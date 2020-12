Coronavirus, la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani vaccina una collega

Claudia Alivernini

Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia e simbolo dell`avvio della campagna di vaccinazioni all`Istituto Spallanzani, a sua volta ha eseguito la vaccinazione alla dirigente delle professioni infermieristiche, Alessia De Angelis. “Un gesto altamente simbolico e un grande spirito di abnegazione per il proprio lavoro”, ha sottolineato l`assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato, aggiungendo: “Claudia non ha avuto alcuna reazione avversa e ha subito voluto riprendere l`attività. Gli operatori sanitari che si vaccineranno nel Lazio nei prossimi tre giorni saranno a loro volta vaccinatori per i loro colleghi e Claudia è il simbolo di questa campagna che sta riscuotendo una grande adesione tra tutto il personale sanitario di Roma e della nostra regione sempre in prima fila nel contrasto al Covid-19”.

“Ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo virus. Lo dico con il cuore vaccinatevi”: sono queste le parole di Claudia Alivernini, l’infermiera che questa mattina alle ore 7:20 ha ricevuto prima -in Italia – la vaccinazione contro il Covid assieme alla ricercatrice Maria Rosaria Capobianco e all’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Subito dopo aver effettuato la somministrazione, l’infermiera del reparto di malattie infettive ha dichiarato: “È andata molto bene, è stata molto emozionante ed è un momento che non dimenticheremo mai. Sono molto fiera di essere la prima a mettere il volto per questa campagna vaccinale […] Oggi è l’inizio della fine per quanto riguarda il contagio, anche se la strada sarà ancora lunga”. Insomma, è partita la campagna di vaccinazione anti-covid. I primi tre vaccinati d’Italia sono la professoressa Maria Rosaria Capobianchi l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli.

CHI E’ ALIVERNINI

Ha 29 anni, è romana ed è un’infermiera. Lavora presso il reparto malattie infettive dello Spallanzani di Roma, è in prima linea da mesi (da quando è scoppiata l’emergenza Covid-19) e negli ultimi mesi ha anche curato molti anzani presso il loro domicilio.

Claudia Alivernini si sottoporrà al vaccino anti-Covid presso l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive proprio dello Spallanzani, l’Ospedale presso cui lavora. Laureata presso La Sapienza di Roma, l’infermiera sta proseguendo il suob percorso formativo: sta infatti frequentando un Master in infermieristica forense.

