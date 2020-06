Coronavirus continua a frenare, meno di 200 nuovi casi e 53 vittime

Continua a scendere l’incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. Come anche il numero delle vittime nelle ultime 24 ore 53, rispetto alle 72 di ieri. Sono i principali numeri che saltano all’occhio dell’odierno bollettino della Protezione civile che segna 234.998 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 197 casi, quando si era registrata una crescita di 270. Il titale delle è di 33.899. I guariti salgono a 165.837, +759 in 24 ore, mentre calano i pazienti in terapia intensiva, 6 meno di ieri. 4.864 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 138 pazienti rispetto a ieri. 30.111 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il rapporto tra i nuovi positivi e tamponi o gli individui testati resta intorno al minimo da inizio epidemia. Dei 197 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 125 nuovi positivi (il 63,4% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 14 casi in Emilia Romagna (ma zero a Bologna città), di 13 in Liguria, di 11 nel Lazio e 10 in Piemonte. Zero contagi in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Anche il Veneto hanno annunciato zero contagi, quindi i 6 riportarti nel bollettino della Protezione Civile devono riferirsi ai giorni scorsi. Da oggi, per ogni regione, riportiamo anche il dato del rapporto tra nuovi positivi e persone testate: sopra il 2% Lombardia e Liguria, tra l’1 e il 2% solo l’Abruzzo. Sopra il 4% la Valle d’Aosta ma il dato è molto alto perché in una regione piccola con pochi contagi e pochi tamponi bastano 2 casi (come oggi) per causare una grande variazione, che però non è detto che indichi un allarme: ieri questo dato per la Valle era al 2%, due giorni fa a zero.

Nessuna vittima in 10 regioni: Marche, Campania, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Trentino Alto Adige, Calabria, Molise e Basilicata. Zero vittime anche in Piemonte, che però riporta 7 vittime relative ai giorni scorsi. Due regioni, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, hanno registrato una vittima; Lazio e Toscana 2 morti. Tre i decessi in Puglia.

DATI PER REGIONI

Lombardia : 19.420 (+125)

: 19.420 (+125) Piemonte : 3.962 (+10)

: 3.962 (+10) Emilia Romagna : 2.328 (+14)

: 2.328 (+14) Veneto : 1.085 (+1)

: 1.085 (+1) Toscana : 750 (+1)

: 750 (+1) Liguria : 243 (+13)

: 243 (+13) Lazio : 2.690 (+11)

: 2.690 (+11) Marche : 1.159 (+3)

: 1.159 (+3) Campania : 725 (+4)

: 725 (+4) Puglia : 733

: 733 Trento : 82 (+1)

: 82 (+1) Sicilia : 862 (+1)

: 862 (+1) Friuli-Venezia Giulia : 151

: 151 Abruzzo : 653 (+7)

: 653 (+7) Bolzano : 97 (+3)

: 97 (+3) Umbria : 29 (+1)

: 29 (+1) Sardegna : 59

: 59 Valle D’Aosta : 9 (+2)

: 9 (+2) Calabria : 91

: 91 Molise : 120

: 120 Basilicata: 14

Nessun caso in ben otto regioni

