Coronavirus, i morti salgono a 52 (+18 di ieri). Sempre più contagiati in Lombardia

L’ultimo bollettino arriva puntuale dalla Protezione civile. Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri). “Le regioni che vedono il maggior numero di persone positive sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Sono 1077 le persone positive in Lombardia, Emilia Romagna 324 e Veneto 271”. “Sono 149 i guariti, 66 oggi. Oggi ci sono 18 deceduti, 15 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, il totale delle persone decedute arriva a 52” ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, che ha aggiunto “al momento non ci sono criticità nei posti di terapia intensiva”.

Il capo della Protezione civile, ha ricordato che i test effettuati fino a questo momento hanno superato i 21 mila. L’Oms ha espresso intanto “pieno sostegno” alle nuove misure introdotte dall’Italia in un colloquio telefonico tra il ministro della Salute Roberto Speranza, e il direttore Oms Europa Hans Kluge che si è tenuta questa mattina. “E’ una sfida globale che i Paesi devono affrontare tutti insieme”, ha dichiarato il ministro italiano. Anche un poliziotto di Roma, risultato positivo al test, ha la polmonite ed è in terapia con antivirali. Non è grave e si trova in reparto. La famiglia è “sotto sorveglianza sanitaria”. Inoltre risulta positivo un giovane allievo Vigile del Fuoco dell’87 Corso, proveniente da Piacenza ed attualmente in sorveglianza sanitaria presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Capannelle”. E’ quanto riporta il bollettino odierno dello Spallanzani.

“In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 7 casi positivi al nuovo Coronavirus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata” si legge ancora. “E’ ricoverato un ulteriore caso positivo, con un link epidemiologico veneto”. E’ ricoverato all’Istituto Spallanzani “un nucleo familiare, composto da madre, padre e figlia, residenti a Fiumicino e con link epidemiologico lombardo. L’altro figlio, che si conferma negativo, è posto in sorveglianza con la zia nel nostro istituto” secondo l’ultimo bollettino del nosocomio romano. “Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 216 pazienti” – riferiscono i sanitari dell’Istituto nazionale per le malattie infettive – Di questi 181, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentacinque sono i pazienti tutt’ora ricoverati”. Si registra anche un primo caso in Sardegna. Un paziente sardo è risultato positivo al Coronavirus. La conferma della diagnosi – fa sapere la Regione Sardegna che ha ufficializzato la notizia – avverrà dopo la verifica del tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. L’uomo è ricoverato attualmente in un ospedale di Cagliari.

LOMBARDIA

Salgono a 1.254 i casi positivi al Coronavirus in Lombardia: 478 sono ricoverati in ospedale, 127 sono in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera: “I decessi sono saliti a 38”, ha spiegato l’assessore. Si tratta di persone che avevano patologie correlate. Per quanto riguarda le persone dimesse dagli ospedali si è a quota 139.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it