Coronavirus, più contagi con meno tamponi. Nove vittime (8 in Lombardia)

Sono 9 le vittime (8 in Lombardia) registrate oggi in tutta Italia a causa del coronavirus e che portano a un totale di 34.954. Ma purtroppo i nuovi positivi tornano a salire (234) nonostante il numero più basso di tamponi effettuati, incrementato a 243.061 il numero complessivo di dei contagiati dall’inizio della pandemia. Sono stati effettuati infatti appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Sette regioni e la provincia di Trento a zero contagi. Le regioni che non hanno registrato nuovi positivi sono Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata. E ancora: sono 68 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri, il secondo giorno consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (-175). Le persone positive al Covid sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349). Come detto, sono state registrate in Lombardia, 8 delle 9 vittime, nelle ultime 24 ore. Il nono morto in Abruzzo. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%). Se ne registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino.

LOMBARDIA

Sono 77 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. In totale i casi registrati da inizio epidemia raggiungono quota 95.049. Il totale delle vittime in regione sale a quota 16.748 con un incremento di 8 deceduti. I guariti sono in totale 70.297 (+277) mentre il numero di attualmente positivi è di 8.004. Cala di 13 unita’ il numero dei ricoveri (160) mentre aumenta a 31 (+2) il numero dei lombardi in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.813 (-197).

DATI PER REGIONE

Ecco il numero dei positivi dall’inizio della pandemia:Lombardia 95.049, Piemonte 31.498; Emilia Romagna 28.940; Veneto 19.395; Toscana 10.322; Liguria 10.031; Lazio 8.314; Marche 6.804; Trento 4.881; Campania 4.772; Puglia 4.541; Friuli Venezia Giulia 3.335; Abruzzo 3.328; Sicilia 3.099; Bolzano 2.666; Umbria 1.450; Sardegna 1.372; Calabria 1.216; Valle d’Aosta 1.196; Molise 446; Basilicata 406.

