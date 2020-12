Coronavirus, meno nuovi contagiati ma con meno 50mila tamponi effettuati. Torna a crescere il numero dei morti

Nelle ultime 24 ore, risultano 10.872 nuovi positivi al Covid 19 e 415 vittime. Tuttavia, sono stati effettuati 87.889 tamponi, quasi 50mila in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute, sull’emergenza coronavirus in Italia. Ieri i nuovi casi sono stati 15.104 su 137.420 tamponi, i morti 352. Sono 19.632 le persone dimesse o guarite sempre nelle ultime 24 e si registra un decremento di -9.178 degli “attuali positivi” che sono 613.582. Il tasso di positività è del 12,4 per cento.

I ricoverati con sintomi sono complessivamente 25.145, rispetto a ieri 13 in meno. In terapia intensiva sono 2.731 (-12). In isolamento domiciliare 585.706, pari a 9.153 in meno rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 1.281.258 persone da inizio pandemia. Mentre il totale delle vittime sale a 69.214 e dei contagiati a 1.964.054. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 87.889, come detto per un totale di 25.217.014. La regione in cui permane il maggior numero di ricoverati in ospedale rimane la Lombardia (4.232), seguita dal Piemonte (3.409) e dal Lazio (2.720). Lombardia, Veneto e Lazio sono le regioni con il maggior numero di terapie intensive occupate.

