Coronavirus, impennata del numero dei morti. Lo Palco: virus non andrà più via, ci saranno altre ondate

Oggi in Italia si sono registrati 731 decessi da coronavirus, mentre i “nuovi test positivi sono 32.191 e i tamponi 208.458”. I numeri sull’emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore vengono snocciolati da Gianni Rezza, direttore della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. I ricoveri in area medica oggi sono 538, in terapia +120 rispetto a ieri. Rezza, ha spiegato che “c’è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una leggera diminuzione”.

Dopo alcuni giorni in cui il tasso di positività (il rapporto tra i tamponi fatti e i casi positivi) oscillava tra il 16 e il 17 per cento, oggi il dato segna una leggera flessione e si attesta al 15,44%. Il numero delle vittime è purtroppo il più alto di questa seconda ondata e tra i più alti di sempre: era dal 3 aprile, quando i decessi erano stati 766, che non si registravano così tanti morti. Sono 15.434 i nuovi guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (21.554). Ora le persone guarite/dimesse nel nostro Paese da inizio pandemia, secondo i dati del ministero della Salute, sono 457.798. Le regioni che ha segnato il maggior incremento nel numero dei casi sono Lombardia (8.448), Veneto (3.124), Campania (3.019) e Piemonte (2.606).

IL VIRUS NON ANDRA’ PIU’ VIA

Se il precedente lockdown fosse stato prolungato fino all’estate la seconda ondata sarebbe saltata? “No, ci sarebbe stata comunque una seconda ondata. Questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta, ormai è un virus endemico, non si sarebbe eliminato”. A parlare è l’assessore alla Sanità pugliese ed epidemiologo Pierluigi Lo Palco, secondo cui il virus “non andrà più via”. “Il vaccino potrà cambiare il nostro modo di vivere, mettendo in sicurezza le persone più fragili potremo vivere più tranquillamente. E poi quando arriveranno una terza o una quarta ondata saranno sempre più lievi”. Quante ondate ci attendono ancora? “Non voglio spaventare nessuno, ma l’influenza, per dire, fa un’ondata all’anno. Probabilmente sarà così anche per il coronavirus – ha spiegato Lo Palco – diventerà una malattia stagionale autunno-invernale”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 8.448 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, il 22% dei 38.283 tamponi processati oggi. I decessi aumentano a 19.668, con un balzo di 202 morti in più nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono 39 letti occupati in più da ieri, 894 in totale, e 250 sono i nuovi pazienti negli altri reparti (8.151 in tutto). L’aggregato dei guariti-dimessi totale arriva a 157.121 (+4.018), di cui 7.468 dimessi e 149.653 guariti da inizio pandemia.

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 154 nuovi casi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta. È quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi (dati Usl). Ci sono stati anche quattro morti che portano il totale dei decessi a 257 (111 nella ‘seconda ondata’). Le persone sottoposte a tampone sono state 263. Da segnalare anche 253 guariti (il totale sale a 3.079) mentre il numero totale di contagiati attuali è 2.163. I ricoverati sono 169 di cui 17 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1.994 persone.

PIEMONTE

Sono 2.606 i nuovi casi di Coronavirus in Piemonte, di cui 812, il 31%, sono asintomatici, su 16.131 tamponi analizzati. Sono 73 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 9 verificatisi oggi; sale così a 5.190 il bilancio delle vittime da inizio epidemia. Continua ad essere critica però la situazione negli ospedali per l’alto numero di ricoverati: 5.150 (+ 76 rispetto a ieri), di cui 384 (+6 rispetto a ieri), in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 68.252.

TRENTINO ALTO ADIGE

Nella provincia autonoma di Trento oggi il numero dei positivi registrati è di 276. Tre le vittime. Gli attualmente positivi sono 2.994. I ricoveri sono 388 (+2), le terapie intensive attualmente occupate sono 35 (+3). In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 258 nuovi casi positivi su 1.340 tamponi effettuati, 9 i decessi. Lo rende noto la Provincia autonoma di Bolzano. Le persone testate positive da pcr al coronavirus sono 18.104, le persone sottoposte al test pcr 139.217 (+443). Il numero complessivo dei tamponi effettuati è 278.912. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 359; i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate 123 (al 16.11.); i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 95 (84 a Colle Isarco e 11 a Sarnes); i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva 44.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 536 nuovi contagi (il 9,04 per cento dei 5.926 tamponi eseguiti) e 10 decessi da Covid-19.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 19.929, di cui: 5.447 a Trieste, 8.116 a Udine, 3.821 a Pordenone e 2.296 a Gorizia, alle quali si aggiungono 249 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 10.584. Scendono a 44 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 454 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 556, con la seguente suddivisione territoriale: 252 a Trieste, 155 a Udine, 131 a Pordenone e 18 a Gorizia. I totalmente guariti sono 8.789, i clinicamente guariti 163 e le persone in isolamento 9.923.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto ci sono stati 100 morti per covid. “Oggi è il giorno più negativo, la fase che decresce più tardi è quella delle vittime, la mortalità decresce dopo i ricoveri e le terapie intensive. Sopra i 70 anni abbiamo quasi l’88% dei decessi” ha riferito il presidente del Veneto Luca Zaia. “Meno tre ricoverati – ha poi riferito Zaia -. E’il primo giorno con segno negativo dei ricoveri, attestati a oggi a quota 2.091”. I tamponi eseguiti sono oltre 2milioni 590mila, ieri 30mila tamponi rapidi: 48.598 in totale i tamponi molecolari e rapidi nelle 24 ore. +3124 positivi in più nelle ultime 24 ore, 28.360 in isolamento. Ricoverati -3, prima giornata con il segno negativo, 2.091 in totale. Terapia intensiva 280 (+15 nelle 24 ore).

EMILIA-ROMAGNA

Modena continua a essere la città con più contagi – oltre 500 – in una regione dove si sono registrati nelle ultime 24 ore 2.219 contagi, su un totale di 22.381 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,9%, rispetto al 17,6% di ieri. Sono 48 i decessi comunicati dalla Regione Emilia-Romagna. Dei 2.219 contagi in Emilia-Romagna, 517 sono a Modena, seguono Bologna con 360, Reggio Emilia (241), Ravenna (230), Rimini (207), Piacenza (200), l’imolese (120), Ferrara (117). Poi Parma e Forlì (entrambe con 81 casi), e Cesena (65). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.115. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (dato stabile rispetto a ieri), 2.451 quelli in altri reparti Covid (+58).

LIGURIA

In Liguria nelle ultime 24 ore si sono registrati 685 nuovi casi di Coronavirus su 5.670 tamponi effettuati ed altri 20 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria. Delle 20 vittime, di età compresa tra i 70 e i 94 anni, 10 erano ricoverate all’ospedale Villa Scassi di Genova. Al momento in tutto il territorio ligure sono 1510 le persone ricoverate in ospedale, 18 più di ieri, di cui 117 in terapia intensiva, mentre sono 17.101 quelle positive e 11.808 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

TOSCANA

In Toscana sono 84.197 i casi di positività al Coronavirus, 2.361 in più rispetto a ieri (1.666 identificati in corso di tracciamento e 695 da attività di screening). Oggi si registrano 52 nuovi decessi: 28 uomini e 24 donne con un’età media di 83 anni. I guariti crescono del 7,7% e raggiungono quota 28.078 (33,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.363.146, 15.695 in più rispetto a ieri, di cui il 15% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.152, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.069 (8 in più rispetto a ieri), di cui 277 in terapia intensiva (7 in meno).

UMBRIA

L’aggiornamento odierno della Regione Umbria sulla pandemia evidenzia un calo di nove ricoverati Covid negli ospedali regionali: oggi sono 438 contro i 447 di ieri. Così come le terapie intensive che scendono da 72 a 72. Registrati 351 nuovi casi, 19.510 totali, a fronte di 5.603 tamponi analizzati, 367.077 dall’inizio della pandemia. L’indice di positività scende al 36,26 per cento contro il 37,4% di ieri. Ancora alto comunque il numero delle vittime, 13 nelle ultime 24 ore, 275 totali, mentre i guariti sono stati 333, 7.986 complessivi. Gli attualmente positivi sono quindi 11.249, cinque più di ieri.

MOLISE

Una vittima e 147 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore in regione. È quanto si legge nei dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il totale dei casi attivi è di 2.201, dei quali 2.132 in isolamento domiciliare, 60 ricoverati nei reparti ordinari (+4) e 9 nelle terapie intensive (+2).

ABRUZZO

In Abruzzo, dove da domani entrerà in vigore l’ordinanza che conformerà la regione alle zone rosse sono 729 i nuovi positivi su 4953 tamponi effettuati. Nel report regionale su registrano anche 13 decessi. In particolare sono complessivamente 20552 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 729 nuovi casi di età compresa tra 2 e 97 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 82, di cui 23 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti, 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 703 (di età compresa tra 62 e 98 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 5841 guariti (+207 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 14008 (+509 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 352882 test (+4953 rispetto a ieri). 590 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 66 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 13352 (+483 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2176 tamponi: 1.229 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel percorso guariti. Lo comunica il servizio Sanità della Regione Marche. I positivi sono 357 nel percorso nuove diagnosi: questi casi – fa sapere la Regione in una nota – comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati), contatti in setting domestico (81 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 4 rientri dall’estero. Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LAZIO

Su 25 mila tamponi oggi nel Lazio (+5.359) si registrano 2.538 casi positivi (+131), 59 decessi (+25) e +494 guariti mentre scende leggermenteil rapportotrapositivietamponi. Calano i ricoveri (-33) mentre c’è un balzo nelle terapie intensive 308 (+30).

BASILICATA

La task force della regione Basilicata comunica che ieri, 16 novembre, sono stati processati 2.371 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 295 sono risultati positi. Nelle stesse giornate risultano guarite 15 persone. Sono 180 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 130.005 tamponi, di cui 123.798 risultati negativi.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano informa che oggi in Puglia, sono stati registrati 6.228 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.234 casi positivi: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 36 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 16 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 665.959 test.

9.052 sono i pazienti guariti mentre 26.607 sono i casi attualmente positivi.

CAMPANIA

In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.019 positivi al Coronavirus, 19 decessi e 1.788 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Gli asintomatici sono 2.604 e i sintomatici 415. Il numero dei contagi da inizio pandemia sale a 118.285 mentre le persone decedute sono 1.085. Il numero complessivo dei guariti è 24.474. I tamponi processati complessivamente sono 1.308.480 di cui 16.178 eseguiti nella giornata di ieri. In merito ai posti letto su base regionale sono 656 quelli in terapia intensiva disponibili di cui 201 occupati. Per quanto riguarda, invece, i posti di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 3.160 di cui 2.236 attualmente occupati.

CALABRIA

I nuovi casi di coronavirus in regione nelle ultime 24 ore sono 680, a fronte di 4.344 tamponi. Sette le vittime (187 dall’inizio dell’epidemia). I casi attualmente positivi sono 7.738, dei quali 353 ricoverati nei reparti ordinari (-5) e 53 nelle terapie intensive (+8). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

SICILIA

I nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 1.698 E sono stati scoperti attraverso l’esecuzione di 10.774 tamponi. I numeri arrivano dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di sanità e sono contenuti nel bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica nelle regioni italiane. Tra ieri e oggi sono morti altri 39 pazienti covid, mentre ne sono guariti 668. Al momento sull’isola i positivi sono 30.756: di questi 1.505 sono ricoverati in regime ordinario e 227 in terapia intensiva (+3).

SARDEGNA

Sono 16.096 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 502 nuovi casi, 241 rilevati attraverso attività di screening e 261 da sospetto diagnostico. Si registrano 12 decessi (340 in tutto): 5 donne e 7 uomini in un’età compresa tra i 64 e i 93 anni. Le vittime: quattro residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, sette nella provincia di Sassari e una nel Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 327.258 tamponi con un incremento di 3.653 test. Sono invece 512 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre è di 64 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.208. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.932 (+163) pazienti guariti, più altri 40 guariti clinicamente.

