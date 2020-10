Coronavirus, più contagiati e più morti. Mascherine anche all’aperto, ecco le nuove regole

Sono 2.677 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 330.263. I morti in un giorno sono 28, che portano il bilancio totale a 36.030. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute – Istituto superiore di sanità. Aumentano quindi nuovi contagiati, 2.677 a fronte di 99.742 tamponi, rispetto ai 2.257 casi di ieri rilevati con 60.241 tamponi. Come aumentano anche i morti che rispetto ai 16 di ieri, oggi se ne contano 28. Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia sono 60.134, con un incremento di 1.231 registrato nelle ultime 24 ore. Degli attuali 60.134 casi positivi, 3.625 persone sono ricoverate in ospedale (+138 rispetto a ieri), 319 sono in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). I restanti 56.190 sono attualmente in isolamento domiciliare.

I dimessi-guariti salgono a 234.099, con un incremento di 1.418 nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di nuovi contagi da Sars-COv-2 si è registrato ancora una volta in Campania: 395 nelle ultime 24 ore (con 5.064 tamponi), seguono Lombardia a 350 ma con un record di 16.020 tamponi, e il Lazio con 275 nuovi casi (10.855 tamponi). Lo rileva il bollettino quotidiano del ministero della Salute – Istituto superiore di sanità. Incrementi a tre cifre anche in Piemonte 259 nuovi casi (8.104 tamponi), Toscana 209 nuovi casi(6.965 tamponi), Sicilia 198 (6.754), Veneto 189 (10.093), Emilia-Romagna 172 (11.386), Liguria 170 (3.325), Puglia 106 (4.416). Nessuna regione a zero casi, gli aumenti più contenuti in Basilicata con 4 nuovi (1.024 tamponi), Valle d’Aosta 5 (151) e Molise 6 (555).

REGOLE PIU’ RIGIDE

Regole più rigide sull’uso delle mascherine anche all’aperto, su divieto di assembramenti e sul rispetto dell’obbligo del lavaggio della mani. Sono questi i punti principali dell’imminente Dpcm illustrati oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prima alla Camera e poi al Senato, nell’informativa obbligatoria prevista dalla nuova formulazione della legge sulle “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Un Dpcm che verrà presentato alle Regioni che, ha anticipato il governatore pugliese Michele Emiliano, le Regioni condividono, chiedendo però “di mantenere quel margine di autonomia, che consenta di scegliere dal punto di vista politico il punto di equilibrio tra sicurezza e gestione della situazione economica”.

“Oggi – ha detto Speranza invitando a tenere alta la guardia – siamo al 6 di ottobre. Il 6 agosto noi eravamo in Italia con 12600 persone positive, oggi passiamo in termini di positività delle persone nel giro di 60 giorni di 2 mesi da 12 mila a quasi 60 mila, è un passo avanti significativo”. Ecco, dunque, perché è necessario rispettare le regole, usare la mascherina anche all’aperto, escludere assembramenti e lavarsi le mani. “Sono le indicazioni della comunità internazionale. Rispettare queste norme significa tenere curva sotto controllo e non mettere in difficoltà il Ssn” ha detto Speranza commentando poi, cautamente, ma con soddisfazione i primi dati relativi al mondo della scuola: “i primi dati dicono che c’è una buona capacità di tenuta”.

E per questo il ministro della Salute ha tenuto a ringraziare “in modo particolare gli insegnanti, il personale delle scuole, i presidi che stanno facendo un lavoro inedito un lavoro senza precedenti”. Speranza ha poi parlato dell’App Immuni “i cui download nelle ultime ore hanno avuto una impennata: è uno degli strumenti che noi abbiamo in campo per rafforzare il tracciamento, e poi naturalmente il nostro servizio sanitario nazionale che dal mio punto di vista è l’arma più forte che abbiamo”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 350 i nuovi casi di Covid 19 emersi in Lombardia nelle ultime 24 ore su 16.020 tamponi affettusti, pari al 2,2%. A comunicarlo come di consueto Regione Lombardia che precisa che dei nuovi casi 27 sono ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico. I guariti o dimessi sono saliti a 82.184 (+373), di cui 1.355 dimessi e 80.829 guariti. Calano di uno i ricoveri in terapia intensiva che sono stati, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 320 (+15). Non si sono registrati invece decessi, che in tutto sono 16.973.

PIEMONTE

Sono 36.571(+259 di cui 185 sono asintomatici.74 screening, 132 contatti di caso, 53 con indagine in corso. Ambito: 26 RSA, 21 scolastico, 212 popolazione generale. I casi importati sono 7 su 259) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 293(+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.274. I tamponi diagnostici finora processati sono 756.165 di cui 416.276 risultati negativi. Due decessi di persone positiva al test del Covid-19 sono stato comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è di 4.170 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 28.416(+86 rispetto a ieri).

ALTO ADIGE

Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno accertato, sulla base della valutazione di 1.002 tamponi, 17 nuovi casi positivi. Il numero totale dei casi di infezione confermati, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 3.679. A oggi, in provincia di Bolzano, sono stati effettuati complessivamente 184.296 tamponi su 95.487 persone (531 persone in più rispetto ad ieri). Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 21, mentre nessuno è in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 34. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.808, delle quali 34 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 2.757 (14 in più rispetto ad ieri, ai quali si aggiungono 915 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

VENETO

Tocca quota 10 mila il numero di persone poste in isolamento fiduciario in Veneto. Il dato emerge dal nuovo Bollettino regionale, che segnala 189 nuovi casi, che portano il totale a 29.043. Degli isolati, 2.877 sono positivi e di questi190 sono sintomatici. Gli attuali positivi sono 4.526, 125 in più rispetto a ieri. Sono 4 le nuove vittime, con il totale a 2.198. Sale il numero di ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, che sono 275 (+20), di cui 208 (+26) sono positivi. Diminuisce invece la pressione sulle terapie intensive, con 26 ricoverati (-3) di cui 15 (-5) sono positivi.

TRENTINO ALTO ADIGE

Sono 40 i nuovi casi di Covid-19 in Trentino. Su 1.153 tamponi effettuati ieri, quaranta sono i soggetti risultati positivi al tampone molecolare, cinque dei quali tra i 6 ed i 15 anni, ed altri cinque di età superiore ai 70 anni. Il totale delle persone risultate positive al coronavirus in provincia di Trento sale a 6.264. È salito in modo significativo il numero dei ricoveri, 22 (ieri erano 14) ma nessuno necessita delle cure della rianimazione. Sul fronte scolastico sono 31 (cinque in più rispetto a ieri) le classi per cui è stata disposta la quarantena. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno accertato, sulla base della valutazione di 1.002 tamponi, 17 nuovi casi positivi. Il numero totale dei casi di infezione confermati, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 3.679. A oggi, in provincia di Bolzano, sono stati effettuati complessivamente 184.296 tamponi su 95.487 persone (531 persone in più rispetto ad ieri). Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 21, mentre nessuno è in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 34. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.808, delle quali 34 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 2.757 (14 in più rispetto ad ieri, ai quali si aggiungono 915 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

LIGURIA

“I nuovi positivi in Liguria oggi sono 168, così divisi: 12 in tutto l’Imperiese, solo sette in provincia di Savona, nella Asl 3 genovese, in particolare nel centro storico di Genova, sono 138, tre nell’intero Tigullio e 18 in tutta la provincia di Spezia”, ha comunicato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna si sono registrati 172 nuovi casi di positività al Covid, di cui 81 asintomatici, e tre decessi nelle ultime 24 ore. Eseguiti 11.386 tamponi a cui si aggiungono anche 1.962 test sierologici. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, sono state 36.261 le persone contagiate. Lo rende noto la Regione. Sul totale dei nuovi casi, 74 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 110 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 11 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero e altrettante le persone positive al virus di ritorno da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,7 anni. In particolare, considerando gli 81 asintomatici, 55 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 12 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 attraverso gli screening con test sierologici, 9 con i test pre-ricovero, mentre per tre casi non è ancora stata conclusa l’indagine epidemiologica. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (46), Parma (29), Rimini (25), Reggio Emilia (25), Modena (14), Piacenza (14) e a Forlì (11). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.929 (+107), il 96% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 13 (+2 rispetto a ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 212 (-1). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 26.617 (+61 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite” (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 26.610 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perchè risultate negative in due test consecutivi. Si registrano tre nuovi decessi nel territorio emiliano-romagnolo: una donna di 83 anni della provincia di Forlì-Cesena, un uomo di 94 e una donna di 65 anni della provincia di Modena.

TOSCANA

In Toscana sono 15.973 i casi di positività al Coronavirus, 209 in più rispetto a ieri (125 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 209 casi odierni è di 42 anni circa (il 23% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 57% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Delle 209 positività odierne, 5 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 46% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 10.606 (66,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 787.032, 6.965 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 4.199, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 145 (1 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 4.541 i casi complessivi a oggi a Firenze (37 in più rispetto a ieri), 1.007 a Prato (8 in più), 1.109 a Pistoia (8 in più), 1.561 a Massa (7 in più), 1.957 a Lucca (20 in più), 1.822 a Pisa (46 in più), 806 a Livorno (11 in più), 1.278 ad Arezzo (44 in più), 713 a Siena (19 in più), 629 a Grosseto (9 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 53, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 84 nella Nord Ovest, 72 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 428 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 543 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 801 casi x100.000 abitanti, Lucca con 505, Firenze con 449, la più bassa Livorno con 241.

ABRUZZO

Altri 49 positivi al Covid 19 su 1548 tamponi effettuati in Abruzzo dove sono complessivamente 4655 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 48 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 89 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 484 (si tratta di un 62enne della provincia dell’Aquila e di una 97enne della provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3113 guariti (+5 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei guariti e dei deceduti) sono 1058 (+41 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 211128 test (+1548 rispetto a ieri). 81 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 971 (+33 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 676 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+5 rispetto a ieri), 1106 in provincia di Chieti (+14), 1964 in provincia di Pescara (+17), 864 in provincia di Teramo (+11), 37 fuori regione (invariato) e 8 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MARCHE

Nell’ultima giornata sono stati rilevati 35 positivi tra le nuove diagnosi nelle Marche: dieci in provincia di Macerata, sette in provincia di Ascoli Piceno, otto in provincia di Ancona, quattro in provincia di Fermo, due in provincia di Pesaro Urbino e quattro fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.562 tamponi: 905 nel percorso nuove diagnosi e 657 nel percorso guariti. I nuovi casi comprendono otto soggetti sintomatici, dieci contatti in ambito domestico, dieci contatti stretti di casi positivi, tre rientri dall’estero (Romania e Tunisia), due riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo e due casi in fase di verifica.

UMBRIA

Altri 62 nuovi positivi sono stati individuati in Umbria nell’ultimo giorno, 2.757 totali, a fronte di 2.582 tamponi eseguiti. Sono i dati dell’aggiornamento quotidiano sul sito della Regione. Crescono ancora i ricoverati in ospedale, da 47 a 50, cinque dei quali (stabili) in intensiva. Rilevati altri 20 guariti, 1.918, mentre non vengono segnalate altre vittime, 86 totali. Gli attualmente positivi passano quindi da 711 a 753.

LAZIO

“Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 275 casi e di questi 128 a Roma, 4 i decessi e 133 i guariti. Preoccupa la situazione del territorio della Asl di Latina”. Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Partito oggi il progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole con i primi 100 test a bambini di Fiumicino. Nella Asl Roma 1 – ha spiegato – sono 56 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciotto casi domiciliari o sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto sedici sono casi con link a cluster noti dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 64 e 78 anni tutti con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dal Bangladesh, quattordici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e dieci i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sedici contatti di casi già noti e isolati e un caso di rientro dalla Lombardia. Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 37 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venticinque contatti di casi già noti e isolati. Sette i casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 39 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciassette contatti di casi già noti e isolati, due casi di rientro dall’Albania, due dalla Romania, due da Malta e uno dalla Polonia. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 60 casi e due decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quarantanove i casi e di questi quaranta sono casi con link familiare o contatto di caso già noto e un caso di rientro dalla Puglia. Nella Asl di Frosinone si registrano due casi e si tratta di casi isolati a domicilio. Si registra un decesso di anni 71 con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano otto casi e si tratta di quattro contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registra un nuovo caso ed è un contatto di un caso già noto e isolato. Si registra un decesso di 91 anni” ha concluso.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che sono stati processati 1.024 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 4 sono risultati positivi. Le positività riscontrate riguardano: 1 persona residente a Venosa, 2 persone residenti a Melfi e 1 persona residente in Sardegna ed in isolamento a Rionero. Nella stessa giornata sono guarite 4 persone: 3 persone residenti a Senise e 1 cittadino straniero in isolamento in struttura dedicata in Basilicata. I lucani attualmente positivi sono 317 (317 all’ultimo aggiornamento + 3 positività residenti – 3 guarigioni residenti) di cui 288 in isolamento domiciliare.

PUGLIA

Il numero dei nuovi casi positivi oggi in Puglia supera di nuovo la soglia 100. Ma anche il numero dei test oltrepassa i 4000. I contagi rilevati, secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologo quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sono 106 su 4.416 tamponi. Ieri erano stati 83 su 1.417 test. Si registrano purtroppo anche 4 morti: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 provincia di Lecce. In tutto i morti sono arrivati a 603. Dei 106 casi odierni, 30 sono in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia Bat, 26 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto.

CAMPANIA

Calano di poco i contagi in Campania nelle ultime 24 ore. Oggi sono 395 i positivi al Covid-19 facendo salire il numero a 15.163. Si registrano anche 125 guariti e due decessi. A comunicare i dati l’Unità di crisi della Regione. Le persone decedute da inizio pandemia sono 468 e i guariti 6.718. I tamponi eseguiti in totale 637.463 di cui 5.064 test effettuati ieri.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 210.222 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.109 (+23 rispetto a ieri), quelle negative sono 208.113”. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 585 casi attivi (ieri erano 583) e 102 morti (l’ultimo decesso è avvenuto nelle scorse ore all’ospedale di Reggio Calabria).

SICILIA

Nuovo record di contagi in Sicilia: 198 nuovi casi in 24 ore, mai così tanti nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute. Due i migranti. Una vittima, a Sciacca, che porta il totale a 322. Aumentano anche i guariti, 107 in un giorno. I nuovi positivi salgono a 3.448 gli attuali: 368 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Sono 322 i deceduti, uno in più rispetto a ieri. Ammontano a 8.007 i casi totali, 4.237 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.754. La Regione segnala che dei 198 nuovi positivi, ci sono due migranti. Dei nuovi positivi, 72 sono in provincia di Palermo, 51 in quella di Catania, 28 Trapani, 15 Caltanissetta, 12 ad Agrigento. Zero contagi a Enna.

SARDEGNA

Sono 4.380 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 63 nuovi casi, 55 rilevati attraverso attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. Si registra anche il decesso di una donna residente nella provincia di Sassari, ricoverata in terapia intensiva. Le vittime sono 157 in tutto. In totale sono stati eseguiti 202.374 tamponi, con un incremento di 2.319 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 125 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+9 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 19. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.181. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.865 (+48) pazienti guariti, più altri 33 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 4.380 casi positivi complessivamente accertati, 669 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 485 (+6) nel Sud Sardegna, 342 (+7) a Oristano, 666 (+18) a Nuoro, 2.218 (+13) a Sassari.

