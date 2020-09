Coronavirus, più contagi e più vittime. Migranti positivi in Calabria e Lampedusa

E’ di 1585 nuovi positivi (133 più di ieri) e 13 vittime (ieri 12) il bilancio della situazione coronavirus oggi giovedì 17 settembre 2020 in Italia. I tamponi eseguiti sono 101.773 (totale 10.146.324 su 6.127.243 casi testati), il numero dei guariti cresce di 689 (totale 215.954). Le persone ricoverate con sintomi aumentano di 63 (totale 2.348) e di 5 i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, che passano da 207 a 212. Nessuna regione è esclusa dall’incremento dei positivi: l’aumento più alto (+281) in Lombardia, seguita da Campania (+195) e Lazio (+181). In particolare, la Regione Siciliana comunica che dei 96 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa e la Regione Calabria che dei 16 nuovi casi positivi di oggi, 3 sono migranti.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

E’ di 281 i nuovi casi positivi su 21.757 tamponi effettuati, un morto e 130 pazienti guariti o dimessi il quotidiano bilancio stilato dalla Regione Lombardia sullo stato della pandemia da Covid-19. Le persone ricoverate sono state 10 di cui 8 sono state poste in terapia intensiva. Dei nuovi casi positivi la Regione segnala che “41 sono ‘debolmente positivi’ e 11 sono a seguito di test sierologico”. Per quanto riguarda la diffusione dei casi per provincia, 87 sono stati registrati in quella di Milano (di cui 42 in città), 26 a Bergamo, 32 a Brescia, 7 a Como, 2 a Cremona, 7 a Lecco, 5 a Lodi, 26 a Monza, 42 a Pavia, 1 a Sondrio e 30 a Varese. Nessun caso invece nella provincia di Mantova.

PIEMONTE

Settanta nuovi casi di Coronavirus in Piemonte di cui 54 asintomatici. Lo ha rilevato l’Unità di crisi regionale, che non ha registrato nuovi decessi a causa del Covid 19. Sono 346 gli studenti e operatori della Scuola che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. E dall’inizio della scuola i casi di positività riscontrati sono 10. In aumento di 13 persone i ricoveri ospedalieri che sono 136, di cui 6 in terapia intesiva, numero invariato rispetto a ieri. Si registrano inoltre 62 nuov guariti e 348 persone in via di guarigione.

ALTO ADIGE

Undici nuovi casi di positività si registrano in Alto Adige, nelle ultime 24 ore, sulla base della valutazione di 1.529 tamponi. Lo riferisce l’Azienda sanitaria altoatesina. Il numero totale (corretto con quattro unità in più) delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 3.183. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15, mentre due sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 38 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.672, delle quali 66 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 662 (45 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 63 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.273: 1.560 a Trieste, 1.392 a Udine, 947 a Pordenone e 361 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.262, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 630. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

VENETO

In Veneto si registrano 109 nuovi casi di positività rispetto a ieri, con il totale dei casi che sale a 25.247 dall’inizio della pandemia. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Scendono i soggetti attualmente positivi a 2.694 (-296), mentre non si registrano vittime (il totale è 2.150). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.525, delle quali 144 positive. negli ospedali vi sono 165 ricoverati in area non critica (+3) di cui 109 (+2) positivi; nelle terapie intensive vi sono 18 pazienti (-1) con 12 positivi (-2).

LIGURIA

In Liguria sono 40 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 3 le vittime. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 2.295 tamponi. A perdere la vita sono stati due uomini di 81 e 87 anni, rispettivamente all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e all’ospedale San Martino di Genova e una donna di 71 anni all’ospedale San Paolo di Savona. Al momento in tutto il territorio regionale sono 150 le persone ricoverate in ospedale, una più di ieri, di cui 15 in terapia intensiva, mentre sono 2529 quelle positive e 1974 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

EMILIA ROMAGNA

Centodieci positivi in più rispetto a ieri – di cui 48 asintomatici – e un decesso, una donna di 90 anni, nel Modenese. Dei 110 nuovi casi, 61 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 58 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna. Sono 18 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 2. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,6 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 33.972 casi.

TOSCANA

In Toscana sono 13.423 i casi di positività al coronavirus, 119 in più rispetto a ieri (51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 119 casi odierni è di 41 anni circa (il 26% ha meno di 26 anni, il 22% tra 26 e 40 anni, il 41% tra 41 e 65 anni, il 11% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 21% pauci-sintomatico. Lo rende noto la regione Toscana spiegando che delle 119 positività odierne, 10 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, un caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna), 10 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana. Il 35% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 9.621 (71,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 652.362, 7.717 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.650, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (1 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 83 anni, ad Arezzo.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.971 i casi complessivi ad oggi a Firenze (15 in più rispetto a ieri), 763 a Prato (10 in più), 938 a Pistoia (5 in più), 1.442 a Massa (14 in più), 1.668 a Lucca (23 in più), 1.282 a Pisa (18 in più), 664 a Livorno (15 in più), 1.047 ad Arezzo (13 in più), 560 a Siena (4 in più), 548 a Grosseto (2 in più). Sono 540 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 30, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 70 nella Nord Ovest, 19 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 360 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 483 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 740 casi x100.000 abitanti, Lucca con 430, Firenze con 393, la più bassa Livorno con 198. Complessivamente, 2.541 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (61 in più rispetto a ieri, più 2,5%). Sono 4.424 (119 in più rispetto a ieri, più 2,8%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.642, Nord Ovest 1.909, Sud Est 873).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 109 (1 in più rispetto a ieri, più 0,9%), 20 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.621 (56 in più rispetto a ieri, più 0,6%): 210 persone clinicamente guarite (8 in più rispetto a ieri, più 4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.411 (48 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Oggi si registra in Toscana un nuovo decesso: una donna di 83 anni. Relativamente alla provincia di notifica, la persona deceduta è a Arezzo. Sono 1.152 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 418 a Firenze, 53 a Prato, 81 a Pistoia, 177 a Massa Carrara, 148 a Lucca, 93 a Pisa, 65 a Livorno, 51 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,9 x100.000 residenti contro il 59,1 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (90,8 x100.000), Firenze (41,3 x100.000) e Lucca (38,2 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

UMBRIA

Nonostante 22 nuovi casi di coronavirus individuati in Umbria nell’ultimo giorno, 2.139 totali, per la prima volta dopo molti giorni scendono, da 473 a 472, gli attualmente positivi. Sono infatti 22 i guariti, 1.585 complessivi, e sul sito della Regione viene registrata l’82ma vittima dall’inizio della pandemia. In calo anche i ricoverati negli ospedali umbri, da 32 a 30, cinque dei quali (dato stabile) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.759 tamponi, 182.856.

ABRUZZO

Casi in aumento in Abruzzo con 33 nuovi positivi in regione di età compresa tra i 20 e gli 86 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti invece resta fermo a 473. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2978 guariti (+5 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 632 (+26 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 180302 test. 45 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 582 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 572 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 963 in provincia di Chieti (+12), 1763 in provincia di Pescara (+15), 754 in provincia di Teramo (+5), 30 fuori regione (-2) e 1 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

LAZIO

“Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 131 sono a Roma e due decessi. Il valore RT è a 0.54 e una valutazione di bassa diffusione”. Lo ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Oggi incontro in Regione con il professor Crisanti per istituire una task force sulle scuole” ha aggiunto. “Nella Asl Roma 1 sono 50 i casi nelle ultime 24h e di questi sei sono casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Romania. Ventidue sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 – ha continuato – sono 76 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattordici i casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, quattro dal Bangladesh, due dall’Ecuador, uno dall’Egitto, uno dall’Inghilterra e nove con link alla comunità del Perù. Quindici sono contatti di casi già noti e isolati. Due i casi con link a stabile via del Caravaggio dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 3 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dall’Abruzzo, due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e quattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno con link dalla Sardegna e uno dalla Rep. Dominicana. Due sono i contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quindici i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Sicilia, tre hanno un link al cluster del mercato ittico dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registrano due casi e si tratta di un caso individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl di Rieti si registrano otto casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano quattro casi e si tratta di un contatto di caso già noto e isolato e tre casi hanno un link familiare tra loro” ha concluso l’assessore.

MARCHE

Nell’ultima giornata 37 persone – ieri erano state 38 – sono risultate positive al coronavirus: 11 erano rientrate dall’estero (Albania, Romania, Russia e Cile), tre casi riguardano contatti stretti con positivi, tre sono sintomatici, 12 relativi a contatti domestici e otto in fase di verifica. Lo comunica il Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.695 tamponi. Tredici dei positivi sono stati registrati in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ancona, sei in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Macerata, tre in provincia di Fermo e uno fuori regione.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 16 settembre, sono stati processati 583 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 sono risultati positivi. Le positività riguardano 2 persone residenti a Senise; una persona residente a Pisticci; 2 persone residenti a San Severino Lucano; una persona residente a Trecchina, diagnosticata inizialmente in Sicilia e confermata positiva in Basilicata. Nella stessa giornata sono state registrate 2 guarigioni, una residente a Matera e l`altra a Tito. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 91 (87 all`ultimo aggiornamento + 6 positività – 2 guarigioni) e di questi 85 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 7 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 2 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell`ospedale `San Carlo`, a Matera 4 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva dell`ospedale `Madonna delle Grazie`. Un paziente ricoverato in malattie infettive dell`Azienda Ospedaliera San Carlo risulta guarito in seguito a doppio tampone negativo, ma è ancora ricoverato presso altro reparto non covid del nosocomio.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d`Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 385 guariti; 1 persona di nazionalità estera in isolamento a Potenza; 1 persona di nazionalità estera domiciliata nel Comune di Venosa e ricoverata all`ospedale `San Carlo` di Potenza; 2 persone residenti in Comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 4 cittadini residenti in un Comune dell`Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 9 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 30 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino, diagnosticato in Puglia, residente in Basilicata dove si trova in isolamento; 3 cittadini stranieri in isolamento a Palazzo San Gervasio. Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 65.446 tamponi, di cui 64.784 risultati negativi.

CAMPANIA

In Campania 195 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 21 riferiti a casi di rientro o connessi ad essi. Tre le persone decedute e 82 i guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio della pandemia salgono a 9.732 mentre i decessi salgono a 455. I guariti in totale sono 4.970 di cui 4.966 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Il totale dei tamponi eseguiti è 520.008, di cui 8.473 esami effettuati nella giornata di ieri.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 4.011 test per l`infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 63 nuovi casi positivi: 33 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. E` stato registrato un decesso in provincia di Taranto. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dall`inizio dell`emergenza sono stati effettuati 364.798 test, 4.262 sono i pazienti guariti, 1.915 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.752, così suddivisi: 2.605 nella Provincia di Bari; 540 nella Provincia di Bat; 749 nella Provincia di Brindisi; 1.583 nella Provincia di Foggia; 738 nella Provincia di Lecce; 484 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; un provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl – assicura la Regione – hanno attivato tutte le procedure per l`acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl Bari ha spiegato: “Sono 33 i nuovi casi di contagio rilevati oggi dal Dipartimento di Prevenzione nelle Asl di Bari. Si tratta in particolare di 24 contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, mentre sui restanti 9 è in corso l`attività di tracciamento”. Il Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone ha reso noto che “sono quattro i casi registrati oggi in provincia di Brindisi: tre sono stati individuati attraverso l`attività di contact tracing e uno tramite lo screening”. Alessandro Delle Donne, dg della Asl Barletta Andria Trani, ha specificato che dei 4 casi positivi oggi nella provincia Bat, 2 sono sintomatici e 2 contatti stretti di due diversi casi positivi registrati nei giorni scorsi”. Vito Piazzolla, Dg della Asl Foggia ha reso noto che “il servizio di Igiene ha registrato in data odierna 6 nuove positività. Di queste: 3 sono contatti di casi già noti e isolati; 2 persone sono state individuate durante le attività di screening; l`ultima è una persona sintomatica; tutti sono stati tempestivamente presi in carico. Sono tutt`ora in corso le indagini epidemiologiche”. La Asl di Lecce registra oggi 6 casi e – ha spiegato il Dg Rodolfo Rollo – “4 sono contatti di casi già noti, 2 sono residenti fuori regione temporaneamente presenti nella nostra provincia”. Infine, il Dg Asl Taranto, Stefano Rossi, ha sottolineato: “I 10 casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Taranto riguardano contatti stretti di casi registrati nei giorni scorsi e posti sotto sorveglianza”.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 178.292 tamponi: le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.757 (+16 rispetto a ieri), quelle negative sono 176.535. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 11 in reparto; 1 in terapia intensiva; 34 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti. – Cosenza: 9 in reparto; 3 in terapia intensiva; 105 in isolamento domiciliare; 465 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 6 in reparto; 97 in isolamento domiciliare; 304 guariti; 19 deceduti; – Crotone: 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 8 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 208 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione). I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti.

I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono tredici; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Oggi si registrano 9 nuovi casi di cui: un migrante del CAS di Amantea, un caso da rientro, tre casi riconducibili al focolaio di Cosenza (ristorante), due casi riconducibili al focolaio di Chianciano, un caso contatto del dipendente del Comune di Mongrassano, un caso di Corigliano Rossano con indagine in corso. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.720. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

In sicilia si registrano 96 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, due dei quali, precisa la Regione, sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Secondo quanto riporta il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità, sull’isola ci sono al momento 2.043 positivi, mentre l’incremento del numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è pari a 5.498. Dei 2.043 positivi, 173 sono ricoverati con sintomi e 14 sono in terapia intensiva.

SARDEGNA

Sono 3.042 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 51 nuovi casi, 44 rilevati attraverso attività di screening e 7 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 140 in tutto. In totale sono stati eseguiti 164.785 tamponi, con un incremento di 1.949 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 84 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quattro in meno rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (17) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.413. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.381 (+17) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.042 casi positivi complessivamente accertati, 495 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 298 (+1) nel Sud Sardegna, 187 (+11) a Oristano, 281 (+12) a Nuoro, 1.781 (+21) a Sassari.

