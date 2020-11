Coronavirus, meno contagi ma anche meno tamponi. Crescono le vittime

Sono 22.253 i nuovi casi di Covid-19 contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50mila tamponi in meno (135.731 oggi, oltre 183mila ieri). E’ quanto emerge dall’odierno bollattino del ministero della Salute. Il rapporto positivi-tamponi rimane abbastanza stabile, al 16,39% (ieri 16,30%). In aumento invece i decessi, 233 oggi (contro i 208 di ieri), per un totale di 39.059. Lieve rallentamento nella crescita delle terapie intensive, +83 (ieri +96), tornate sopra quota duemila (2.022), mentre i ricoveri sono 938 (ieri 936), per un totale di 19.840.

Tra le regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati individuati domina sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758), Veneto 1.544 (ieri 2.300). Gli aumenti minori si registrano in Molise (+101), Basilicata (+111) e Valle d’Aosta (122).

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

In Lombardia si sono registrati 5.278 nuovi positivi al Covid e 46 morti. In totale, dall’inizio della pandemia, i decessi in regione sono 17.635. Oggi sono stati effettuati 24.087 tamponi, per un totale di 3.008.361. Ieri, a fronte di 39.658 tamponi effettuati, c’erano stati 8.607 contagi e 54 morti.

VALLE D’AOSTA

Altri cinque decessi e 122 nuovi casi positivi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta. È quanto riporta il bollettino dell’Unità di crisi per l’emergenza coronavirus. Il totale dei contagiati attuali sale a 2.012, di cui 1.833 in isolamento domiciliare e 179 ricoverati nei reparti dell’ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre (12 in terapia intensiva). Il totale dei decessi nella seconda ondata di contagi sale a 33 (179 dall’inizio della pandemia).

PIEMONTE

In Piemonte i nuovi casi di positività dopo l’esito di 11.113 tamponi sono 2.300, dei quali il 43% asintomatici. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 21. L’Unità di crisi regionale fa sapere che ci sono altri 17 ricoveri in terpaia intesiva (il totale è quasi 200), mentre negli altri reparti l’incremento è di 264 ricoverati rispetto a ieri, il totale arriva a 3108. Le persone in isolamento domiciliare sono 32.791, gli attualmente positivi 36.095 Il totale dei guariti è di 34-153 (ieri 33852).

TRENTINO

Ancora tre decessi in Trentino e 187 nuovi casi positivi, su 937 tamponi analizzati, mentre sale il numero dei ricoveri (189) e dei pazienti in terapia intensiva (11). Lo comunica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari aggiungendo che i contagiati fra gli over 70 sono 33 e che sono emersi altri 22 casi di bambini e ragazzi in età scolare in merito ai quali si stanno perfezionando gli approfondimenti per stabilire se disporre la quarantena per le rispettive classi (ieri quelle in isolamento erano 181).

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.279 tamponi e hanno registrato 437 nuovi casi positivi. Sono 4 i decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 223, 70 quelli nelle strutture private convenzionate e 84 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Aumentano da 17 a 23 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 218 nuovi contagi (2.557 tamponi eseguiti) e 5 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.462, di cui: 3.823 a Trieste, 4.278 a Udine, 2.054 a Pordenone e 1.185 a Gorizia, alle quali si aggiungono 122 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 5.618. Sono 37 i pazienti in cura in terapia intensiva e 179 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 403. I totalmente guariti sono 5.441, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 5.337.

VENETO

Sono 1.544 i nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore (60.797 in totale dall’inizio dell’emergenza). La Regione registra anche nove decessi in più rispetto a ieri ma un calo sostanziale delle persone in isolamento domiciliare, 1125 in meno rispetto a ieri (15.743 in totale).

EMILIA-ROMAGNA

Sono 1.652 i casi in più rispetto a ieri registrati in Emilia Romagna, su un totale di 10.299 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 16%. Dei nuovi contagiati, sono 789 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Si registrano anche altri 17 decessi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 26.492 (1.575 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 24.972 (+1.454 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 138 (+6 rispetto a ieri), 1.382 quelli in altri reparti Covid (+115). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 59.249 casi di positività.

TOSCANA

In Toscana il numero dei positivi sale di altri 2.009 casi, età media 45 anni, arrivando così a un totale di 48.651, registrando un 4,3% in più rispetto al giorno precedente. Ci sono stati anche 24 decessi (16 uomini e 8 donne con un’età media di 82,9 anni) che portano il totale a 1.387 pazienti morti. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 15.529 (31,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.118.732, 12.017 in più rispetto a ieri. Sono 7.532 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 562 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono 31.735, +5,9% rispetto a ieri. I ricoverati crescono di altri 120, arrivando a 1.399: di questi 182 sono in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri. Complessivamente, 30.336 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.641 in più rispetto a ieri, più 5,7%). Sono 30.833 (287 in più rispetto a ieri, più 0,9%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché contatti di positivi.

UMBRIA

Come accade ogni lunedì, con i dati riferiti alla domenica, diminuisce il numero dei tamponi analizzati, 628, e quindi quello dei nuovi positivi accertati in un solo giorno, 193, 11.140 dall’inizio della pandemia. Non si arresta però il numero dei ricoverati che salgono di 13 rispetto a ieri, ora 354, mentre rimangono 46 i pazienti in terapia intensiva secondo i dati aggiornati della Regione. Che riportano cinque nuovi morti, 140, e 72 guariti, 3.669. Con gli attualmente positivi passati 7.215 a 7.331. Intanto sono complessivamente 44 i posti letto allestiti nella parte Covid dell’ospedale di Spoleto. Domenica ne sono stati attivati otto, tre in terapia sub intensiva e cinque nell’area medica, che vanno ad aggiungersi ai 36 già disponibili e – spiega la Usl 2 – per buona parte occupati.

ABRUZZO

Sono complessivamente 11519 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 478 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni). Dei nuovi casi, 237 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 108. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 556. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3872 dimessi/guariti (+18 rispetto a ieri). 401 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 33 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6657 (+447 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

MARCHE

Nell’ultima giornata 373 positivi al coronavirus nelle Marche su 1.184 tamponi del percorso nuove diagnosi (31,5%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: in tutto testati 1.773 tamponi di cui 589 nel percorso guariti. I casi delle ultime 24ore comprendono soggetti sintomatici (55), contatti in setting domestico (88), contatti stretti di casi positivi (82), in setting lavorativo (10), in ambienti di vita/divertimento (19), in setting assistenziale (5), in setting scolastico/formativo (13), screening percorso sanitario (3). Per altri 98 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

MOLISE

Sono 89, su un totale di 136, i Comuni del Molise, 84 in provincia di Campobasso, 52 in quella di Isernia, nei quali è presente almeno un caso positivo. È quanto emerge dalla mappa diffusa ieri sera dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il Comune più colpito in questa seconda fase è Isernia con 214 positivi, seguito da Campobasso con 111. Tra i centri più piccoli spicca Castelpetroso (Isernia) con 105 casi. Dall’inizio dell’emergenza in Molise si sono registrati in totale 1.897

positivi a fronte di 60.969 tamponi effettuati.

BASILICATA

Centoventuno nuovi contagi di coronavirus in Basilicata sono emersi ieri a fronte dei 1605 tamponi processati. Una ventina di casi si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. Nove le persone guarite e due quelle decedute ieri. Salgono, invece, a 101 i lucani ricoverati negli ospedali, di cui tredici nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.

LAZIO

Su quasi 20mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 1.859 casi positivi, 23 decessi e 159 guariti. “Scende il rapporto tra positivi e i tamponi, pari al 9%”, dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, sottolineando che “dopo una settimana scendiamo sotto i 2mila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. E’ ancora presto per capire la stabilità della curva”.

CAMPANIA

Sono 2.861 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, mille meno di ieri, ma cala il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore che sono 15.632, 7mila meno di ieri. I nuovi positivi sintomatici sono 206, mentre gli asintomatici sono 2.655. Aumentano i decessi, sono 24 oggi, ma sale anche il numero di guariti, pari a 1.245 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza Covid sono risultate positive 62.461 persone su 996.251 tamponi. Il totale dei deceduti e’ 700, 12.991 quello dei guariti.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 626 positivi su 4.060 test per l’infezione da Covid-19, in leggero calo rispetto ai 680 casi di ieri, registrati però su 6.533 test compiuti. Sono stati registrati anche 9 decessi. La maggior parte dei nuovi casi resta nella provincia di Bari (206), seguita dalla provincia di Foggia (169), Lecce (87) e dalla provincia Bat (71); poi 47 nel Brindisino, 41 nel Tarantino e 5 casi di residenti fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 567.098 test; 6.619 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928 e 12.569 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 277.221 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 280.187 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 5.564 (+254 rispetto a ieri), quelle negative 271.657”. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 118 (+1 rispetto a ieri). Crescono i ricoverati in terapia intensiva. Oggi sono 19, 6 in più rispetto a ieri.

SICILIA

In Sicilia invece i nuovi casi sono 1.024, una settantina in meno rispetto a 24 ore prima. Un dato in parte condizionato dalla diminuzione di tamponi fatti: 8.034 contro i 8.547 di ieri. Le vittime da inizio pandemia sull’Isola sono 536, 18 in più di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 16.064, dei quali 14.897 sono in isolamento domiciliare. Sono 1.035 le persone ricoverate negli ospedali con sintomi, 36 in più di ieri, mentre le persone in terapia intensiva sono dieci in più di un giorno fa (142 contro i 132 di ieri).

SARDEGNA

Sono 10.154 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 324 nuovi casi, 232 rilevati attraverso attività di screening e 92 da sospetto diagnostico. Si registra una vittima (235 in tutto): un uomo di 58 anni residente nella provincia di Oristano. In totale sono stati eseguiti 273.941 tamponi con un incremento di 3.367 test. Sono invece 339 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 43. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.271. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.200 (+48) pazienti guariti, più altri 66 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 10.154 casi positivi complessivamente accertati, 2.050 (+79) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.623 (+44) nel Sud Sardegna, 864 (+3) a Oristano, 1.301 (+49) a Nuoro, 4.316 (+149) a Sassari.

