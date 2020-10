Coronavirus, meno contagi ma meno tamponi nelle ultime 24 ore. La virologa Capua: mascherina sempre (tranne in casa)

In Italia si registrano nelle ultime 24 ore 5.456 (ieri 5.724) casi di positività al Coronavirus. Tuttavia va sottolineato che oggi i tamponi sono 104.658, 28.426 in meno rispetto a ieri. E’ quanto riporta l’odierno bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus. Le vittime sono 26 (ieri 29). Sono 1.184 i guariti/dimessi, un numero che porta il totale dall’inizio della pandemia a 239.709. Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva va registrata una crescita di 30 unità, da 390 a 420. Superano quota 79mila (79.075) gli attualmente positivi, con un incremento di 4.246 rispetto a ieri. La regione con più persone contagiate è la Lombardia con 1.032. Poi la Campania con 633 e la Toscana con 517.

LA VIROLOGA

La virologa Ilaria Capua n’è convinta: “Il problema Covid non lo risolveranno i politici, ma i singoli individui che si sentono parte di una collettività. E questo è il momento di rafforzare l`impegno: la mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla”. L’esperta inoltre sottolinea di “lavare e disinfettare le mani più spesso possibile”, ricordando che “il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge”.

SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 1.032 i nuovi positivi in Lombardia, a fronte di 15.590 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,6%. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati. I dati di oggi: i tamponi effettuati: 15.590, totale complessivo: 2.318.988. I nuovi casi positivi: 1.032 (di cui 90 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico). I guariti/dimessi totale complessivo: 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti. In terapia intensiva: 48 (+4). I ricoverati non in terapia intensiva: 433 (+25). I decessi, totale complessivo: 16.985 (+3). I nuovi casi per provincia: Milano: 460, di cui 211 a Milano città; Bergamo: 29; Brescia: 72; Como: 36; Cremona: 35; Lecco: 13; Lodi: 17; Mantova: 10; Monza e Brianza: 143; Pavia: 103; Sondrio: 11; Varese: 58.

VALLE D’AOSTA

Sono 197 in casi attualmente positivi al Coronavirus in Valle d’Aosta, 18 in più rispetto a ieri. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della salute. I ricoverati all’ospedale Parini di Aosta salgono a 11, di cui tre in terapia intensiva. Gli altri 186 contagiati sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 240.

PIEMONTE

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 28.775(+92rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3521 (+1) Alessandria, 1651 (+1) Asti, 902 (+2) Biella, 2816 (+11) Cuneo, 2668 (+18) Novara, 14.615 (+53) Torino, 1370 (+5) Vercelli, 1035 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 495 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. I decessi sono 4177 Tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è di 4177 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 684 Alessandria, 256 Asti, 211 Biella, 401 Cuneo, 382 Novara, 1843 Torino, 226 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 38.503 (+409 rispetto a ieri, di cui 250 asintomatici; dei 409: 93 screening, 199 contatti di caso, 117 con indagine in corso; ambito: 12 Rsa, 46scuola, 351 popolazione generale; su 409,4 casi importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4569 Alessandria, 2116 Asti, 1271 Biella, 3990 Cuneo, 3667 Novara, 19.244 Torino, 1766 Vercelli, 1262 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 327 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 291 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 378 (+24rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4654. I tamponi diagnostici finora processati sono 793.035, di cui 433.895 risultati negativi.

ALTO ADIGE

In Alto Adige resta elevato il dato giornaliero dei nuovi casi di Covid-19. Sono 84 le nuove positività emerse nella giornata di ieri su 1.599 tamponi esaminati. Dopo oltre quattro mesi in provincia di Bolzano c’è un nuovo decesso di persona positiva al tampone: il dato totale ora è di 293 morti. Il numero complessivo di persone testate positive al coronavirus sono 4.064 su 99.917 sottoposte a tampone. Sale a 38 (3 in più rispetto a ieri) il numero dei pazienti covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali. Un paziente necessita delle cure delle terapia intensiva. Sono 32 i pazienti infetti che si trovano in isolamento presso la struttura appositamente attrezzata di Colle Isarco. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 2.782. Le persone guarite sono 2.831, sedici in più rispetto a ieri.

VENETO

Prosegue il trend di forte crescita dei nuovi positivi in Veneto, che anche oggi registra un boom di contagi, +438, per un dato complessivo di 31.503 infetti dall’inizio dell’emergenza. Ci sono anche due vittime, che portano il numero totale dei morti a 2.218. Lo afferma il bollettino della Regione. Le persone attualmente positive nella regione sono 6.088, quelle in isolamento domiciliare sono però in calo, 11.411 (-214), delle quali 3.413 positive. Salgono invece i ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 331 (+6), e anche quelli in terapia intensiva, 32 (+3).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1343. Sono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Oggi si è registrato un nuovo decesso che porta il numero complessivo a 356. Si tratta di una novantaquattrenne di Romans, deceduta nella Rsa San Giusto. I dati sono stati comunicati dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 97 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5513: 1864 a Trieste, 1873 a Udine, 1192 a Pordenone e 558 a Gorizia, alle quali si aggiungono 26 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3814, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 1296. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a Gorizia. “Per quanto riguarda le scuole – rende noto Riccardi – sono stati rilevati nuovi casi, per cui sono in corso indagini di tracciamento, in una elementare del territorio del Pordenonese, nella Bassa friulana e in due istituti di Udine. Un caso è stato individuato anche in una comunità per disabili in territorio collinare. Ulteriori focolai familiari collegati a scuole sono sotto controllo nella collinare friulana e nel territorio del Pordenonese. Tra gli operatori sanitari, sono risultati positivi un caso a San Vito al Tagliamento, uno nella direzione medica di Pordenone, uno a Latisana e uno in un istituto privato di Udine. Un caso positivo – infine – è stato individuato grazie a un tampone al rientro da un viaggio privato a San Marino da parte di un dipendente di un’azienda del manzanese”.

TRENTO

È un bollettino meno pesante di ieri quello emesso nel pomeriggio dall`azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento che annota altri 39 casi positivi al Covid-19 (di cui 8 sintomatici) ai quali si affiancano anche 12 soggetti risultati positivi al tampone rapido. Fra i 39 accertati ci sono 6 bambini (un paio con meno di 6 anni e 4 fra i 6 ed i 15 anni) e altrettanti sono gli anziani con più di 70 anni che, a causa della loro età sono più esposti a complicanze. Secondo i sanitari, la maggior parte dei casi è accomunata dal fatto che il virus si è sviluppato in famiglia (si raccomanda pertanto di non allentare l`attenzione, specie nelle riunioni famigliari): ci sono infatti casi in cui a contrarre il contagio è stata un`intera famiglia. L`attenzione rimane particolarmente intensa comunque nei confronti della coorte degli anziani. Oggi sono emersi altri 2 casi dalle attività di stretto monitoraggio sulla RSA colpita dal focolaio nei giorni scorsi. Si tratta di 2 operatori senza sintomi. Il totale quindi arriva a 47 positivi (29 fra gli ospiti e 18 fra gli operatori). Va detto che gli screening interessano tutto il settore che finora conta una decina di professionisti positivi al test: ma l`Azienda sanitaria riferisce che le strette misure di prevenzione indicate dai protocolli sono fortunatamente riuscite ad arginare il contagio verso gli ospiti. Se dal versante delle aziende oggi non emergono variazioni, su quello scolastico si registrano 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare, 5 dei quali con quale sintomo. Al momento le classi in quarantena risultano essere 39. Scendono a 25 i pazienti ricoverati negli ospedali di Trento e di Rovereto: nessuno è in rianimazione ma 4 necessitano ancora dell`alta assistenza. Infine i tamponi: ieri ne sono stati analizzati 1845 di cui 963 all`ospedale Santa Chiara e 882 alla FEM. 106 invece i tamponi per l`antigene.

LIGURIA

Sono 386 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 3334 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi. Asl 1: 22 7 contatto di caso confermato, 15 attività di screening. Asl 2: 16. 7 contatto caso confermato e 9 attività di screening. Asl 3: 320. 119 contatto caso confermato, 201 attività screening. Asl 5: 28. 12 contatto caso confermato e 16 attività screening. Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 37.681 casi di positività, 384 in più rispetto a ieri, di cui 171 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 384 nuovi casi, 137 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone, 162 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 13 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. 8 invece i casi positivi di rientro da altre regioni. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni. Sui 171 asintomatici, 108 sono stati individuati grazie all`attività di contact tracing, 25 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 con i test pre-ricovero. Per 33 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano a Bologna (73), Modena (54), Rimini (47), Piacenza (47), Reggio Emilia (37), a Forlì (35), Parma (31), Ferrara (28), a Cesena (16), a Imola (8) e in quella di Ravenna (8).

I tamponi effettuati ieri in Emilia Romagna sono 8.660, per un totale di 1.290.991. A questi si aggiungono anche 2.080 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 6.349 (373 in più di quelli registrati ieri). Purtroppo, si registra un nuovo decesso in provincia di Parma. Il numero totale sale dunque a 4.495. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.072 (+353 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi. Sono 23 i pazienti in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri)e 254 (+13) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Le persone complessivamente guarite salgono a 26.837 (+10 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all`infezione, e 26.830 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

TOSCANA

In Toscana sono 18.160 i casi di positività al Coronavirus, 517 in più rispetto a ieri (350 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 10.844 (59,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 839.508, 11.394 in più rispetto a ieri. Sono 8.150 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.142, +8,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 217 (27 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (1 in più). Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 76 anni. L’età media dei 517 casi odierni è di 44 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 30% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

MARCHE

Sono 108 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi (1.438 tamponi testati), il numero più alto dalla scorsa estate quando in varie occasioni i contagi sono risultati azzerati. Nella provincia di Ascoli Piceno ci sono 33 casi, 31 nella provincia di Ancona, 28 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Fermo e 4 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in setting domestico (41 casi), contatti stretti di casi positivi (12 casi), 1 caso riscontrato dallo screening nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (4 casi), contatti in ambiente di vita/divertimento (11 casi), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (5 casi). Di 5 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.385 tamponi: 1.438 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel percorso guariti.

UMBRIA

Si mantiene costante e su livelli elevati l’incremento dei nuovi casi Covid in Umbria, 135 nell’ultimo giorno e 3.324 totali. Dato che emerge da un numero record di tamponi, 2.779 secondo quanto emerge dal sito della Regione. Passano da 64 a 67 i ricoverati in ospedale, da otto a nove, quelli in terapia intensiva. Stabile a 88 il numero dei morti salgono da 1.986 a 1.995 i guariti e 1.115 a 1.241 gli attualmente positivi.

LAZIO

“Su quasi 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 371 casi, 4 i decessi e 30 i guariti. Nella regione – spiega in una nota l’assessore Alessio D’Amato – si registrano per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione ma non bisogna abbassare la guardia , occorre essere rigorosi nei comportamenti. Drive-in migliorano le prestazioni grazie anche al potenziamento della rete”.

MOLISE

Nelle ultime 24 ore in Molise si sono accertati 7 nuovi positivi: 4 a Campobasso, 1 a Isernia, 1 a Venafro e 1 a Ferrazzano. Si registrano anche 8 guariti: 2 a Campobasso, 2 a Termoli, 1 a Rocchetta, 1 a Ferrazzano, 1 a Colle d’Anchise e 1 a San Massimo. Sono 9 invece i ricoveri al “Cardarelli” di Campobasso tutti nel reparto di malattie infettive. Per fortuna, sempre vuota la terapia intensiva. Dunque, attualmente in Molise i positivi sono 168: 105 in provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 1 fuori regione.

ABRUZZO

Settantasette i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.278 tamponi. Del totale, 39 nuovi casi fanno riferimento all’Aquilano, 16 al Chietino, 13 al Teramano e sette al Pescarese, mentre per due sono in corso accertamenti sulla residenza. Gli attualmente positivi salgono a quota 1.417. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono sette in più nelle ultime ore, per un totale di 124, di cui 8 in terapia intensiva (+1). I positivi di oggi hanno età compresa tra 4 e 86 anni.

BASILICATA

Sono 42 i nuovi positivi al Coronavirus in Basilicata, su 861 tamponi processati. Nella giornata di ieri risultano guarite 10 persone: i lucani attualmente positivi sono 378 (351 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 37 positività di residenti e si sottraggono 10 guarigioni di residenti) e di questi 344 si trovano in isolamento domiciliare.

CAMPANIA

In Campania per il ‘Covid 19’ risultano 633 ‘positivi’ più di ieri. Secondo quanto riferito in una nota sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 9.232 tamponi. Il totale dei ‘positivi’ dall’inizio dell’emergenza sono 18.530. I tamponi risultano 682.704. Deceduti del giorno: 2. Totale delle morti: 479. Guariti del giorno: 128. Totale guariti: 7.357. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110. Posti letto di terapia intensiva occupati: 61. Posti letto di degenza complessivi: 820. Posti letto di degenza occupati: 664.

CALABRIA

In Calabria le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore sono state 35 portando il totale a 2.291. Ad oggi sono stati sottoposti a test 220.526 soggetti per un totale di 222.632 tamponi eseguiti.

SICILIA

Sono 297 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4401 gli attuali positivi e passano a 426 i ricoverati in ospedale con un incremento di 4 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 38 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 388 i ricoveri in regime ordinario; 3.975 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 4509. Anche oggi si registra 1 nuova vittima tra persone positive al Covid: il totale sale a 336. La vittima è un uomo di Trapani di 85 anni morto in ospedale a Palermo I guariti sono 38. I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province: 5 nuovi positivi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa, 6 a Trapani.

SARDEGNA

Sono 5.009 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 143 nuovi casi, 119 rilevati attraverso attività di screening e 24 da sospetto diagnostico. In una nota si spiega che si registrano anche quattro vittime: due residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente una donna di 82 e un uomo di 85 anni, deceduti oggi, a cui si aggiungono due decessi avvenuti nella giornata di ieri, un uomo di 75 anni residente in Gallura e una donna di 71 anni della provincia del Sud Sardegna. Le vittime sono in tutto 165. In totale sono stati eseguiti 212.459 tamponi, con un incremento di 1.752 test rispetto all’ultimo aggiornamento. È stabile a 140 il numero dei pazienti ricoverati in reparti non intensivi, mentre 22 sono i pazienti in terapia intensiva, tre in meno rispetto all`ultimo bollettino. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.610. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.025 (+14) pazienti guariti, più altri 47 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 5.009 casi positivi complessivamente accertati, 785 (+22) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 619 (+42) nel Sud Sardegna, 399 (+9) a Oristano, 703 a Nuoro, 2.503 (+70) a Sassari.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it