Coronavirus, schizzano i contagiati e le vittime nelle ultime 24 ore. L’esperto: a inizio 2021 primi risultati sul vaccino

Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia superando di nuovo quota 1.000, ieri erano stati 878: 1.367 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un elevato numero di tamponi, oltre 93.000. Si tratta del dato più alto di contagi dagli inizi di maggio. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute che parla anche di 13 morti e 314 guariti. Aumentano, di poco, le terapie intensive, +3. Tra le Regioni con i numeri più elevati la Lombardia con 269 nuovi contagi; il Lazio con 162 di cui 121 solo a Roma e il 45% casi di rientro, per lo più dalla Sardegna; 161 contagiati in più rispetto a ieri anche in Toscana, di cui la metà provenienti dall’estero. 147 i casi registrati in Veneto e 135 in Campania. Zero casi invece solo in Valle d’Aosta.

IL VACCINO

“Inizieremo ad avere informazioni chiare sulla sperimentazione per il vaccino anti-Covid nei primi mesi del 2021”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto malattie infettive dell`Ospedale Spallanzani di Roma, ad Agorà Estate. “Bisogna avere pazienza, bisogna studiare e ricercare, senza questo non si arriva ad avere dei risultati. Non è che il primo gallo che canta ha fatto l`uovo. Saremmo potuti arrivare anche due mesi prima a questa sperimentazione, ma non avremmo rispettato i controlli che l`Italia giustamente impone”, ha proseguito Ippolito, sferrando un colpo basso all’Oms. “L`Organizzazione Mondiale della Sanità sembra uno dei tanti grilli parlanti che ogni giorno deve occupare più spazio e dare notizie – ha tuonato Ippolito -. E` evidente che non ci libereremo presto di questa epidemia. Ma se ogni giorno diciamo che sta aumentando un po` o rallentando un po` creiamo un senso di sconcerto. Il virus non se n`è mai andato, circola nel mondo e ci sono paesi in cui il livello di aggressività e numero di morti è ancora rilevante”, ha concluso.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 269 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, alla luce di 16.561 con il rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%. Tra i nuovi positi 20 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, stabili i ricoveri non in terapia intensiva a 158 e in leggero aumento i pazienti in terapia intensiva (+2 a 17). Sono 87 i guariti/dimessi di oggi, con il totale complessivo che arriva a 75.988, di cui 1.265 dimessi e 74.723 guariti.

I “due terzi” dei 269 nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia sono cittadini rientrati “dall’estero. Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni”. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, spiegando che “il 93% dei cittadini testati è italiano: il 56% rientrava dalla Grecia, il 40% dalla Spagna, il 2% dalla Croazia e altrettanti da Malta”. Fra gli stranieri sottoposti a tampone, invece, il 52% proviene dalla Spagna, il 43% dalla Grecia e il 5% dalla Croazia. L’assessore Gallera fa anche sapere che “prosegue l’attività di screening con i test molecolari negli aeroporti: a Malpensa, dove l’orario è stato esteso fino alle 19.30, sono stati eseguiti 10.800 tamponi, a Linate 1.024, nello spazio allestito accanto alla Fiera di Bergamo per chi proviene dallo scalo di Orio al Serio 1.859”. Per quanto riguarda i test sierologici gratuiti per gli insegnanti, Gallera ha spiegato che sono state registrate 40mila prenotazioni: “Negli ambulatori allestiti dalle ASST della Lombardia continuano in modo incessante i test sierologici gratuiti e su base volontaria agli insegnanti e operatori scolastici: finora abbiamo registrato circa 40.000 prenotazioni”.

VALLE D’AOSTA

Dopo la ‘negativizzazionè del paziente di 81 anni ricoverato all’ospedale , scendono a 12 i casi attivi di coronavirus in Valle d’Aosta. Sono tutti in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi casi positivi – come riportato nel bollettino del Ministero della Sanità – e sono stati effettuati 208 tamponi (il totale dall’inizio della pandemia è di 24.438). I guariti sono 1.065, i morti 146.

PIEMONTE

Anche in Piemonte cresce il numero dei contagi da Coronavirus, +75 (contro il +57 di ieri e il +40 di lunedì) e si è registrato nuovamente un decesso. Per 51 casi si tratta di asintomatici e 38 sono quelli importati. Ma aumenta anche il numero dei tamponi, +5545 rispetto al dato di ieri. Stabile il numero deI ricoverati in terapia intensiva, 6 (+0 rispetto a ieri), risale quello dei pazienti negli altri reparti, sono 83 (+4).

TRENTINO ALTO ADIGE

Nella Provincia autonoma di Trento i nuovi casi sono 7, il totale dei casi da inizio pandemia è di 5.039 (ieri erano 5.032). Oggi non si registrano nuovi deceduti, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 405. I ricoverati con sintomi sono 4 (nessuna differenza rispetto a ieri), di cui in terapia intensiva uno, mentre in isolamento domiciliare 42. Il totale degli attualmente positivi è 47 e i dimessi guariti sono 4.587. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 3.414, mentre i casi identificati da attività di screening sono 1.625. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 1.898, il totale dei casi testati è di 81.224, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 181.322.I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige segnalano ancora 5 nuovi casi positivi al coronavirus, rilevagti sulla base di un numero consistente di tamponi – sono 1.431 – provcessati nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone che hanno contratto l’infezione dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 2.898. In totale, finora, sono stati effettuati 132.538 su 70.275 persone (810 in più rispetto ad ieri). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono sempre 7 ed 1 in terapia intensiva, ma aumentano, ora sono 14, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.612, delle quali 318 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 2.428 (4 in più rispetto ad ieri, ai quali si aggiungono 890 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 330 (21 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 14 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.684: 1.459 a Trieste, 1.157 a Udine, 809 a Pordenone e 251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.006, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 307. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

VENETO

Nuova significativa crescita dei contagi in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 147 positivi al Coronavirus (22.190 la somma da inizio dell’epidemia) e 11 decessi in più (2.116). Lo afferma il bollettino della Regione. I nuovi focolai di Covid scoperti in questi giorni, l’ultimo in un’azienda di carni nel trevigiano, hanno fatto fare un balzo al dato dei soggetti in isolamento, dai 6.076 di ieri ai 6.524 attuali, + 448. Salgono anche gli attualmente positivi, che raggiungono quota 2.158 (+39). L’alto numero di decessi, 11, registrati nel bollettino Covid odierno della Regione Veneto comprende soggetti, quasi tutti anziani, morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi giorni, e conteggiati solo oggi. Si tratta in gran parte inoltre – viene precisato – di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid.

EMILIA ROMAGNA

Sono 120 i nuovi positivi rispetto a ieri in Emilia-Romagna, di cui 67 asintomatici, trovati con più di 10.700 tamponi. Dei nuovi casi, 33 erano già e 66 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 10 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 15 a rientri da altre regioni. Le province che presentano il maggior numero di positività sono Ravenna (24, dove 15 sono ragazzi che hanno frequentato una discoteca di Cervia a Ferragosto), Bologna (21, 8 di ritorno dalla Sardegna), Forlì-Cesena (21, di cui 19 dalla stessa discoteca ravennate), Ferrara (14) e Modena (10). I casi attivi sono 2.301 (+112), mentre non si registra nessun decesso. Le persone in isolamento a casa sono 2.203 (+109), il 95% dei casi attivi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, 6 (+1) e salgono a 92 i ricoverati negli altri reparti Covid (+2). I guariti sono 8 in più.

TOSCANA

In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 161 casi odierni è di 36 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 37% tra 26 e 40 anni, il 35% tra 41 e 65 anni, il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Delle 161 positività odierne, 81 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 69 per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta), 21 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (18 Sardegna, 3 altro), 1 caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 14% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.083 (79,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 509.725, 6.084 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.191, +14,6% rispetto a ieri. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 74 anni, a Lucca. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.574 i casi complessivi ad oggi a Firenze (98 in più rispetto a ieri), 604 a Prato (4 in più), 802 a Pistoia (5 in più), 1.161 a Massa (20 in più), 1.498 a Lucca (1 in più), 1.020 a Pisa (7 in più), 535 a Livorno (3 in più), 774 ad Arezzo (10 in più), 486 a Siena (6 in più), 450 a Grosseto (6 in più). Sono 510 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). Sono 107 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 31 nella Nord Ovest, 22 nella Sud est.

Complessivamente, 1.142 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (149 in più rispetto a ieri, più 15%). Sono 2.591 (124 in più rispetto a ieri, più 5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.251, Nord Ovest 896, Sud Est 444). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 49 (3 in più rispetto a ieri, più 6,5%), 6 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 20%). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 74 anni. Relativamente alla provincia di notifica, la persona deceduta è a Lucca. Sono 1.140 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 146 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

UMBRIA

Sono 20, ieri 29, i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.699 totali. Sono emersi dall’analisi di 1.840 tamponi, 146.429 dall’inizio della pandemia, in base ai dati aggiornati della Regione.

Scendono da 13 a 12 i ricoverati, uno in intensiva. Stabili a 80 le vittime. Registrati tre nuovi guariti, 1.402, mentre gli attualmente positivi sono 217, più 17 rispetto a ieri.

MARCHE

Sono 9 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24ore nelle Marche su 713 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi: 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi. Lo rende noto il Gores: nelle ultime 24ore sono stati effettuati 1.385 tamponi: oltre ai 713 nel percorso nuove diagnosi, ce ne sono 672 nel percorso guariti.

ABRUZZO

Ventisei casi positivi e nessun decesso in Abruzzo nel report regionale, sono complessivamente 3687 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 26 nuovi casi (di età compresa tra 11 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2849 guariti (+1 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 366 (+24 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 150149 test. 34 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 331 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 366 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 902 in provincia di Chieti (+2), 1680 in provincia di Pescara (+4), 704 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione e 4 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

LAZIO

“Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso; e dei 162 nuovi casi 121 sono a Roma”, lo ha reso noto l`assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato, illustrando il bollettino quotidiano dei casi di coronavirus nella regione, sottolineando: “Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con link dalla Sardegna (45%)”. In particolare riguardo alla distribuzione dei nuovi casi sul territorio, nella Asl Roma 1 – ha spiegato l’assessore alla salute della Regione Lazio D’Amato – sono 37 i casi nelle ultime 24h e di questi trentacinque sono di rientro, trentadue con link dalla Sardegna, uno dalla Grecia, uno dall`Olanda e uno dalla Spagna. Sono due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 2 sono 42 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi ventidue sono di rientro, otto con link dalla Sardegna, tre dalla Sicilia, due dalla Croazia, due dalla Spagna, due dalla Grecia e cinque con indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 42 i casi nelle ultime 24h e tra questi trentacinque sono casi di rientro, trentuno hanno link dalla Sardegna, due da Ibiza (Spagna), uno dalla Grecia e uno da Olanda. Sono cinque i casi che hanno link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia.

Nella Asl Roma 4 sono 4 i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso con link dalla Sardegna e due con link al cluster del locale `Malaspina` dove è in corso l`indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e un caso con link al cluster del CAS un Mondo Migliore di Rocca di Papa dove è in corso l`indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 16 i casi nelle ultime 24h e tra questi sette con link dalla Sardegna e nove sono contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 16 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tre i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano dieci casi e di questi otto sono di rientro, cinque con link da Sardegna, uno da Puglia, uno da Emilia-Romagna e uno da Veneto. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e sono due con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna.

MOLISE

In Molise i nuovi casi sono 9, il totale dei casi da inizio pandemia è di 520 (ieri erano 511). Oggi non si registrano nuovi deceduti, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 23. I ricoverati con sintomi sono 3 (differenza rispetto a ieri +1), di cui nessuno in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare 62. Il totale degli attualmente positivi è 65 e i dimessi guariti sono 432. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 501, mentre i casi identificati da attività di screening sono 19. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 350, il totale dei casi testati è di 30.659, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 31.860.

BASILICATA

Sono risultati positivi tre dei 539 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che due dei nuovi contagi sono “di rientro”. In base agli ultimi risultati, quindi, sono 20 i lucani positivi, con due ricoverati in ospedale e 18 lucani in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria – in Basilicata vi sono stati 28 morti e 375 guariti – sono stati analizzati 54.141 tamponi, 53.511 risultati negativi.

PUGLIA

Sono 51 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Puglia dove ieri sono stati effettuati 3.510 test. I positivi sono 22 in provincia di Bari, 6 in provincia di BAT, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. Lo riferisce il bollettino della Regione Puglia sottolineando che non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 291.265 test. 4.018 sono i pazienti guariti. 597 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.170, così suddivisi: 1.718 nella Provincia di Bari; 422 nella Provincia di Bat; 698 nella Provincia di Brindisi; 1.327 nella Provincia di Foggia; 662 nella Provincia di Lecce; 302 nella Provincia di Taranto; 38 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

Anche nelle ultime 24 ore in campania i contagi superano quota 100. Il bollettino di oggi (aggiornato alle 23:59 di ieri) dell’unità di crisi della regione evidenzia 135 nuovi contagi con 71 casi rientro (41 dalla sardegna e 30 dall’estero). I tamponi processati sono 3.026. Il totale complessivo dei positivi supera quota 6mila arrivando a 6.111 contagi su 393.265 tamponi effettuati dall’inizio emergenza. C’è anche un caso di decesso nelle ultime 24 ore (il totale dei morti da covid-19 sale a 443) mentre sono tre i nuovi guariti (totale 4.373).

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 146.834 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.416 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 145.418”. Lo rende noto la Regione, nel bollettino quotidiano sui dati del Coronavirus.

SICILIA

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove il numero degli attuali positivi sale a 980. Dei nuovi casi solo 3 sono migranti ospiti nell’hotspot di Lampedusa. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano fornito dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità. Resta invariato il numero delle vittime, che dall’inizio dell’emergenza nell’isolsa sono 286, e dei guariti (2.858). Cresce, invece, rispetto a ieri il numero dei pazienti ospedalizzati: sono 69 a fronte dei 63 di ieri, di cui 10 in terapia intensiva.áI tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 3.353, per un totale di 333.802.

SARDEGNA

Sono 53 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, rilevati nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Gli attuali positivi sono 513, mentre sono 1.265 in totale quelli già dimessi/guariti. I pazienti ricoverati in ospedale sono 20, uno in più rispetto a ieri, a cui se ne aggiunge uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 492. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 1.912 i casi di positività al Covid-19. Oggi, non è stato comunicato alcun nuovo decesso: le vittime restano 134.

