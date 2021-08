Coronavirus, non si arrestano i nuovi contagiati. Terza dose a settembre, si parte con pazienti fragili

Sono 7.270 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 30 i decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi contagiati erano stati 6.968 mentre i morti 31. Gli attualmente positivi sono 121.285, 117.958 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 2.975 sono i ricoverati con sintomi.

Salgono ancora anche i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in più (come ieri) con 37 ingressi del giorno, di cui 7 nel Lazio e 6 in Veneto ed Emilia Romagna, e arrivano a 352 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in più (ieri +68), 2.975 in tutto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 216.969 tamponi, il tasso positività sale al 3,3% rispetto al 3% di ieri.La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, in forte aumento con 1.134 casi, l’unica sopra quota mille, seguita da Toscana (+876), Lombardia (+679), Emilia Romagna (+632) e Veneto (+583).

Intanto sta procedendo a buoni ritmi la campagna vaccinale, come sottolineato oggi dal Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, che ne ha ricordato i numeri: “Oggi in Italia si raggiungeranno 73 milioni di dosi somministrate, pari al 70% di persone raggiunte con prima dose – considerando la popolazione vaccinabile over 12 – e oltre il 65% di quelle completamente vaccinate”. E anche in Italia si inizia a parlare di terza dose: entro la fine di settembre si dovrebbe partire con i pazienti fragili, ma per le altre categorie bisognerà attendere i risultati di due studi dell’Istituto Superiore di Sanità.

