abitanti, Lucca con 386, Firenze con 343, la più bassa Livorno con 159.

Complessivamente, 971 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (33 in più rispetto a ieri, più 3,5%). Sono 2.301 (9 in più rispetto a ieri, più 0,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.085, Nord Ovest 822, Sud Est 394). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 44 (2 in più rispetto a ieri, più 4,8%), 5 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 28,6%). Le persone complessivamente guarite sono 9.065 (9 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 126 persone clinicamente guarite (5 in più rispetto a ieri, più 4,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.939 (4 in più rispetto a ieri, più 0,04%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.139 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,5 x100.000 residenti contro il 58,7 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,3 x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (37,4 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

UMBRIA

Undici nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Umbria nelle ultime 24 ore, dopo i 19 di domenica: nessuno ha avuto bisogno del ricovero e si registra anche un altro guarito, che era in isolamento a casa senza sintomi. Sono 632 i tamponi processati (142.579 quelli complessivamente eseguiti durante la pandemia in Umbria). Gli attualmente positivi – secondo i dati ufficiali della Regione – sono 175. I guariti salgono a 1.395. I ricoverati restano 12, di cui uno in terapia intensiva. Si trovano in isolamento 1.400 persone. Degli undici nuovi contagiati, cinque casi riguardano il capoluogo di regione, dove è salito a 37 il numero degli attualmente positivi.

LAZIO

“Oggi nel Lazio si registrano 146 casi: di questi il 57% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 40% (59 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici”. Così in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Si sta facendo un grande lavoro di testing e di tracciamento – sottolinea l’assessore – e la situazione è fortemente monitorata. Tra tamponi e test rapidi agli aeroporti superata ieri quota 10.774, potenziato il drive-in al porto di Civitavecchia e apre un nuovo drive-in al Car di Guidonia. Sui test rapidi concordo con Zaia, è un grande aiuto per gli screening. Dopo la validazione fatta su richiesta del ministero della Salute e della Regione Veneto dal laboratorio di Virologia dello Spallanzani, diretto da Maria Rosaria Capobianchi, insieme a quello di Treviso diretto da Roberto Rigoli e a quello di Pievesestina (Emilia-Romagna) diretto da Vittorio Sambri, presto anche ai drive-in per screening con il risultato entro la mezz`ora”.

Proseguono i test di sieroprevalenza nelle scuole: “Oggi partita anche la Asl Roma 1, tutto si sta svolgendo regolarmente”. Oggi dunque i nuovi casi nel Lazio, asintomatici in prevalenza giovani, testati ai drive-in e con link dalla Sardegna sono 59 e si trovano: 22 casi nella Asl Roma 1; 12 casi nella Asl Roma 2; 5 nella Asl Roma 3; 3 nella Asl Roma 4; 2 casi nella Asl Roma 5; 11 casi nella Asl Roma 6; 2 casi nella Asl di Latina; 2 nella Asl di Viterbo. Nelle province si registrano 17 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella asl di Latina sono 10 i casi e si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Francia. Un caso contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano quattro casi e di questi tre hanno un link familiare con un caso noto e isolato. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e sono due con link dalla Sardegna e uno individuato in accesso al pronto soccorso.

Nella Asl Roma 1 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore; di questi 26 sono di rientro, 22 con link dalla Sardegna, due dalla Toscana, uno dalla Spagna e uno dall’Abruzzo. Nella Asl Roma 2 sono 36 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi 27 sono di rientro, dodici con link dalla Sardegna, uno dalla Grecia, uno dalla Spagna e 13 hanno l`indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 12 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi sette sono di rientro, cinque casi con link dalla Sardegna, uno dalla Croazia e uno da Malta. Due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due casi hanno un link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia.

Alla Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tre casi con link dalla Sardegna. Cinque casi sono contatti di casi positivi già noti ed isolati. Un caso individuato al test sierologico e un caso con link al cluster `Malaspina` dove è in corso l`indagine epidemiologica. Alla Asl Roma 5 sono 2 i casi nelle ultime 24 ore: due casi con link dalla Sardegna. Alla Asl roma 6, infine, sono 37 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi 16 sono casi di rientro: 11 con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dalla Spagna, uno dalla Puglia e uno dalla Toscana. Quattro casi sono contatti di casi già noti e isolati e quattro casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

MARCHE

Restano 13 i pazienti marchigiani Covid-19 ricoverati in ospedale e tutti in reparti non intensivi, 8 a Torrette e 5 Pesaro; inoltre, in tutta la regione si sono 230 persone in isolamento domiciliare, due meno di ieri, e in 5 sono ospiti della struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo). Lo si apprende dal secondo bollettino del Gores, il gruppo regionale che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. I casi complessivamente accertati nelle ultime 24 ore sono stati 3: il totale è salito a 7.113 dall’inizio della crisi, numero che comprende anche i focolai individuati all’Hotel House di Porto Recanati, nel Maceratese, e a Montecopiolo, nel Pesarese. Rispetto a ieri, ci sono 5 nuovi dimessi-guariti e il totale è 5.883, mentre le vittime registrate restano 987. Scende il numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione: 1.612 (-72), tra i quali 252 (-16) con i sintomi del ‘Covid-19’; gli operatori sanitari in quarantena sono 66 (-2). Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno passato volontariamente in casa due settimane di isolamento sono diventati 42.652, i casi complessivamente diagnosticati 116.228 e i tamponi processati 194.430, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

ABRUZZO

Sono complessivamente 3652 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri, fa sapere l’Assessorato regionale alla Sanità, si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 19 e 88 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2844 dimessi/guariti (invariato rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2833 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 336 (+4 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 148.149 test. 34 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 301 (+1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 345 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+4 rispetto a ieri), 899 in provincia di Chieti (+1), 1674 in provincia di Pescara, 701 in provincia di Teramo, 31 fuori regione e 2 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PUGLIA

In Puglia oggi sono stati eseguiti 1.068 test per l’infezione da coronavirus e sono stati registrati 46 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 10 in provincia di BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza, riferisce la Regione, sono stati effettuati 284.483 test; 505 sono i casi attualmente positivi; 4010 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.070, così suddivisi: 1.671 nella Provincia di Bari; 415 nella Provincia di Bat; 689 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database); 1.316 nella Provincia di Foggia; 649 nella Provincia di Lecce; 294 nella Provincia di Taranto; 36 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

In Campania 116 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 54 di rientro (30 dalla Sardegna e 24 dall’estero). Nessun decesso e nessun guarito. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il numero dei contagi, da inizio pandemia, sale a 5.838, mentre i decessi restano 441. Il totale dei guariti è 4.356 (di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti). I tamponi eseguiti complessivamente sono 386.619, di cui 3.132 nella giornata di ieri.

CALABRIA

n Calabria ad oggi sono stati effettuati 144.148 tamponi: le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.400 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 142.748. Lo riferisce la Regione. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 3 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 3 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti; Crotone: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti; – Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 92.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l`Ospedale di Catanzaro, 3 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell`AOU. I due casi rilevati dal laboratorio dell`AO di Cosenza sono ricoverati al reparto di Malattie infettive e sono soggetti residenti fuori regione. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.753. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

Sono 65 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr’ore per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus, ma ben 58 sono migranti. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 957 di cui: 54 i ricoverati con sintomi, 9 in terapia intensiva – dato quest’ultimo in discesa rispetto a ieri – ed 884 in isolamento domiciliare. Sono 4067 i casi totali dall’inizio della pandemia, 2.834 i guariti (ben 21 in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286.

SARDEGNA

Sono 1.825 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 91 nuovi casi, di cui 75 rilevati in seguito al tracciamento dei contatti di casi positivi precedentemente accertati. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 125.231 tamponi, con un incremento di 1.094 tamponi rispetto all’ultimo aggiornamento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, diciotto, nessuno in terapia intensiva, mentre 411 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.259 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.825 casi positivi complessivamente accertati, 331 (+5 rispetto al dato di ieri) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 190 (+18) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 108 a Nuoro, 1.135 (+68) a Sassari.

