Coronavirus, i morti scendono sotto i 100. La prima volta dal 9 marzo

Ancora buone notizie dall’odierno bollettino sul coronavirus della Protezione civile. Il numero di vittime quotidiane torna sotto quota 100, per la precisione 99, per la prima volta dal 9 marzo (quando furono 97 le vittime). E a ciò va aggiunto che oggi non si registrano vittime nelle Marche, in Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata e in provincia di Trento.

Con questi ultimi decessi si superano i 32mila morti totali e si arriva a 32.007 dall’inizio dell’epidemia. Arriva a 225.886 il totale delle persone che hanno contratto il virus, con un incremento rispetto a ieri di 451 unità. Il numero degli attualmente positivi è di 66.553 con un decremento in 24 ore di 1.798 unità. Tra gli attualmente positivi 749 (-13) sono in cura presso le terapie intensive, 55.597 sono in isolamento domiciliare (-1.681)e 10.207 sono ricoverati con sintomi, -103 rispetto a ieri. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 127.326 (+2.150 in 24 ore). In totale sono stati eseguiti 3.041.366 tamponi su 1.959.373 casi testati. La percentuale di positivi su tamponi è leggermente più alta rispetto a ieri, da 1,12 a 1,27.

DATI PER REGIONI

Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise, 93 in Basilicata.

TUTTI I DATI PER PROVINCIA

