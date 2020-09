Coronavirus: lieve rialzo dei contagiati (1370). Calano invece le vittime (10)

Sono 1370 i nuovi casi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 10 i decessi (ieri 12) che portano a 35.563 il totale dei morti dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute, secondo cui si registra un lieve rialzo dei nuovi contagiati ( ieri 1.108 ). Attualmente sono positive 33.789 persone, con un incremento di 796 casi rispetto a ieri. In merito ai tamponi, ne sono stati effettuati 92.403 nelle ultime 24 ore, quasi il doppio rispetto al dato di ieri quando i tamponi erano stati 52.553 (ma il giorno precedente era domenica). Complessivamente dall’inizio della Pandemia Covid-19 in Italia sono stati effettuati 9.364.213 tamponi. Grazie al sospetto diagnostico fino ad oggi sono stati individuati 233.555 positivi mentre le attività di screening hanno consentito di identificare 46.598 casi.

La regione con il maggior numero di nuovi casi, 271, è la Lombardia, seguita dalla Campania con 249, poi la Puglia con 143, il Lazio con 129 casi ed il Veneto con 105. In tutte le altre regioni i casi di nuova positività non superano le 100 unità. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute Iss.

LO SCENARIO PER REGIONE

PIEMONTE

In Piemonte si registrano 42 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 3.958 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dall’Unità di crisi regionale, che ha registrato inoltre una vittima e 30 nuovi pazienti guariti. Calano lievemente i ricoveri ospedalieri: sono 104 (- 1 rispetto a ieri), di cui 9, uno in più di ieri, in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.656.

ALTO ADIGE

laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 892 tamponi. Sono stati registrati 4 nuovi casi positivi. Continua a scendere il numero di persone in isolamento domiciliare, che attualmente sono 1.065 (delle quali 76 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

VENETO

Sale con altri 105 nuovi positivi il conteggio dei contagiati in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche due vittime, che in totale sono 2.132. Il numero degli infetti dall’inizio dell’epidemia tocca quota 24.118. Lo rende noto il bollettino della Regione. Scende il dato dei ricoverati con Covid nei normali reparti ospedalieri, 148 (-10), mentre è stabile, 17, quello dei pazienti in terapia intensiva. E’ iniziata all’ospedale di Verona, la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid con l’inoculazione sui primi sei volontari. Si va da uno studente 18enne ad un medico di 54 anni, tutti veronesi. Le prime tre dosi vaccinali del Grad-Cov2 erano state inoculate su altri volontari mercoledì scorso a Roma allo Spallanzani. Se i primi risultati di questa fase saranno positivi, entro la fine dell’anno potranno prendere il via le fasi 2 e 3, che saranno condotte su un numero maggiore di volontari anche in Paesi dove la circolazione del virus è più attiva

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 481 (11 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 12 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.946: 1.495 a Trieste, 1.266 a Udine, 872 a Pordenone e 300 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.116, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 451. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

LIGURIA

Sono 64 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi, 5 alla ASL 1 di cui: 2 accessi in ospedale e 3 attività screening; 7 alla ASL 2 di cui: 1 accesso in ospedale, 3 di rientro da un viaggio, uno in struttura sociosanitaria e 2 contatti di un caso confermato; 26 alla ASL 3 di cui 13 per contatto di una caso confermato, 1 accesso in ospedale e 2 di rientro da un viaggio e 10 attività screening. Infine, 26 alla ASL 5 di cui 11 contatti di un caso confermato, 9 accessi in ospedale e 6 attività di screening.

EMILIA ROMAGNA

Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna si sono registrati 94 nuovi casi di positività al Covid-19 e un decesso. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.854 casi di positività. Dei 94 nuovi positivi in più rispetto a ieri, 50 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 17. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Il numero di tamponi effettuati è quasi di 12.500, record per l’Emilia-Romagna.

TOSCANA

In Toscana sono 12.558 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 59 casi odierni è di 40 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 31% tra 26 e 40 anni, il 39% tra 41 e 65 anni, l`8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 66% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico, il 2% lieve. Delle 59 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (1 Sicilia). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n. 80 della Regione Toscana. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 9.334 (74,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 594.842, 5.824 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.079, +0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 83 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni, a Lucca. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Sono 3.833 i casi complessivi ad oggi a Firenze (20 in più rispetto a ieri), 677 a Prato (6 in più), 870 a Pistoia (5 in più), 1.341 a Massa (2 in più), 1.595 a Lucca (6 in più), 1.159 a Pisa (8 in più), 595 a Livorno (2 in più), 908 ad Arezzo (8 in più), 531 a Siena (1 in più), 517 a Grosseto (1 in più). Sono 532 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 31, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 18 nella Nord Ovest, 10 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 337 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 462 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 688 casi x100.000 abitanti, Lucca con 411, Firenze con 379, la più bassa Livorno con 178. Complessivamente, 1.996 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (12 in più rispetto a ieri, più 0,6%). Sono 4.060 (73 in meno rispetto a ieri, meno 1,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.630, Nord Ovest 1.606, Sud Est 824).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 83 (3 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%), 9 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.334 (49 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 196 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 1,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.138 (46 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni. Relativamente alla provincia di notifica, la persona deceduta è a Lucca. Sono 1.145 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 418 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 148 a Lucca, 91 a Pisa, 64 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,7 x100.000 residenti contro il 58,9 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,8 x100.000), Firenze (41,3 x100.000) e Lucca (38,2 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

ABRUZZO

Quattordici nuovi casi positivi al Covid 19 in Abruzzo e anche oggi nessun decesso in regione nel report del servizio prevenzione e tutela della salute. In particolare sono complessivamente 3919 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si segnalano 14 nuovi casi di età compresa tra 21 e 60 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2924 dimessi/guariti (+10 rispetto a ieri) Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 523 (+3 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 167478 test. 34 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 487 (invariato rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 520 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 929 in provincia di Chieti (+4), 1713 in provincia di Pescara (+4), 721 in provincia di Teramo (+1), 31 fuori regione (invariato) e 5 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore 15 positivi nelle Marche. Lo rileva il Gores nel suo aggiornamento quotidiano. Nell’ultima giornata sono stati testati 1.216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti. Quattro dei positivi sono stati riscontrati in provincia di Ancona, quattro in quella di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Macerata, due nel Fermano e uno in provincia di Pesaro e Urbino. Tra i casi cinque rientri dall’estero (Albania, Germania, Ucraina), uno dalla Sardegna, cinque soggetti sintomatici, tre contatti in ambito domestico e un contatto stretto di caso positivo.

UMBRIA

Rallenta in Umbria l’incremento dei nuovi positivi, sette nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 12 (1.935 totali). Questo a fronte di 2.336 tamponi processati, 168.329 complessivi, secondo quanto riporta il sito della Regione. Segnalati due nuovi guariti, 1.478, mentre rimangono 81 i morti. Gli attualmente positivi passano quindi da 371 a 376. Stabili i ricoverati, 17, due dei quali in terapia intensiva.

LAZIO

“Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 129 casi di questi 90 sono a Roma e zero decessi”. È il resoconto dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Per quanto riguarda la rete Coronet al Sant’Andrea, il San Giovanni, il San Camillo e il Policlinico Umberto I si raddoppia – spiega – la capacità di processo tamponi con la procedura di pooling. Questo consentirà una maggiore capacità di testing assieme ai tamponi rapidi. Nella Asl Roma 1 sono 42 i casi nelle ultime 24h e di questi sette i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna e uno dall’Emilia-Romagna. Tredici sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 19 i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono con link dalla Sardegna e sei sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciassette casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, due dall’Abruzzo, due dall’Emilia-Romagna, uno dalla Toscana, uno dalla Bulgaria, uno dalla Francia e uno dall’Ucraina. Sette – continua – i casi che sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e quattro contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e sei sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Tre i casi che hanno un link con il cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 11 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono sei i casi e di questi uno con link dalla Sardegna, tre dalla Campania e due dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano due casi e sono un contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e due dal Brasile” conclude.

BASILICATA

Sono 8 in nuovi positivi al Covid 19 in Basilicata. Ieri, spiega la task force regionale, sono stati processati 759 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 8 sono risultati positivi. Le positività riguardano 4 persone residenti a Potenza, 1 persona di nazionalità estera ospitata in una struttura di accoglienza, 1 persona residente a Policoro, 1 persona residente a San Giorgio Lucano e 1 persona residente a Lavello. Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni di 1 persona residente a Moliterno e di 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero in isolamento in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 64 e di questi 60 si trovano in isolamento domiciliare. Attualmente sono 5 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 1 persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell`ospedale `San Carlo`, a Matera nell`ospedale `Madonna delle Grazie` 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d`Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 378 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al `Madonna delle Grazie` di Matera; 7 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 27 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento in Lazio; 1 cittadino, diagnosticato in Puglia, residente in Basilicata dove si trova in isolamento; Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 60.629 tamponi, di cui 60.023 risultati negativi.

PUGLIA

Nelle ultime 24 ore in Puglia si sono registrati 143 nuovi casi di positività al Covid-19 e tre decessi. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I positivi sono stati registrati: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 331.919 test. 4154 sono i pazienti guariti, 1321 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.042. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

In Campania 249 positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 45 sono relativi a casi di rientro (20 dalla Sardegna e 25 da Paesi esteri) mentre 16 sono contatti stretti di precedenti casi di rientro. Nessun decesso e 24 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è 8.377 mentre i decessi restano 448.

Il totale dei guariti sale a 4.514 di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. I tamponi totali effettuati sono 467.131 di cui 7.900 i tamponi esaminati ieri. L’Unità di crisi regionale ha spiegato, in una nota, che ” con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall’estero e da altre regioni. Si conclude – aggiunge l’unità di crisi in una nota – questa fase dell”operazione filtro’ del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d’Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra”.

CALABRIA

In Calabria nelle ultime 24 ore si sono registrati nuovi 8 casi di positività al Covid-19. Ad oggi sono stati effettuati 165.632 tamponi e le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.648, quelle negative sono 163.984. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 12 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 457 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 85 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

SICILIA

In Sicilia si registrano 84 nuovi contagi tra ieri e oggi con 5.214 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Sull’isola al momento si contano 1.454 positivi, di cui 104 ricoverati e 13 in terapia intensiva. Il numero dei decessi resta fermo a 289.

SARDEGNA

Sono 2.615 i casi di positività accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 51 nuovi casi, 46 da attività di screening e 5 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto (il decesso di oggi verrà inserito domani, ndr). In totale sono stati eseguiti 149.370 tamponi, con un incremento di 1.352 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 48 i pazienti ricoverati in ospedale (+2), dieci (invariato) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.135. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.280 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.615 casi positivi accertati, 447 (+2) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 258 (+6) nel sud Sardegna, 120 (+1) a Oristano, 205 (+6) a Nuoro, 1.585 (+36) a Sassari.

