Coronavirus, curva pandemica stabile. Iss: cresce circolazione varianti delta e kappa

Sono 794 (882 ieri) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 28 i decessi (ieri 21). È quanto evidenzia il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Con 199.238 tamponi, 11 mila più di ieri, si registra un tasso di positività stabile, anzi scende lievemente dallo 0,5 allo 0,4%. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell’anno, registrati in Campania, Piemonte e Sicilia, e sono 213 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 63 unità (ieri -21), 1.469 in totale.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 143 nuovi positivi; segue la Sicilia (+115), la Campania (+98), il Lazio (+64), la Toscana (+58) e il Veneto (+57). Nessun contagio in Molise e Val d’Aosta. I casi totali salgono cosi’ a 4.261.582. I guariti sono 2.345 (ieri 1.941), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.086.188. Gli attualmente positivi diminuiscono di 1.579 unità (ieri -1.083 unità ), e scendono a 47.779 in tutto, di cui 46.097 in isolamento domiciliare.

Cresce circolazione varianti delta e kappa

“Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da virus SARS-CoV-2 causati da varianti delta/kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del paese. Poiché la variante delta sta portando ad un aumento dei casi anche in paesi con alta copertura vaccinale, è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi”. E’ quanto evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-Ministero della Salute.

