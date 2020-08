Coronavirus in Italia, 4 morti e 479 nuovi casi in 24 ore. Più ricoveri, anche in terapia intensiva

Sono 479 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 4 i decessi. E’ quanto riporta il quotidiano bollettino sulla situazione del covid-19 in Italia pubblicato dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi positivi erano stati 629 e i decessi 4. Sono 56 invece le persone ricoverate in terapia intensiva rispetto i 55 pazienti di ieri. Oggi 787 persone sono ricoverate con sintomi (ieri erano 764), 13.890 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 13.587). Le persone attualmente positive nel nostro paese, ad oggi, sono 14.733 (ieri erano 14.406). Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 36.807 tamponi, ieri erano stati 53.123.

I casi di persone positive al coronavirus oggi in Italia sono 14.733. I dimessi guariti sono stati finora 203.786, 35.396 le persone decedute, 253.915 i casi totali registrati dall’inizio della pandemia nel nostro paese; di questi, 224.694 sono stati identificati con il sospetto diagnostico, 29.221 con l’attività di screaning. Sono stati fatti in tutto 7.557.417 di tamponi per 4.455.931 di persone. In sintesi, il Veneto è ancora primo per nuovi casi di coronavirus oggi in Italia con 78 positivi (ieri erano 120), seconda il Lazio con 68 (ieri 58), terza la Lombardia con 61 casi (ieri 94), quarta l’Emilia Romagna con 51 (ieri 71). Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento, oggi non presentano nuovi casi positivi. Ieri zero casi erano stati registrati in Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Trento.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

In Lombardia oggi si registrano tre decessi e 61 nuovi casi, 5 dei quali classificati come ‘debolmente positivi’. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione. Il totale complessivo delle vittime in Lombardia sale così a 16.840. Sono 38 in più rispetto a ieri i pazienti Covid guariti o dimessi, 75.163 in totale dall’inizio dell’emergenza, di cui nello specifico 1.329 dimessi e 73.834 guariti. Rimangono invece sostanzialmente stabili i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 13, uno in più nelle ultime 24 ore, mentre quelli non in terapia intensiva sono 147, 2 in meno rispetto a ieri. I nuovi tamponi eseguiti sono 4.882, 1.413.754 in totale dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, 25 casi si sono verificati a Milano (di cui 15 in città), 5 a Bergamo, 9 a Brescia, 2 a Lecco, 1 a Como, 3 a Mantova, 5 a Monza Brianza, 1 a Sondrio e 2 a Varese. Nessun caso nelle province di Cremona, Lodi e Pavia.

ALTO ADIGE

ono 9 i nuovi casi di coronavirus in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore su 1.062 tamponi esaminati, nove sono risultati positivi per un incremento significativo sul territorio di ben 18 casi in appena due giorni. Il totale dei contagi è di 2.802. Nessun decesso per un dato complessivo che resta fermo dai primi di giugno a 292. Restano 8 i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, uno di essi si trova ancora in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.435, più del doppio rispetto a tre settimane fa. Sei i nuovi guariti per un totale di 2.381.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 201 (7 più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 3 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Oggi sono stati rilevati 8 nuovi contagi, di cui 6 hanno origine da fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.507: 1.431 a Trieste, 1.079 a Udine, 762 a Pordenone e 232 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.958, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 190. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

PIEMONTE

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.507 (+67 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3293 (+18) Alessandria, 1595 (+1) Asti, 848 (+0) Biella, 2503 (+5) Cuneo, 2379 (+1) Novara, 13.625 (+38) Torino, 1117 (+0) Vercelli, 971 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 176 (+2) provenienti da altre regioni. Altri 573 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane a 4139 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1829 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 32.084 ( + 40 rispetto a ieri, di cui 30 asintomatici. Dei 40 casi, 21 screening, 18 contatti di caso, 1 con indagine in corso. I casi importati sono 24 su 40) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisisu base provinciale: 4139 Alessandria, 1900 Asti, 1057 Biella, 3015 Cuneo, 2869 Novara, 16.085 Torino, 1439 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 275 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 148 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 80 ( -1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 782. I tamponi diagnostici finora processati sono 535.766, di cui 294.429risultati negativi.

LIGURIA

“Oggi i nuovi casi positivi in Liguria sono 12, segno che i cluster più importanti, individuati e tracciati, si stanno riducendo”. Lo riferisce su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Nello specifico, i casi delle ultime 24 ore, in Liguria, sono così suddivisi: Asl3, 5 contagi (segnalazioni a dipartimento di prevenzione tra cui 1 turista), Asl2 7 contagi di cui 3 strutture sociosanitarie, 4 contatti di casi confermati (di cui 3 link grigliata del 1° agosto a Quiliano).

TOSCANA

In Toscana sono 10.833 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (83,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 469.408, 1.933 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 667, +5,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi, domenica 16 agosto, sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in Toscana. L’età media dei 34 casi odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico , il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa.

Sono 9 i casi rientrati dall’estero, di cui 6 per motivi di vacanza (più 1 contatto), 4 casi sono invece relativi a rientri in toscana da altre città d’italia (più 4 contatti), 2 infine i casi collegati al cluster della discoteca Seven Apples.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.381 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più rispetto a ieri), 581 a Prato (2 in più), 775 a Pistoia (3 in più), 1.085 a Massa (7 in più), 1.444 a Lucca (4 in più), 979 a Pisa (5 in più), 506 a Livorno (8 in più), 735 ad Arezzo (1 in più), 452 a Siena (1 in più), 424 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 8 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 24 nella Nord Ovest, 2 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 290 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 420 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 557 casi x100.000 abitanti, Lucca con 372, Firenze con 334, la più bassa Livorno con 151. Complessivamente, 653 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (33 in più rispetto a ieri, più 5,3%). Sono 1.799 (17 in più rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.067, Nord Ovest 461, Sud Est 271).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 14 (1 in più rispetto a ieri, più 7,7%), 4 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.028 (stabili rispetto a ieri): 130 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.898 (stabili rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.138 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,5 x100.000 residenti contro il 58,6 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,3 x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (37,4 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

EMILIA ROMAGNA

Salgono di 51 i casi di coronavirus in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, in calo dopo i 71 casi registrati nel giorno di Ferragosto: dei nuovi positivi il bollettino della Regione evidenzia che 31 sono asintomatici ed emersi per le attività di screening sul territorio, mentre 19 sono i contagi legati a persone, per lo più ragazzi, rientrati da vacanze. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nelle province di Reggio Emilia (15) e Modena (9): per 13 casi si tratta di ragazzi tornati da viaggi. Rientri non solo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna – Paesi per i quali è obbligatorio fare un tampone al rientro – ma anche da altre località italiane e da Paesi come Marocco e Messico. Da ieri sono stati effettuati in regione oltre 3800 tamponi e più di mille test sierologici. I casi attivi sono 1805. Nessuna nuova vittima. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva e scende ancora il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 74 (-1).

MARCHE

Sono 13 i pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali delle Marche, uno meno di ieri: uno di loro è ricoverato nella terapia intensiva di Pesaro, gli atri sono assistiti nei reparti non intensivi di Pesaro (8) e di Torrette (4); nella struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo) si trovano 4 pazienti. Lo si apprende dal secondo aggiornamento quotidiano diffuso dal Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. I casi complessivamente accertati nelle ultime 24 ore sono stati 5, uno per ciascuna provincia: sono diventati 7.035 dall’inizio della crisi, numero che comprende anche i focolai individuati all’Hotel House di Porto Recanati, nel Maceratese, e a Montecopiolo, nel Pesarese. I pazienti dimessi-guariti sono diventati 5.854, i positivi in isolamento domiciliare 181 e le vittime registrate restano 987. Dei 7.035 casi positivi, 2.883 risiedono in provincia di Pesaro-Urbino, 1.913 in quella di Ancona, 1.182 in quella di Macerata, 481 nel Fermano e 328 nel Piceno; inoltre, 248 persone positive non sono residenti nelle Marche. Sono 1.296 coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione e, tra questi, 189 con i sintomi del Covid-19; gli operatori sanitari in quarantena sono 41. Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno passato volontariamente in casa due settimane di isolamento sono diventati 41.358, i casi complessivamente diagnosticati 109.134 e i tamponi processati 183.363, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

UMBRIA

Sono tre (ieri 13 ) i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.548 totali. Secondo i dati della dashboard della Regione c’è però anche un nuovo ricovero, all’ospedale di Perugia, 11 totali, uno in terapia intensiva. Rimangono 80 le vittime. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 206 tamponi.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 2 nuovi positivi (in provincia di Pescara), 0 nuovi decessi, 26 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva.), 228 in isolamento domiciliare, 2834 dimessi/guariti, 254 attualmente positivi, 140925 test complessivi. Lo comunica in una nota la Regione Abruzzo.

LAZIO

Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi da Croazia, tre casi da Ucraina, tre casi da Spagna (uno da Formentera), tre casi da Grecia (Corfu`), un caso da Romania e un caso da Libano. Lo rende noto l`Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato. Considerato l`iper afflusso di oggi domenica 16 agosto al drive-in del San Giovanni sono aperti anche il drive-in del Forlanini e quello del Santa Maria della Pietà che al momento sono praticamente vuoti. Da domani tutti i drive-in sono operativi 7 giorni su 7 (dalle ore 9 alle ore 18). Sono partiti questa mattina i test all`Aeroporto di Fiumicino che è il primo scalo internazionale italiano a partire con i test e voglio ringraziare ADR e il Ministero della Salute. Da domani al via i test anche a Ciampino. Si tratta di uno sforzo straordinario poiché stiamo parlando della metà dell’intero traffico italiano. Chiediamo comprensione per le attese, da domani migliorerà la performance e martedì andremo a pieno regime. Nella Asl Roma 1 sono ventinove i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di rientro dal Libano, un caso di rientro da Corfù (Grecia), un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e un caso individuato su un set di una produzione cinematografica, in corso l`indagine epidemiologica e la Asl ha disposto le prescrizioni di sicurezza.

Sono 24 i casi riferiti al cluster individuato nella casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l`indagine epidemiologica e gli eventuali trasferimenti dei pazienti dalla struttura che è posta in isolamento. Nella Asl Roma 2 sono quattro i casi nelle ultime 24h e tra questi due casi sono di rientro da Malta, avviato il contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 3 sono otto i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un ragazzo di 18 anni e uno di 20 anni di rientro da Malta, un caso di una donna di 64 anni di rientro dalla Romania, un caso di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione. Un caso di una donna di 27 anni di rientro dalla Croazia, un caso di una donna di 44 anni di rientro da un viaggio a Formentera (Spagna). Nella Asl Roma 4 sono quattro e tra questi una donna di Bracciano su segnalazione del medico di medicina generale e due casi di un uomo e una donna contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono cinque i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono casi di rientro da Malta e due sono casi di rientro dalla Croazia, avviato il contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 6 sono cinque i casi nelle ultime 24h e tra questi un uomo di 43 anni e un ragazzo di 19 anni di rientro da un viaggio scolastico a Corfù (Grecia). Un caso di una bambina di 7 anni residente in Francia ma di rientro da un viaggio in Spagna. Un caso di un uomo di 70 anni con link ad un caso di rientro dall`Ucraina e un caso di un uomo di 8 anni di rientro dalla Spagna. Infine per quanto riguarda le province si registrano tredici casi e zero decessi nelle ultime 24h. I casi sono tutti nella Asl di Latina e tra questi un caso di un ragazzo di rientro da Malta, due casi ad Aprilia sono un cluster familiare di rientro da Ucraina, una donna di rientro dalla Sardegna ora ricoverata allo Spallanzani, quattro casi a Gaeta sono un cluster familiare con un link ad un caso già noto e isolato e cinque casi sono relativi ad una casa famiglia a Sezze Scalo che ha già ricevuto le disposizioni restrittive della Asl ed è in corso l`indagine epidemiologica” commenta l`Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 16 agosto in Puglia sono stati registrati 1081 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 15 (quindici) casi positivi: 8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia, 2 riguardanti residenti fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 267.374 test. E ancora: 3981 sono i pazienti guariti mentre 323 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.858 1586 nella Provincia di Bari; 390 nella Provincia di Bat; 681 nella Provincia di Brindisi; 1.267 nella Provincia di Foggia; 610 nella Provincia di Lecce; 290 nella Provincia di Taranto; 34 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Gli 8 casi rilevati oggi nel territorio della ASL Bari – spiega il DG Antonio Sanguedolce – riguardano 3 cittadini collegati a un rientro dalla Grecia, 1 caso di contatto domiciliare, 1 caso sintomatico, 1 caso di rientro dalla Grecia, 2 casi in provincia. Tutti gli approfondimenti necessari sono in corso per la successiva sorveglianza epidemiologica”. “I casi registrati oggi nella provincia di Lecce – spiega il DG della ASL di Lecce, Rodolfo Rollo – sono relativi a migranti domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza. Proseguono tutte le consuete e opportune indagini epidemiologiche`. “In provincia di Foggia oggi è stata registrata una nuova positività al COVID 19. Si tratta – spiega il DG della ASL di Foggia, Vito Piazzolla – di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale, attualmente ricoverato presso il Policlinico di Foggia in buone condizioni. Prosegue, intanto, l’attività di sorveglianza attiva, svolta senza sosta”.

CAMPANIA

Sono 46 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. 5 sono provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro e 8 derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant’Antonio Abate (Napoli) dove era stata registrata la presenza di un focolaio. Nella giornata sono stati effettuati 3.389 tamponi. Il totale dei positivi è di 5.278 su un complessivo di 361.893 tamponi. Non si registrano decessi (il bilancio complessivo è di 440). Due i guariti del giorno, per un totale complessivo di 4.305.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 133.706 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.348 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 132.358. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 4 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti. – Cosenza: 2 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. – Reggio Calabria: 2 in reparto; 42 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti. – Crotone: 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti. – Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 72. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l`Ospedale di Catanzaro, 4 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell`AOU. Il positivo rilevato dall`AO di Catanzaro è un soggetto proveniente da fuori regione. I due positivi rilevati a Reggio Calabria sono riconducibili alla “festa giovani”. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.414. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

Sono 39 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia: 5 sono migranti e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta. Si tratta, nel dettaglio, di 12 a Catania, 5 a Palermo, uno a Messina, 4 a Siracusa, 9 a Ragusa e 8 a Trapani. Numeri leggermente più bassi rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi casi erano stati 46. Gli attuali positivi, così salgono a 712. Purtroppo c’è da registrare una vittima e così i morti salgono a 285. A preoccupare nelle ultime ore è il focolaio registrato in una casa di cura per anziani a Modica: 9 le persone risultate positive tra operatori e pazienti. Attualmente ci sono 51 persone ricoverate, 5 in terapia intensiva, 656 in isolamento domiciliare. Sono 1043 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 3766 le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia mentre sono 2.769 i guariti, +3 rispetto a ieri.

SARDEGNA

Sono 1.493 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano cinque nuovi casi: nel nord Sardegna, tre turisti italiani e un residente, rientrato nell`Isola dalla Spagna, e nella Città Metropolitana di Cagliari, una persona appartenente allo stesso nucleo familiare del caso registrato nella giornata di ieri. Nel bollettino odierno è stato rivisto il numero dei casi per la provincia di Oristano per accertata falsa positività di un caso rilevato nei giorni scorsi. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 117.744 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 8, nessuno in terapia intensiva, mentre 97 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.249 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.493 casi positivi complessivamente accertati, 278 (+1 rispetto al dato precedente) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 164 nel Sud Sardegna, 61 (-1) a Oristano, 85 a Nuoro, 905 (+4) a Sassari.

