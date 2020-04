Coronavirus, record di guariti, ma contagi sopra quota 3mila

Come ogni giorno arriva puntuale il bollettino del corovavirus della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti e guariti . Il numero dei casi totali è salito a 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai +2.729 registrato ieri, conseguenza anche dell’elevato numero di tamponi eseguiti. Gli attualmente positivi sono 107.699, con un calo di sole 10 unità dopo quello di -528 di ieri; i guariti sono diventati 54.543, con un aumento di 2.943, superiore anche ai +2.723 di ieri; i morti sono 25.085, con un saldo di +437 inferiore al +534 registrato ieri. Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: degli attualmente positivi, 2.384 sono in terapia intensiva (87 in meno rispetto a ieri), 23.805 sono ricoverati con sintomi (329 in meno di ieri) e 81.510 sono in isolamento domiciliare (406 in più). Grazie ai 63.101 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il totale sale a 1.513.251.

Intanto, oggi si registra un altro camice bianco vittima del Covid-19. Il totale deceduti sale così a 145, secondo l”elenco caduti’ aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Sul fronte ‘fase 2’, frattanto, il governo e la task force guidata da Vittorio Colao sono al lavoro. Mentre è di oggi la notizia della quarta sperimentazione al mondo di un vaccino sull’uomo: in Germania. E sempre nelle ultime ore lo Spallanzani ha annunciato la scoperta che anche gli occhi possono essere fonte di contagio.

Nel dettaglio il riepilogo dei casi totali rispetto a ieri registra i seguenti incrementi: Lombardia +1.161, Emilia Romagna +342, Piemonte +784, Veneto +334, Toscana +97, Liguria +154, Lazio +80, Marche +47, Campania +50, Puglia +108, Trento +32, Sicilia +48, Friuli Venezia Giulia +25, Abruzzo +66, Bolzano +6, Umbria +4, Sardegna +11, Valle d’Aosta +2, Calabria +13, Basilicata +4, Molise +2. Nel dettaglio del bollettino della Protezione civile emerge che i casi attualmente positivi sono: 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.

LOMBARDIA

Continuano a preoccupare i dati della Lombardia dove oggi sono stati registrati 1.161 casi di persone positive al coronavirus e 161 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, il dato è di 69.092 contagi e 12.740 morti. Questi i dati forniti dalla Regione, nell’aggiornamento sull’emergenza covid-19. Ieri erano stati registrati 960 positivi e 203 morti; mentre due giorni fa c’erano stati 735 casi e 163 decessi. Milano resta la provincia con più contagi (480), di cui 161 nella città. Calano i pazienti in terapia intensiva (-34) e i ricoveri (-113) di persone positive al coronavirus in Lombardia. Il totale dei pazienti covid in terapia intensiva scende quindi a 817, mentre i ricoverati a 9.692. Questi i dati comunicati dalla Regione sull’emergenza coronavirus. Ieri le terapie intensive aveva segnato -50 e due giorni fa -21; mentre per quanto riguarda i ricoveri -333 e -204.

“Mi pare chiaro che l’anno èchiuso, sicuramente non ci sarà in regione Lombardia il rientro a scuola”: è quanto ha detto l’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia Melania Rizzoli, aggiungendo che le scuole “dovrebbero riaprire tutte lo stesso giorno a settembre”. Rizzoli ha ricordato che “ci sono cose che vanno concordate con il ministro” a partire “dalle modalità di svolgimento degli esami, come quello di maturità” e “ancora non sappiamo come arriviamo a settembre, se con protezioni individuali e distanziamento”. E prima “c’è il problema di sistemare i ragazzi, quasi tutte le famiglie ci chiedono come fare se lunedì 4 maggio torneranno al lavoro”.”Speriamo di incontrare il ministro Azzolina in settimana o al massimo la prossima perchè non vogliamo farci trovare impreparati”, ha concluso Rizzoli. “La nostra App della Regione è stata già scaricata da 1 milione e 100mila lombardi. Complimenti ai nostri cittadini perché stanno compilando questo questionario e aiutando moltissimo”. Lo ha detto il vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala, specificando che “dati e statistiche servono alla scienza”.

I dati Regione per Regione

Lombardia 69.092 (+1.161, +1.7% ; ieri erano stati +960)

Emilia-Romagna 23.434 (+342, +1.5%; ieri erano stati +225)

Veneto 16.738 (+334, +2%; ieri erano stati +277)

Piemonte 22.739 (+784, +3.6%; ieri erano stati +606)

Marche 5.924 (+47, +0.8%; ieri erano stati +51)

Liguria 6.918 (+154, +2.3%; ieri erano stati +95)

Campania 4.185 (+50, +1.2%; ieri erano stati +61)

Toscana 8.700 (+97, +1.1%; ieri erano stati +96)

Sicilia 2.883 (+48, +1.7%; ieri erano stati +76)

Lazio 5.975 (+80, +1.4%; ieri erano stati +80)

Friuli-Venezia Giulia 2.817 (+25, +0.9%; ieri erano stati +17)

Abruzzo 2.733 (+66, +2.5%; ieri erano stati +55)

Puglia 3.730 (+108, +3%; ieri erano stati +55)

Umbria 1.357 (+4, +0.3%; ieri erano stati +4)

Bolzano 2.416 (+6, +0.2%; ieri erano stati +16)

Calabria 1.060 (+13, +1.2%; ieri erano stati +9)

Sardegna 1.247 (+11, +0.9%; ieri erano stati +8)

Valle d’Aosta 1.095 (+2, +0.2%, ieri +5)

Trento 3.646 (+32, +0.9%; ieri erano stati +24)

Molise 284 (+2, +0.7%; ieri erano stati +1)

Basilicata 354 (+4, +1.1%; ieri +8)

