Coronavirus nel mondo: Oltre mille morti in un giorno in Gb, 4mila in Usa

Mentre a livello mondiale si contano oltre oltre 80,4 milioni di casi di Covid e oltre 1,8 milioni di morti, secondo la John Hopkins University, gli Stati Uniti – primi al mondo per numero totale di casi e vittime – sono ancora il Paese che ha registrato il numero maggiore di nuove infezioni di coronavirus in 24 ore. In Europa, preoccupa il Regno Unito (secondo con più di 58mila nuovi casi). L’Italia è al decimo posto nella lista. È quanto emerge dagli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità. E proprio il Regno Unito segna un record di morti e di nuovi casi di questa seconda ondata.

Secondo i dati odierni, i casi censiti nelle ultime 24 ore sono stati 62.322 (seppure su quasi 500.000 tamponi) e i decessi 1041. Ieri, il governo britannico ha stimato, sulla base dei dati statistici dell’Istat nazionale, che il 2% dell’intera popolazione (oltre un milione di persone) si è infettato nella sola settimana fra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Una quota che sale addirittura a un residente su 30, circa il 3%, a Londra. Riportare sotto controllo l’impennata di contagi determinata, anche, dalla nuova variante del virus e la necessità di uno “sprint” finale della campagna di vaccinazioni di massa nel Paese nei prossimi mesi, sono le priorità illustrate stamane alla Camera dei Comuni dal premier Boris Johnson, introducendo il dibattito sul voto alla legge destinata a dare una cornice giuridica al terzo lockdown nazionale. I britannici devono prepararsi ad affrontare le restrizioni del lockdown fino a Pasqua.

Tuttavia, a livello globale, quindi, il Paese che ha registrato più nuovi contagi in 24 ore sono gli Stati Uniti dove anche qui s’è registrato un nuovo record di morti per Covid. Nelle 24 ore hanno perso la vita 3.930 morti, sempre secondo i dati della Johns Hopkins University. Oltre 250mila i nuovi contagi in un solo giorno. Ennesimo pesantissimo bilancio di morte in Brasile sul fronte della pandemia da Covid-19: nello stato amazzonico, secondo l’osservatorio attivato dalle principali testate giornalistiche della nazione in collaborazione con le autorità sanitarie locali, nella giornata di ieri sono stati registrati 1.186 ulteriori decessi nonché 57.447 contagi, per un totale ormai giunto a 197.777 vittime e 7.812.007 infezioni.

Non molto dissimili i dati forniti dal ministero della Salute, che parlano di 1.171 decessi e 56.648 contagi. L’ultimo bollettino ufficiale rilasciato dalle autorità sanitarie del Giappone ha riportato il numero record di 4.913 nuovi contagi da coronavirus, per il secondo giorno oltre la soglia dei 4 mila casi giornalieri. Nuovo record negativo in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.019 decessi, la seconda cifra più alta dopo le 1.129 vittime del 30 dicembre scorso. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, che porta il totale delle vittime a 36.537, mentre i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 21.237, per un totale di 1.808.647. Alla luce del numero sempre alto di contagi e di vittime, l’esecutivo vuole prorogare l’attuale lockdown fino al 31 gennaio. Lo scorso 13 dicembre, il governo e i Laender avevano deciso che potevano essere prese “misure drastiche di contenimento” – tra le quali appunto anche limitazione agli spostamenti – se veniva superata l’incidenza di 200 nuove infezioni su 100 mila abitanti nei sette giorni. Ora la cancelleria intenderebbe, stando a quel che scrive il quotidiano berlinese, abbassare la soglia per le nuove misure.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it