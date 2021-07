Coronavirus, schizzano i contati e il tasso di positività. Ancora in discesa, invece i ricoveri

Tornano a salire i contagi da Covid. La risalita dell’incidenza del virus è lenta ma inesorabile e ancora non è arrivato il conto delle infezioni da Euro 2020, che l’Oms teme salatissimo. Il bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute parla di 2.153 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.534), mai così tanti dal 6 giugno e di 23 i morti. E soprattutto i 1.010 di mercoledì scorso: in una settimana i casi sono più che raddoppiati. Con 210.599 tamponi, 18mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in crescita dall0 0,8% all’1%. I decessi sono 23 (ieri 20), per un totale di 127.831 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri, che non risentono della crescita dei contagi: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri -1) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 151, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -21), 1.108 in tutto. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 420 nuovi positivi; seguono Sicilia (+288), Veneto (+261), Lazio (+208) e Campania (+188). I casi totali salgono cosi’ a 4.275.846.

I guariti sono 1.079 (ieri 1.287), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.106.315. Gli attualmente positivi aumentano di 1.051 unita’ e sono 41.700 in tutto, di cui 40.441 in isolamento domiciliare. Dei 23 decessi per Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 9 in Sicilia su 10 sono relativi al periodo marzo-luglio “a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio”. La Regione Valle d’Aosta comunica che il report odierno riporta un decesso in meno rispetto a ieri, relativo a un caso doppio di competenza di altra Regione.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it