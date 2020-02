Coronavirus, quarta vittima a Bergamo. Verso una svolta in individuazione possibile ‘paziente zero’

Sono 219 i casi confermati di coronavirus in Italia. Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Nel dettaglio sono 167 in Lombardia, 27 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio. Cinque sono le vittime, uno è guarito. Il caso Italia allarma ora tutta Europa e in particolare i paesi vicini, con Francia, Svizzera e Austria che non escludono eventuali contromisure se la situazione dovesse peggiorare. I passeggeri di un volo proveniente dall’Italia, intanto, sono stati bloccati all’aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco. Ai passeggeri verrebbe richiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia.

“Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere” il contagio ha dichiarato il governatore della Lombardia Attilio Fontana.. “Nessuno – ha aggiunto – pensava che fosse così aggressiva la diffusione”. “Non dobbiamo spaventarci se il numero crescerà- dice invece il premier, Giuseppe Conte- aggiungendo di aver “appena firmato il decreto attuativo che dispone limitazioni per 14 giorni per le aree individuate come fulcri del contagio”. È chiaro che sono dei sacrifici, ma li ripaghiamo con una maggiore assistenza, con la massima attenzione per la loro salute. Chiedo fiducia ma do fiducia a loro: dobbiamo creare un’alleanza, un patto nell’interesse collettivo”.

Intanto, potrebbe esserci intanto una svolta nell’individuazione del possibile ‘paziente zero’ che ha diffuso il Coronavirus a Vo’. Un agricoltore 60enne di un paese vicino, Albettone (Vicenza), frequentatore dei bar di Vo’, era stato a Codogno e in altri centri del lodigiano, focolaio del virus in Lombardia, nelle scorse settimane, ed ora ha tosse e sintomi influenzali. Lo apprende l’Ansa dal sindaco di Vo’, Giuliano Martini. “Abbiamo avvisato l’Usl di competenza e il sindaco di Albettone, ora il 118 lo porta a fare tampone”.

