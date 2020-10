Coronavirus, crescono maggiormente le vittime nelle ultime 24 ore. Lieve calo dei ricoveri

Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.758 (31.084 ieri), secondo l’odierno bollettino del ministero della Salute, riportando anche un incremento delle vittime di 297 in 24 ore contro i 199 di ieri. L’incremento degli atutali positivi è invece di 25.600. In lieve calo l’andamento dei ricoveri con sintomi a + 972 per un totale di 17.966: ieri l’aumento era stato di 1.030. Sono invece 331.577 le persone in isolamento. Il numero più alto di casi si registra in Lombardia (+8.919), Campania (+ 3.669) e Piemonte (+2.887). Da segnalare il nuovo record di tamponi processati: 215.886 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 215.085, cifra che giù rappresentava il numero più alto da inizio pandemia.

LO SCENARIO PER REGIONE

VALLE D’AOSTA

Risultano 104 nuovi casi positivi al Covid 19 rilevati oggi dal bollettino della regione Valle d’Aosta. Due i decessi registrati per un totale di 168 dall’inizio della pandemia. 146 sono i ricoverati in ospedale e 7 in terapia intensiva. 41.184 i tamponi effettuati.

LOMBARDIA

Sono 8.919 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, il 19% dei 46.781 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi salgono a 17.535, con 73 morti in più in un solo giorno. Aumentano anche i ricoveri: oggi in terapia intensiva si contano 392 letti occupati, 22 in più rispetto all’ultimo censimento, e salgono a 4.033 i ricoveri negli altri reparti (+335). L’aggregato che riunisce i guariti e i dimessi sale a 96.198 (+2.064), di cui 4.265 dimessi e 91.933 guariti.

PIEMONTE

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti da ‘Covid 19’ sono complessivamente 33.429 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3860, Asti 1803, Biella 1083, Cuneo 3503, Novara 3091, Torino 17.154, Vercelli 1560, Verbano-Cusio-Ossola 1147, extraregione 228. I decessi sono 4383 Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall`Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4383 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 712 Alessandria, 266 Asti, 226 Biella, 424 Cuneo, 420 Novara, 1923 Torino, 234 Vercelli, 135 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. La situazione dei contagi I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 70.636 (+2.887 rispetto a ieri) di cui 1199 (42%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 989 screening, 859 contatti di caso, 1039 con indagine in corso; per l`ambito: 174 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 394 scolastico, 2319 popolazione generale.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 726 nuovi contagi (6.262 tamponi eseguiti) e tre decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 10.841, di cui: 3.620 a Trieste, 3.994 a Udine, 1.964 a Pordenone e 1.147 a Gorizia, alle quali si aggiungono 116 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 5.197. Salgono a 36 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 167 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 397, con la seguente suddivisione territoriale: 208 a Trieste, 91 a Udine, 87 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.247, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 4.929.

VENETO

Continuano a crescere a ritmo preoccupante i casi di Covid in Veneto, che oggi registra 2.697 contagi più di ieri, per un totale di 56.953 infetti dall’inizio dell’emergenza. Lo riferisce il bollettino della Regione. Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 12 vittime, che portano il dato complessivo a 2.4.01. La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, dove ora si trovano 127 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 908 (+31). I soggetti attualmente positivi sono 29.179 (+2.632).

TRENTINO

In Trentino c’è una crescita esponenziale dei nuovi casi positivi al Covid 19, per un dato che sfiora il raddoppio rispetto a ieri. Il rapporto quotidiano dell`Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta ora 390 nuovi soggetti contagiati dal virus, 224 dei quali sintomatici. Va detto che 208 persone sono classificate pauci-sintomatiche, ma cresce, seppur di poco, il numero dei ricoveri in ospedale: oggi sono 130 i pazienti di cui, come ieri, 9 in rianimazione. L`Azienda sanitaria ha comunque già attivato il piano di riorganizzazione degli ospedali per far fronte all`atteso aumento dei casi con sintomi e rinnova con forza la raccomandazione di rispettare la regola del distanziamento, l`igiene delle mani e l`uso della mascherina in tutte le situazioni in cui non sia garantita al 100 per cento la sicurezza, soprattutto nei confronti delle persone anziane. A questo proposito va evidenziato che del totale dei positivi di oggi ve ne sono 48 con 70 o più anni e che il covid-19 ha conseguenze tragiche soprattutto fra le classi più anziane. Oggi il registro dei decessi aumenta di 1 unità. Analoga la richiesta di non abbassare la guardia fra i ragazzi: nel report si registrano 51 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare ed è probabile che questo comporterà l`isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 167). Continua a rimanere fondamentale l`intensa azione di monitoraggio sostenuta dai sanitari attraverso le tecniche di screening e contact tracing: ieri sono stati analizzati 3.056 tamponi, dei quali 1.884 nel laboratorio di Microbiologia dell`Ospedale Santa Chiara e 1.172 dalla Fem.

EMILIA-ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 55.841 casi di positività, 2.046 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10,8%. Dei nuovi contagiati, sono 963 gli asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l`attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 242 persone erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 411 sono state individuate nell`ambito di focolai già noti. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 44,4 anni. Sui 963 asintomatici, 324 sono stati individuati grazie all`attività di contact tracing, 52 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 per screening sierologico, 25 con i test pre-ricovero. Per 560 casi è ancora in corso l`indagine epidemiologica. Purtroppo, si registrano 19 nuovi decessi portando il totale dall`inizio dell`epidemia a 4.631 morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+6 rispetto a ieri),1.223 quelli in altri reparti Covid (+66).

LIGURIA

Aumento dei casi di positività al Covid 19 in Liguria. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione ne registra altri 1068. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.389 tamponi, 443.676 da inizio emergenza. Si registrano anche 25 nuovi morti: si tratta di persone tra i 67 e i 98 anni. In ospedale sono ricoverati 1093 pazienti, 93 in più di ieri. Di questi 57 sono in terapia intensiva.

TOSCANA

In Toscana sono 44.263 i casi di positività al Coronavirus, 2.540 in più rispetto a ieri (2.085 identificati in corso di tracciamento e 455 da attività di screening). I nuovi casi sono il 6,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,8% e raggiungono quota 15.074 (34,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri. Sono 9.589 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.249 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 27.844, +5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.209 (49 in più rispetto a ieri), di cui 163 in terapia intensiva (10 in più). Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne con un’età media di 84 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 2.540 casi odierni è di 45 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, l`8% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Sfondano il tetto di quota 10 mila i casi totali registrati in Umbria dall’inizio della pandemia, che oggi hanno raggiunto i 10.179 dopo i 483 nuovi casi registrati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 729) con 4.177 tamponi analizzati 298.628. Lo si evince dai dati aggiornati della Regione. Cinque i morti segnalati nell’ultimo giorno, 126, e 90 guariti, 3.494. Gli attualmente positivi crescono da 6.171 a 6.559. Sul fronte degli ospedali segnalati 18 ricoverati in più, 320, con le terapie intensive che passano da 42 a 43 letti occupati.

MARCHE

Nelle Marche, di fronte a un numero inferiore di nuovi casi individuati, 502 nelle ultime 24 ore, è cresciuta al 29% l’incidenza sui 1.728 tamponi processati; ieri i positivi erano stati 524, il 26,6% rispetto ai 1.968 test effettuati. Il totale dei casi individuati dall’inizio della crisi è salito così a 14.121. I nuovi positivi sono stati individuati 91 nella provincia di Macerata, 237 in quella di Ancona, 46 in quella di Pesaro-Urbino, 50 nel Fermano, 60 nel Piceno e 18 da fuori regione. Questi casi comprendono 75 soggetti sintomatici, 104 contatti in ambiente domestico, 138 contatti stretti con positivi, 12 contatti in ambiente di lavoro, 31 in ambienti di divertimento, 5 contatti in ambiente assistenziale, 14 in ambiente scolastico, 7 dallo screening nel percorso sanitario, 9 rientri da Bangladesh e Albania; per altri 107 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 1.467 test nel percorso guariti. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche.

ABRUZZO

Sono 450 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.887 tamponi: è risultato positivo l’11,58% dei campioni analizzati. Si registrano otto decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 550. Gli attualmente positivi superano quota seimila. Aumentano i ricoveri, che sono complessivamente 400 (+18). In particolare, 371 pazienti (+16) sono in terapia non intensiva e 29 (+2) in terapia intensiva. Tutti gli altri, 5.803 persone (+389) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.799 (+35)

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 30 ottobre, sono stati processati 1.703 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 166 sono risultati positivi. Nella stessa giornata è deceduta una persona residente a Garaguso e sono state registrate 5 guarigioni. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 1.328 (1.220 all`ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 114 nuove positività di residenti e si sottraggono 5 guarigioni e 1 decesso) e di questi 1.238 si trovano in isolamento domiciliare. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 49 deceduti e 625 guariti. Sono 90 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 103.999 tamponi, di cui 101.452 risultati negativi.

LAZIO

“Su oltre 25 mila tamponi oggi nel Lazio (+363) si registrano 2.289 casi positivi (+43), 22 i decessi (+5) e 108 i guariti (-86). Il rapporto tra positivi e i tamponi rimane invariato”. Così afferma in una nota l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “A Roma e nel Lazio – prosegue – sono già disponibili da mesi oltre 700 posti di alberghi assistiti per quarantene e per i trasferimenti dei clinicamente guariti, attualmente sono liberi 150 posti”.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 6.279 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 762 casi positivi: 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I dati sono stati resi noti dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat – si spiega in una nota – Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 556.505 test. 6506 sono i pazienti guariti. 11.393 sono i casi attualmente positivi. Invece il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 18.622 , così suddivisi: 7.688 nella Provincia di Bari; 1.989 nella Provincia di Bat; 1.261 nella Provincia di Brindisi; 4.414 nella Provincia di Foggia; 1.287 nella Provincia di Lecce; 1.851 nella Provincia di Taranto; 132 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

In Campania nelle ultime 24 salgono ancora i contagi al Covid-19, facendo registrare un nuovo incremento: sono 3.669 positivi. I deceduti, tra il 26 e il 30 ottobre, sono 14 e i guariti 275. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 55.740 mentre i deceduti sono 673. Aumentano anche i guariti che sono 11.337. I tamponi complessivi 958.834 di cui 20.860 eseguiti nella giornata di ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 580, mentre i posti letto Covid sono: 227 quelli in terapia intensiva attivabili, mentre 168 quelli occupati; i posti letto di degenza attivabili 1.500, di cui 1.403 quelli occupati.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 271.920 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 274.973 (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 5.065 (+202 rispetto a ieri), quelle negative 266.855”. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 116 (+2 rispetto a ieri). aumento del numero dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 151 a 164. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull’andamento del coronavirus. Da segnalare anche l’aumento dei ricoveri, sia nei reparti di malattie infettive (+12 rispetto a ieri, per complessivi 154 ricoveri), sia nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri, per complessivi 10 ricoveri).

SARDEGNA

Sono 9.431 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 325 nuovi casi, 220 rilevati attraverso attività di screening e 105 da sospetto diagnostico. Si registrano 13 vittime (sono 227 in tutto). In totale sono stati eseguiti 267.615 tamponi con un incremento di 3.323 test. Sono invece 349 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (26 in più rispetto al dato di ieri), mentre è di 39 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.667. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.099 (+68) pazienti guariti, più altri 50 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 9.431 casi positivi complessivamente accertati, 1.885 (+89) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.509 (+43) nel Sud Sardegna, 846 (+70) a Oristano, 1.211 (+3) a Nuoro, 3.980 (+120) a Sassari.

