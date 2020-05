Coronavirus, oltre 100 mila guariti. Mai così bassi i nuovi contagi

I dati diffusi oggi dalla Protezione Civile sono probabilmente i migliori dall’inizio dell’epidemia. I guariti crescono di quattromila unità, superando quota 100mila. I nuovi casi sono stati 1.083, praticamnete lo stesso numero del 5 maggio (1.075) e mai così basso dal 10 marzo. Anche l’incidenza dei nuovi casi non è mai stata così bassa: un nuovo positivo ogni 64 test effettuati, l’1,6%.

Nel dettaglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi come detto. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri. 13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri. 69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 194 e portano il totale a 30.395. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 103.031, con un incremento di 4.008 persone rispetto a ieri.

TUTTI I DATI PER PROVINCIA

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30262 in Lombardia, 13934 in Piemonte, 7401 in Emilia Romagna, 5877 in Veneto, 4448 in Toscana, 2982 in Liguria, 4345 nel Lazio, 3230 nelle Marche, 1965 in Campania, 830 nella provincia di Trento, 2729 in Puglia, 2080 in Sicilia, 869 in Friuli Venezia Giulia, 1676 in Abruzzo, 473 nella provincia di Bolzano, 111 in Umbria, 550 in Sardegna, 118 in Valle d’Aosta, 612 in Calabria, 145 in Basilicata, 205 in Molise.

Le 30262 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 330 in terapia intensiva (-70), 5535 ricoverati con sintomi (-167), 24397 in isolamento domiciliare (-1484). I morti totali sono 14924 (+85), i guariti 36039 (+2138).

Le 13934 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 143 in terapia intensiva (+3), 2010 ricoverati con sintomi (-3), 11781 in isolamento domiciliare (-173). I morti totali sono 3331 (+26), i guariti 11284 (+328).

Le 7401 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 155 in terapia intensiva (-8), 1604 ricoverati con sintomi (-76), 5642 in isolamento domiciliare (-245). I morti totali sono 3827 (+30), i guariti 15491 (+420).

Le 5877 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 40 in terapia intensiva (-39), 435 ricoverati con sintomi (-396), 5402 in isolamento domiciliare (+125). I morti totali sono 1643 (+16), i guariti 11151 (+347).

Le 4448 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 79 in terapia intensiva (-5), 364 ricoverati con sintomi (-35), 4005 in isolamento domiciliare (-104). I morti totali sono 937 (+7), i guariti 4360 (+161).

Le 2982 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 42 in terapia intensiva (-4), 501 ricoverati con sintomi (-16), 2439 in isolamento domiciliare (-174). I morti totali sono 1276 (+11), i guariti 4480 (+198).

Le 4345 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 82 in terapia intensiva (-2), 1277 ricoverati con sintomi (-1), 2986 in isolamento domiciliare (+20). I morti totali sono 553 (+4), i guariti 2235 (+26).

Le 3230 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 32 in terapia intensiva (-6), 285 ricoverati con sintomi (-18), 2913 in isolamento domiciliare (+16). I morti totali sono 958 (+4), i guariti 2305 (+27).

Le 1965 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 26 in terapia intensiva (-2), 415 ricoverati con sintomi (-3), 1524 in isolamento domiciliare (-42). I morti totali sono 388 (+2), i guariti 2223 (+59).

Le 830 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 10 in terapia intensiva (-1), 87 ricoverati con sintomi (-7), 733 in isolamento domiciliare (-34). I morti totali sono 438 (+0), i guariti 3024 (+49).

Le 2729 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 33 in terapia intensiva (+0), 344 ricoverati con sintomi (-5), 2352 in isolamento domiciliare (+1). I morti totali sono 443 (+0), i guariti 1114 (+34).

Le 2080 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 17 in terapia intensiva (-2), 277 ricoverati con sintomi (-33), 1786 in isolamento domiciliare (-12). I morti totali sono 256 (+3), i guariti 977 (+56).

Le 869 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+1), 101 ricoverati con sintomi (-4), 765 in isolamento domiciliare (-39). I morti totali sono 308 (+0), i guariti 1947 (+50).

Le 1676 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 10 in terapia intensiva (+0), 246 ricoverati con sintomi (-4), 1420 in isolamento domiciliare (-33). I morti totali sono 355 (+4), i guariti 1055 (+41).

Le 473 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 9 in terapia intensiva (+0), 55 ricoverati con sintomi (-23), 409 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 290 (+1), i guariti 1804 (+37).

Le 111 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (+0), 45 ricoverati con sintomi (-2), 60 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 71 (+0), i guariti 1225 (+9).

Le 550 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 11 in terapia intensiva (+1), 87 ricoverati con sintomi (-3), 452 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 119 (+0), i guariti 665 (+7).

Le 118 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+1), 45 ricoverati con sintomi (+0), 70 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 139 (+0), i guariti 895 (+6).

Le 612 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 68 ricoverati con sintomi (-5), 542 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 90 (+0), i guariti 427 (+10).

Le 145 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (-1), 45 ricoverati con sintomi (-3), 99 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 27 (+1), i guariti 210 (+6).

Le 205 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 8 ricoverati con sintomi (+2), 197 in isolamento domiciliare (+19). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 120 (-1).

