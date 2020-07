Coronavirus, nuovi casi più che raddopiati in 24 ore. Calano i decessi

Si impenna la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi più che raddoppiati da ieri: 282 oggi contro i 129 di 24 ore fa. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sale la Lombardia con 51 (ieri 34), ma viene addirittura superata dall’Emilia Romagna che ne totalizza 57, seguita dal Veneto con 36 nuovi positivi. Stesso numero in Basilicata, abituata da settimane al contagio zero, ma 33 di questi fanno parte di un gruppo di migranti già in quarantena. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 245.032.

In calo il numero dei decessi, 9 oggi contro i 15 di ieri, per un totale di 35.082. Si sono registrate vittime in Lombardia (1), Emilia Romagna (2), Veneto (4) e Lazio (2). I guariti sono 197 nelle 24 ore (ieri 269), e sono ora 197.628 in tutto. Per effetto di questi dati, torna ad aumentare dopo il calo di ieri il numero degli attualmente positivi: 74 in più, per un totale di 12.322. Mentre sono in diminuzione sia i ricoveri ordinari (8 in meno, 724 totali) che le terapie intensive (-1, 48 in tutto). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.550. Infine, in 24 ore eseguiti 49.318 tamponi (ieri 43.110). Diminuisce il numero di regioni che non registrano nuovi casi di coronavirus: sono solo tre, Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta, cui si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano.

I DATI PER REGIONE

Lombardia 95.633 (+51, +0,1%; ieri +34)

Emilia-Romagna 29.295 (+57, +0,2%; ieri+18)

Veneto 19.707 (+36, +0,2%; ieri +22)

Piemonte 31.558 (+13; ieri +8)

Marche 6.814 (+1; ieri +2)

Liguria 10.124 (+7, +0,1%; ieri +12)

Campania 4.858. (+19, +0,4%; ieri +6)

Toscana 10.390 (+6, +0,1%; ieri +9)

Sicilia 3.153 (+7, +0,2%; ieri +2)

Lazio 8.472 (+16, +0,2%; ieri +6)

Friuli-Venezia Giulia 3.360 (+2, +0,1%; ieri +2)

Abruzzo 3.342 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Puglia 4.556 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Umbria 1.461 (+2, +0,1%; ieri +3)

Bolzano 2.685 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Calabria 1.243 (+4, +0,3%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.380 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.196 ( nessun nuovo caso per il diciannovesimo giorno di fila)

Trento 4.911 (+20, +0,4%; ieri +2)

Molise 450 (+4, +0,9%; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 444 (+36, +8,8%; ieri nessun nuovo caso)

