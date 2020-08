Coronavirus, continua aumento nuovi casi in Italia: 1.071 nelle ultime 24h. Crolla età media nell’ultimo mese: 32 anni

Continua l’aumento dei nuovi casi di coronavirus in Italia: 1.071 nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino odierno del ministero della salute. Ieri l’aumento era stato di 947 casi. Oltrepassata così oggi quota mille di incremento giornaliero e raggiunto il numero totale, dall’inizio dell’epidemia, di 258.136. I deceduti, invece, oggi sono tre, ieri erano stati 9. La quota totale dei deceduti a causa della Covid-19 in Italia sale quindi a quota 35.430. I tamponi fatti in Italia nelle ultime 24 ore sono 77.674, che hanno portato alla scoperta di 1.071 nuovi casi di coronavirus, sono 5.678 test in più rispetto a ieri. Ieri infatti i tamponi sono stati 71.996 per 947 nuovi casi individuati. In totale i casi testati in Italia sono 4.692.505 con un totale di tamponi di 7.940.266. Su un totale di 258.136 casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia, i casi individuati da sospetto diagnostico sono 226.320, mentre 31.816 i casi individuati da screening.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 17.503 con un incremento nelle ultime 24 ore di 825. Dei 17.503 attuali positivi 924 sono ricoverati in ospedale, ieri erano 919, 5 in più nelle ultime 24 ore; in terapia intensiva ci sono 64 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri; in isolamento domiciliare ci sono 16.515 persone positive. I guariti-dimessi oggi sono 243 in più, segnando un totale di 205.203. Il Lazio con quota 215 nuovi casi di coronavirus è la regione che registra il maggior incremento, segue la Lombardia con 185 nuovi casi, poi il Veneto con 160. A quota zero solo la Valle d’Aosta. Incrementi a una cifra solo in Molise (1), Basilicata (3), provincia autonoma di Trento (9). La Sardegna, al centro dell’attenzione per i casi di rientro dalle vacanze registrati specie nel Lazio, segna quota 44 nuovi casi.

Intanto, i dati della sorveglianza epidemiologica aggiornati dell’Istituto superiore di sanità certificano il crollo dell’età media dei casi di coronavirus: 32 anni. Il calcolo sui dati cumulativi dall’inizio della pandemia invece, segna 60 anni di età media. Cambia anche il rapporto in base al genre, negli ultimi 30 giorni i positivi individuati sono per il 57,5% maschi e peri il 42,5% femmine. Negli ultimi 30 giorni si sono registrati 11.193 casi, 135 persone sono morte e 8.363 sono guarite.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Nessun decesso per Coronavirus e 185 nuovi casi su 12.957 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-3) e non in terapia intensiva (-1). I guariti e dimessi sono 103. Fra le province, a Milano il maggior numero di casi con 71 nuovi positivi, di cui 48 in città. Seguono Pavia (38), Brescia (28) e Monza e Brianza (12). Tutte le altre province sono sotto i dieci casi, zero contagi solo a Bergamo.

PIEMONTE

Sono 41, di cui 28 asintomatici e 23 “importati”, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a quota 32.301. L’Unità di crisi ha comunicato un decesso avvenuto nei giorni scorsi e in seguito collegato al Covid-19. Per oggi non ci sono state segnalazioni. I casi di morte complessivi sono 4.143. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva (quattro) è invariato rispetto a ieri; i ricoveri in terapia non intensiva scendono invece di quattro unità (e sono dunque ottanta). Le persone in isolamento domiciliare sono 947. I tamponi diagnostici finora processati sono 555.594.

VENETO

Sono 160 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992. Vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare: il numero è infatti passato da 6.424 a 6.528. Vi sono due nuovi decessi nelle ultime 24 in Veneto legati al Coronavirus: è quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Si è passati da 2.102 a 2.104 morti complessivi. In calo, invece, i casi in isolamento domiciliare: si è scesi da 6.528 a 6.424.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 282 (28 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, chiarendo che oggi si ripropone nelle dimensioni l’andamento dei contagi della giornata di ieri. Il vicegovernatore rileva che le origini dei contagi vedono una consistente evidenza del lavoro di tracciamento; i contagi sui contatti stretti si sta, infatti, ampliando. Altrettanto rilevanti sono i contagi contratti nelle discoteche, ai quali si aggiungono nella misura intorno al 10% del dato di oggi quelli importati da migranti, rientri dalle ferie (Spagna, Sardegna) o da paesi per ragioni di lavoro (Albania, Romania, Kosovo, Turchia). L’età media delle persone contagiate è in forte calo. Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.616: 1.454 a Trieste, 1.126 a Udine, 791 a Pordenone e 240 a Gorizia, alle quali si aggiunge una persona da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.986, i clinicamente guariti sono 10 e le persone in isolamento 261. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.840 tamponi. Sono stati registrati 19 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus in Alto Adige sale pertanto a 2.856. Attualmente sono sette i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri sei pazienti Covid-19 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Un solo paziente Covid è ricoverato in un reparto di terapia intensiva. Il numero dei decessi complessivi rimane stabile a 292. Sale invece il numero delle persone in isolamento domiciliare che sono 1.878 (delle quali 362 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Le persone guarite sono 3.309.

LIGURIA

Salgono a 34 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di 1.818 tamponi eseguiti. Lo si apprende dai dati flusso Alisa-Ministero della Salute diffusi da Regione Liguria. I pazienti positivi sono stati individuati in una struttura sociosanitaria della Asl2, e come contatti di casi confermati oltre che su segnalazione del dipartimenti di prevenzione. Nessun decesso viene segnalato. I pazienti ospedalizzati sono 19, uno dei quali ancora in terapia intensiva mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 1.351.

TOSCANA

In Toscana sono 11.116 i casi di positività al coronavirus, 53 in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 34 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 53 casi di oggi – riporta il bollettino della regione – è di 32 anni circa, il 42% è asintomatico. Il 68% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 9.049 (81,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 492.579, 4.699 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 928, +5,7% rispetto a ieri. In particolare, sono 3.446 i casi complessivi ad oggi a Firenze (9 in più rispetto a ieri), 594 a Prato (1 in più), 788 a Pistoia (1 in più), 1.115 a Massa (6 in più), 1.485 a Lucca (6 in più), 1.004 a Pisa (11 in più), 522 a Livorno (3 in più), 752 ad Arezzo (4 in più), 469 a Siena (5 in più), 435 a Grosseto (3 in più). Sono 506 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (4 in più). Sono 11 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 26 nella Nord Ovest, 12 nella Sud est. Oggi in Toscana non si registrano nuovi decessi. Restano, quindi, 1.139 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.788 casi di positività, 80 in più rispetto a ieri, di cui 46 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Lo rende noto la regione Emilia-Romagna, degli 80 nuovi casi, più della metà (42) erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 35 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Oltre un terzo dei nuovi contagi (29) sono collegati a vacanze o rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Su 46 nuovi asintomatici, 19 sono stati individuati attraverso gli screening regionali su particolari categorie di interesse, 25 grazie all`attività di contact tracing mentre 2 casi sono emersi dai test pre-ricovero. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (12 nuovi positivi), Ferrara (11) e Reggio Emilia (10).

In particolare, a Bologna su 12 casi, più della metà (7) sono riconducibili a focolai già noti. Tra i nuovi positivi, cinque sono legati a vacanze in Sardegna e due sono contatti di un positivo di rientro da una vacanza in Croazia. Dei rimanenti casi, uno è di rientro dall`estero (Slovenia), due sono stati individuati attraverso i test per le categorie più a rischio, uno grazie ai test pre-ricovero mentre uno è stato classificato come sintomatico sporadico. A Ferrara e provincia, tutti gli 11 nuovi positivi si trovavano già in isolamento al momento del tampone. In 6 casi si tratta di giovani di rientro dalle vacanze in Sardegna o loro contatti, tre casi sono di rientro da un viaggio di lavoro all`estero (Romania), due invece sono ricondotti a casi di positività in famiglia. Su 10 casi in provincia di Reggio Emilia, 7 casi (di cui 6 giovani con meno di 25 anni) sono stati diagnosticati al rientro dalla vacanze o sono collegati a focolai relativi a viaggi: in 3 casi si tratta di ritorni dalla Riviera romagnola, in 2 da fuori Regione (Sardegna e Liguria), in altri due dall`estero (Corfù in Grecia). I rimanenti nuovi positivi rientrano dall`estero (1, dall`Albania) o sono contatti di casi già noti (2). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all`andamento dell`epidemia in regione.

I tamponi effettuati ieri sono 9.423, per un totale di 820.652. A questi si aggiungono anche 2.320 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.925 (64 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutto il territorio dell`Emilia-Romagna. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.842 (+66 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Restano stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre scendono a 75 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-2 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 24.408 (+16 rispetto a ieri): 29 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all`infezione, e 24.379 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.728 a Piacenza (+5, nessun sintomatico), 3.873 a Parma (+9, di cui 2 sintomatici), 5.277 a Reggio Emilia (+10, di cui 5 sintomatici), 4.275 a Modena (+7 , di cui 2 sintomatici), 5.505 a Bologna (+12, di cui 6 sintomatici), 455 casi a Imola (+8, di cui 6 sintomatici), 1.158 a Ferrara (+11, di cui 2 sintomatici), 1.256 a Ravenna (+5, di cui 4 sintomatici), 1.018 a Forlì (+7, di cui 1 sintomatico), 872 a Cesena (+3, tutti sintomatici) e 2.371 a Rimini (+3, tutti sintomatici).

UMBRIA

Dopo i 22 di ieri e i 17 di giovedì, sono 18 i nuovi casi di coronavirus accertati nell’ultimo giorno in Umbria. Invariato il numero dei guariti (1.393). Arrivano quindi a 147 gli attualmente positivi secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione. Soltanto due dei 18 nuovi contagiati hanno avuto bisogno del ricovero. Sono quindi complessivamente 13 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Stabili a 80 i morti. Sono 1.428 le persone in isolamento. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.378 nuovi tamponi (140.785 in totale).

MARCHE

Sono 10 i nuovi casi di ‘Covid-19’ individuati nelle Marche rispetto a 1.076 tamponi processati nelle ultime 24 ore all’interno del percorso nuove diagnosi. Lo si apprende dal primo bollettino del Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria nella regione, che comunica che i casi comprendono rientri dall’estero e da altre regioni e sintomatici. Nella stessa giornata sono stati effettuati anche 582 nel percorso guariti. Il totale dei casi finora accertati sale così a 7.105, numero che tiene conto anche dei focolai individuati all’Hotel House di Porto Recanati (Macerata) e nel comune pesarese di Montecopiolo.

ABRUZZO

Ventiquattro i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. In particolare, 8 casi sono relativi alla provincia dell’Aquila, 5 Chieti, 7 Pescara, 3 Teramo, 1 fuori regione. Il numero dei pazienti deceduti è fermo a 472: non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio. Inoltre si contano 33 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 280 in isolamento domiciliare, 2843 dimessi/guariti, 146579 test complessivi. Infine, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 313.

LAZIO

Oggi nel Lazio si registrano 215 nuovi casi di coronavirus oggi: “Oggi è record di positivi, mai così tanti”, sottolinea l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D`Amato, aggiungendo che “il 61% sono link di rientro”. In particolare i nuovi casi “sono legati prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi)” e “sono in prevalenza giovani e asintomatici”. “In questa fase – avverte l’assessore – il tema non sono ne le ospedalizzazioni, ne le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare”. In particolare, nella Asl Roma 1 sono 63 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinquantuno sono di rientro, quaranta con link da Sardegna, due da Spagna, tre da Slovenia, due da Stati Uniti, due da Emilia-Romagna e due da Campania. Due i casi con un link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l`indagine epidemiologia. Nella Asl Roma 2 sono 42 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono contatti di casi noti e isolati. Venti sono di rientro, dieci con link da Sardegna, uno da Grecia altri nove casi con indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 26 i casi nelle ultime 24h e tra questi tredici sono di rientro, dodici con link da Sardegna e uno da Emilia-Romagna.

Sono sei i casi contatti di casi già noti e isolati e tra questi una bambina di un anno. Due i casi riferiti a un ragazzo e una ragazza che hanno partecipato ad una festa in spiaggia a Ostia. Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24h e tra questi cinque sono con link da Sardegna e sei sono contatti di casi positivi già noti e isolati. Un caso ha un link con il locale Malaspina dove è in corso l`indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici casi di rientro, sette con link da Sardegna, due da Romania, uno da Francia e uno da Croazia. Sono due i casi contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 36 i casi nelle ultime 24h e tra questi tredici casi di rientro, undici con link dalla Sardegna, uno da Spagna e uno da Grecia. Due casi riferiti a due bambine con link al cluster del Centro di accoglienza straordinaria un Mondo Migliore dove è in corso l`indagine epidemiologica. Quattro i casi di contatti con casi già noti e isolati e per diciassette casi è in corso l`indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 21 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono nove i casi e si tratta di sei casi di rientro, tre con link da Sardegna, uno da Croazia, uno da Grecia e uno da Ucraina. Due i casi collegati da un link familiare a casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di otto casi di rientro, sette con link da Sardegna e uno da Malta e un caso individuato al test sierologico. Infine, nella Asl di Viterbo sono tre i casi e di questi due con link da Sardegna e uno da Spagna.

BASILICATA

Sono risultati positivi al coronavirus tre dei 399 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che si tratta di casi di rientro in regione. Attualmente i lucani positivi sono, in totale, 14 (ieri erano undici). Immutate le altre cifre: 28 morti, 375 guariti, 25 migranti positivi in isolamento in una struttura di accoglienza. Dall’inizio dell’emergenza sono stati analizzati 52.817 tamponi, 52.199 dei quali hanno dato esito negativo.

PUGLIA

Sono 22 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Puglia, a fronte di 2579 test per l’infezione effettuati. I casi sono così ripartiti: 12 in provincia di Bari; 1 nella Bat; 7 in provincia di Foggia; 1 di Lecce, 2 in provincia di Taranto; 1 fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 281.824 test. 4001 sono i pazienti guariti. 436 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’epidemia è di 4992.

CAMPANIA

In Campania si registrano oggi 60 nuovi casi di coronavirus, di cui 4 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Lo rende noto il bollettino quotidiano dell’unità di crisi della regione Campania, spiegando che nelle ultime 24 ore sono 4.269 i tamponi fatti. Il totale dei casi positivi in Regione è quindi 5.584, il totale dei tamponi fatti 379.352. Non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore, il totale dei deceduti nella regione resta quindi 440, mentre si registrano 4 guariti che quindi salgono in totale a 4.352 (di cui 4.343 completamente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 141.694 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.390 (+11 rispetto a ieri), quelle negative sono 140.304”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 84 giorni).

SICILIA

Sono 48 i casi di coronavirus Registrati nelle ultime 24 ore in sicilia. Il dato è contenuto nel report quotidiano del ministero dellaSal te e dell’Istituto superiore di sanità, che riporta anche una precisazione da parte della regione siciliana: “dei 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari” sbarcati a Pozzallo tra il 19 e il 20 agosto. I 48 nuovi positivi fanno salire a 874 il numero degli attuali contagiati nell’isola: 53 sono ricoverati in ospedale, di cui otto in terapia intensiva. I casi totali registrati finora nelle nove province siciliane sono 3.967, Mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.220.

SARDEGNA

Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, rilevati nell’ultimo aggiornamento. Di questi, 34 si riferiscono al Nord dell’isola, 6 alla Città Metropolitana di Cagliari, 3 alla provincia di Nuoro e uno alla Provincia del Sud Sardegna. Gli attuali positivi sono 257, mentre sono 1.262 quelli già dimessi/guariti. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 1.653 i casi di positività al Covid-19. Oggi, non è stato comunicato alcun nuovo decesso: le vittime restano 134.

